Der FC Bayern München startete am 26. Spieltag gegen Union Berlin wieder in den Bundesliga-Betrieb. Wer sind die weiteren Gegner der Münchner? Wir zeigen Euch den Spielplan des Rekordmeisters.

FC Bayern München - Spielplan: Nächste Gegner und Partien

Bisher ist die Bundesliga die einzige der großen europäischen Ligen, die nach der Corona-Pause wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat. Zunächst sind auch nur die kommenden drei Bundesliga-Spieltage terminiert, vor allem das Auswärtsspiel beim BVB dürfte sich als richtungsweisend für die Meisterschaft erweisen.

Für die Fortsetzung der Champions League sind hingegen noch keine genauen Daten festgelegt.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 23. Mai 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) Bundesliga 26. Mai 18.30 Uhr BVB (A) Bundesliga 30. Mai 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf (H) Bundesliga 6. Juni tbd Bayer Leverkusen (A) Bundesliga 13. Juni tbd Borussia Mönchengladbach (H) Bundesliga 16. Juni tbd Werder Bremen (A) Bundesliga 20. Juni tbd SC Freiburg (H) Bundesliga 27. Juni tbd VfL Wolfsburg (A) Bundesliga

FC Bayern, Spielplan: Bundesliga live im TV und Livestream

FC Bayern: Der Restart mit Verletzungssorgen

Bei den Bayern hat sich das Lazarett über die Corona-Zwangspause erheblich gelichtet, Robert Lewandowski spielte bereits gegen Union wieder und auch Niklas Süle ist fast schon wieder bei 100 Prozent nach seinem Kreuzbandriss und machte seine ersten Trainingseinheiten auf dem Rasen. Doch die Verletzung von Corentin Tolisso ist schlimmer als zunächst geahnt.

Es ist fraglich, ob der Franzose überhaupt noch in dieser Saison zurückkehren kann. Auch Mittelfeld-Künstler Philippe Coutinho ist derzeit in der Krankenakte der Münchner vermerkt, auch bei Ihm ist noch kein Comeback datiert.

Bundesliga: So steht der FC Bayern nach 26. Spieltagen