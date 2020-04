Bundesliga-Top-Spiel heute live: Dieses Duell zeigt Sky

Die Bundesliga muss aktuell ruhen. Dennoch gibt es heute eine Bundesliga-Partie im TV und Livestream zu sehen. Alle Infos dazu gibt es hier bei SPOX.

Die Bundesliga pausiert noch bis offiziell Anfang Mai. Entweder am 2. oder 9. Mai soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Am 17. April setzen sich die DFL-Verantwortlichen zusammen und beraten über die Fortsetzung der Bundesliga.

Bundesliga: Top-Spiel heute live

Heute wird um 18.30 Uhr die Partie zwischen Schalke 04 und Werder Bremen im Rahmen der historischen Spiele von Sky übertragen. Aus welcher Saison und welchem Spieltag das Spiel stammt, gab der Pay-TV-Sender nicht bekannt.

Zuvor läuft eine historische Konferenz auf Sky.

Sky plant diese Form der Berichterstattung wöchentlich fortzusetzen, bis die Bundesliga wieder ihren regulären Spielbetrieb aufnimmt.

© imago images

Bundesliga: Top-Spiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky beginnt mit der TV-Übertragung um 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2. Wer das Spiel kommentiert, ist nicht bekannt.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel auch via SkyGo im Livestream verfolgen. Via SkyTicket könnt Ihr euch als Nicht-Sky-Kunde auch einen Tagespass kaufen und so am Tag dennoch das Fußball-Programm sehen.

Werder Bremen vs. FC Schalke 04: Die letzten Duelle im Überblick

In den letzten Duellen hat Schalke 04 nur vier Partien gewonnen, Werder Bremen dagegen sechs Spiele.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 23.11.2019 1:2 DFB-Pokal (Viertelfinale) 03.04.2019 0:2 Bundesliga 08.03.2019 4:2 Bundesliga 20.10.2018 0:2 Bundesliga 03.02.2018 1:2 Bundesliga 16.09.2017 1:2 Bundesliga 04.04.2017 3:0 Bundesliga 06.11.2016 3:1 Bundesliga 24.01.2016 1:3 Bundesliga 15.08.2015 0:3

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 25. Spieltag

So sieht die aktuelle Tabelle der Bundesliga aus: