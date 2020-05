Bundesliga-Ansetzungen für den 30. bis 34. Spieltag: Die Termine im Überblick

Die DFL hat am heutigen Mittwoch (20. Mai) die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 30. bis 34. veröffentlicht. Für den FC Bayern stehen auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung in der Bundesliga zwei große Hürden jeweils an einem Samstag bevor.

Für den deutschen Rekordmeister geht es am 6. Juni (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen und am 13. Juni (18.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach um wichtige Zähler im Kampf um die 30. Meisterschaft.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zudem hat die DFL einen Termin für das Nachholspiel zwischen dem Abstiegskandidaten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gefunden. Das Heimspiel der Bremer findet am 3. Juni (20.30 Uhr) statt. Die Partie vom 24. Spieltag war aufgrund der Verlegung des Europa-League-Spiels der Eintracht gegen Salzburg verschoben worden.

Bundesliga-Ansetzungen: Der 30. Spieltag im Überblick

Borussia Dortmund ist am 30. Spieltag am Samstagabend (18.30 Uhr) nach dem Topspiel der Bayern in Leverkusen gegen Hertha BSC gefordert.

30. Spieltag:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 5. Juni um 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 6. Juni um 15.30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 6. Juni um 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FC Bayern München 6. Juni um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 6. Juni um 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf TSG Hoffenheim 6. Juni um 15.30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC 7. Juni um 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 7. Juni um 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin FC Schalke 04 7. Juni um 18.00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

Bundesliga: 31. Spieltag im Überblick

31. Spieltag:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 12. Juni um 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 13. Juni um 15.30 Uhr VfL Wolfsburg SC Freiburg 13. Juni um 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 13. Juni um 15.30 Uhr Hertha BSC Eintracht Frankfurt 13. Juni um 15.30 Uhr 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 13. Juni um 15.30 Uhr SC Paderborn Werder Bremen 13. Juni um 18.30 Uhr Bayern München Borussia Mönchengladbach 14. Juni um 15.30 Uhr FSV Mainz 05 FC Augsburg 14. Juni um 18.00 Uhr Schalke 04 Bayer Leverkusen

Bundesliga: 32. Spieltag im Überblick

In der letzten Englischen Woche der Saison steht mittwochs am 17. Juni (20.30 Uhr) das Rheinderby zwischen der Werkself und dem 1. FC Köln an.

32. Spieltag:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 16. Juni um 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16. Juni um 20.30 Uhr Werder Bremen Bayern München 16. Juni um 20.30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 16. Juni um 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin SC Paderborn 17. Juni um 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 17. Juni um 20.30 Uhr Borussia Dortmund FSV Mainz 05 17. Juni um 20.30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17. Juni um 20.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln 17. Juni um 20.30 Uhr FC Augsburg TSG Hoffenheim

Bundesliga: 33. Spieltag im Überblick

Das Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und dem BVB geht am vorletzten Spieltag über die Bühne. Der FC Bayern München empfängt den SC Freiburg. Alle Partien finden wie gewohnt zeitgleich um 15.30 Uhr statt.

33. Spieltag:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 20. Juni um 15.30 Uhr Bayern München SC Freiburg 20. Juni um 15.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 20. Juni um 15.30 Uhr TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 20. Juni um 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 20. Juni um 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen 20. Juni um 15.30 Uhr FSV Mainz 05 Werder Bremen 20. Juni um 15.30 Uhr Schalke 04 VfL Wolfsburg 20. Juni um 15.30 Uhr 1. FC Köln Eintracht Frankfurt 20. Juni um 15.30 Uhr SC Paderborn Borussia Mönchengladbach

Bundesliga: 34. Spieltag im Überblick

34. Spieltag:

Das Bundesliga-Finale ist für den 27. Juni angesetzt. Der BVB empfängt Hoffenheim, Bayern München gastiert in Wolfsburg und Leipzig trifft auf Augsburg.

Datum und Uhrzeit Heim Gast 27. Juni um 15.30 Uhr Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 27. Juni um 15.30 Uhr Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 27. Juni um 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 27. Juni um 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Bayern München 27. Juni um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Paderborn 27. Juni um 15.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Köln 27. Juni um 15.30 Uhr SC Freiburg Schalke 04 27. Juni um 15.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 27. Juni um 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf

Sahin, Draxler, Götze und Co.: Die jüngsten Debütanten in der Bundesliga © imago images 1/26 Florian Wirtz von Bayer Leverkusen könnte beim heutigen Spiel in Bremen (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) sein Bundesliga-Debüt feiern. Er wäre mit 17 Jahren und 15 Tagen der jüngste Bayer-Spieler aller Zeiten. Wir zeigen die jüngsten BL-Spieler ever. © getty 2/26 Platz 24: Maximilian Arnold (für VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 5 Monate und 30 Tage am 26. November 2011. © imago images 3/26 Platz 23: Rüdiger Abramczik (für FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate und 24 Tage am 11. August 1973. © getty 4/26 Platz 22: Franco Foda (für 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig) - 17 Jahre, 5 Monate und 22 Tage am 15. Oktober 1983. © imago images 5/26 Platz 22: Antonis Aidonis (für VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 19 Tage am 10. November 2018. © getty 6/26 Platz 21: Mario Götze (für Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 5 Monate und 18 Tage am 21. November 2009. © getty 7/26 Platz 20: Dirk Drescher (für VfL Bochum gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 13 Tage am 10. August 1985. © getty 8/26 Platz 19: Timo Werner (für VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 5 Monate und 11 Tage am 17. August 2013. © getty 9/26 Platz 18: Max Meyer (für FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 4 Monate und 29 Tage am 16. Februar 2013. © getty 10/26 Platz 17: Levin Öztunali (für Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 4 Monate und 26 Tage am 10. August 2013. © Getty 11/26 Platz 16: Marc-Andre Kruska (für Borussia Dortmund gegen 1. FC Kaiserlautern) - 17 Jahre, 4 Monate und 26 Tage am 13. November 2004. © Imago 12/26 Platz 15: Lennart Hartmann (für Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 4 Monate und 14 Tage am 17. August 2008. © getty 13/26 Platz 14: Christian Pulisic (für Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt) - 17 Jahre, 4 Monate und 12 Tage am 30. Januar 2016. © Imago 14/26 Platz 13: Christian Wück (für 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln) - 17 Jahre, 4 Monate und 11 Tage am 20. Oktober 1990. © getty 15/26 Platz 12: Kai Havertz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage am 15. Oktober 2016. © Imago 16/26 Platz 11: Christian Wörns (für Waldhof Mannheim gegen FC St. Pauli) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage am 9. September 1989. © imago 17/26 Platz 10: Marc Stendera (für Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 3 Monate und 27 Tage am 6. April 2013. © Getty 18/26 Platz 9: Julian Draxler (für FC Schalke 04 gegen Hamburger SV) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage am 15. Januar 2011. © imago images 19/26 Platz 8: Maximilian Beier (für die TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 22 Tage am 8. Februar 2020. © imago images 20/26 Platz 7: Simon Asta (für FC Augsburg gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 17 Tage am 12. Mai 2018. © imago 21/26 Platz 6: Josha Vagnoman (für Hamburger SV gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage am 10. März 2018. © getty 22/26 Platz 5: Giovanni Reyna (l., für Borussia Dortmund gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage am 18. Januar 2020. © Imago 23/26 Platz 4: Ibrahim Tanko (für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 1 Monate und 30 Tage am 24. September 1994. © imago 24/26 Platz 3: Jürgen "Fuzzy" Friedl (für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96) - 17 Jahre und 26 Tage am 20. März 1976. © imago 25/26 Platz 2: Yann-Aurel Bisseck (für 1. FC Köln gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage am 26. November 2017. © Getty 26/26 Platz 1: Nuri Sahin (für Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg) - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag am 6. August 2005.

Bundesliga live im TV und Livestream verfolgen

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und den Partien am Sonntag, die nicht um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Sowohl im TV als auch im Livestream. Mittels SkyGo oder SkyTicket erhält man einen Zugriff auf das Angebot des Pay-TV-Senders. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

Die restlichen Begegnungen, darunter die Freitags- und Montagsspiele könnt Ihr live in voller Länge bei DAZN sehen. Der Streamingdienst bietet zudem 40 Minuten nach Spielende die jeweiligen Highlights der Partien.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Bundesliga: Tabelle nach dem 26. Spieltag