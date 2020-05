1. FC Köln vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf am 27. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Wo Ihr das rheinische Derby live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Köln vs Fortuna Düsseldorf: Ort, Datum, Anpfiff

Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf ist die letzte Partie des 27. Spieltags in der Bundesliga. Gespielt wird am heutigen Sonntag, den 24.05. Anpfiff ist um 18 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln. Dort haben normalerweise bis zu ‎50.000 Zuschauer Platz. Doch wie bei den allen anderen Bundesliga-Spielen wird auch das rheinische Derby ohne Zuschauer stattfinden. Bis zum Saisonende werden alle Bundesliga-Spiele zu "Geisterspielen".

1. FC Köln vs Fortuna Düsseldorf live im TV

Gute Nachrichten für Fußballfans! Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation hat sich der Pay-TV Sender Sky überlegt, die Samstagsspiele in der Konferenz zugänglich für alle zu machen. Leider zeigt Sky nicht die Sonntagsspiele im Free-TV. Somit könnt Ihr die Partie zwischen Köln und Düsseldorf nur als Sky-Kunden verfolgen.

Sky-Kunden haben die Möglichkeit, jedes Spiel als Einzelspiel zu sehen, ohne dass zu anderen Spielen geschaltet wird. Falls Ihr als Kunde des Senders unterwegs sein solltet, bietet Sky mit SkyGo die Möglichkeit, das Geschehen von überall aus zu verfolgen.

1. FC Köln vs Fortuna Düsseldorf: Liveticker und Highlights

Für alle, die es nicht schaffen, das Spiel rechtzeitig zu verfolgen hat DAZN das richtige Angebot. Ihr könnt bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights des Spiels auf DAZN sehen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Wer das Spiel hautnah erleben möchte, der ist im Liveticker von SPOX zur Partie 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf bestens aufgehoben. In unserem Liveticker-Kalender könnt Ihr auch alle anderen Begegnungen des Bundesliga Spieltags verfolgen.

Bundesliga: Die Begegnungen am 27. Spieltag

Der 27. Spieltag wurde mit dem Berliner Derby zwischen Hertha und Union am vergangenen Freitag eröffnet. Gestern empfingen unter anderem die Bayern die Frankfurter Eintracht, Dortmund war zu Gast in Wolfsburg.

Datum Heim Gast 22.05. 20:30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23.05. 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23.05. 15:30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23.05. 15:30 Uhr SC Paderborn 07 1899 Hoffenheim 23.05. 18:30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 24.05. 13:30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24.05. 18:00 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag