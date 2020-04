BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat angeblich den brasilianischen Nationalspieler Everton im Visier

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Everton geworfen. Der Angreifer könnte als Ersatz für Jadon Sancho in die Bundesliga geholt werden. Zudem ist der BVB wohl an Emmanuel Dennis vom FC Brügge dran.

Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerücht: Everton als Sancho-Ersatz nach Dortmund?

Wie das brasilianische Portal Globo Esporte vermeldet, hat der BVB Interesse an einer Verpflichtung von Everton. Der 24-Jährige ist derzeit bei Porto Alegre aktiv, dem Bericht zufolge haben die Dortmunder den Angreifer bereits vor zwei Jahren gescoutet.

Vor kurzem soll der BVB Kontakt mit dem Erstligisten aufgenommen und ein Angebot für Everton hinterlegt haben. Konkurrenz im Buhlen um den Offensivmann könnte aber aus der Premier League drohen, auch der FC Everton hat den Nationalspieler offenbar im Visier.

Everton hatte erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei Porto Alegre bis 2023 verlängert, angeblich wurde dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro vereinbart. Aufgrund der ungewissen Entwicklungen auf dem Transfermarkt wegen der Coronakrise könnte die Ablösesumme aber wohl deutlich niedriger veranschlagt werden.

In 138 Partien in der brasilianischen Serie A hat Everton insgesamt 36 Treffer erzielt, dazu kommt der Linksaußen auf 14 Vorlagen. In der Nationalmannschaft durfte er bisher 14-mal ran (drei Tore). In Everton sehen die Dortmunder offenbar einen potenziellen Nachfolger für Jadon Sancho, der den BVB im Sommer verlassen könnte.

BVB, Gerücht: Verhandlungen um Emmanuel Dennis?

Auf der Suche nach einem Sancho-Ersatz könnte der BVB aber offenbar auch in Belgeien fündig werden. Wie Eurosport in Frankreich vermeldet, haben die Dortmunder bereits Gespräche mit dem FC Brügge über eine mögliche Verpflichtung von Emmanuel Dennis aufgenommen.

Demnach sei der BVB einer von fünf Vereinen, die Interesse an dem Stürmer zeigen, darunter wohl auch die Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Dortmund ist aber offenbar der einzige Verein, der bereits Gespräche über einen möglichen Deal mit Brügge führt.

Der 22-jährige Nigerianer sorgte in dieser Saison unter anderem in der Champions League mit einem Doppelpack gegen Real Madrid für Schlagzeilen. In insgesamt 22 Einsätzen in der aktuellen Spielzeit kommt er auf neun Tore und zwei Vorlagen. Dem BVB wurde bereits im Februar Interesse an Dennis nachgesagt.

Borussia Dortmund: Die Flop-11 der BVB-Neuzugänge © imago images 1/12 Borussia Dortmund hat gerade in jüngerer Vergangenheit viele schlaue Entscheidungen auf dem Transfermarkt getroffen. Doch manches Mal griff man beim BVB auch ordentlich daneben. Hier ist die Flop-11 der Dortmunder Neuzugänge. © imago images 2/12 TOR - Peter Endrulat (1978 beim BVB). 0:12 gegen Gladbach - Endrulat wird für immer mit diesem Spiel verbunden bleiben. Kein BL-Torwart kassierte je mehr Gegentore in einem Spiel. Es war zugleich seine letzte von nur sieben Bundesligapartien. © imago images 3/12 ABWEHR - Rene Schneider (von 1996-1999 beim BVB). Ihm gelang bei Hansa Rostock der Sprung ins DFB-Team und von dort nach Dortmund. Dort plagte ihn eine Verletzung nach der anderen, durchsetzen konnte er sich so nie. Kam lediglich auf 16 Pflichtspiele. © imago images 4/12 Manfred Binz (von 1998-1999 beim BVB). Kam zur Winterpause 1997/98 ablösefrei aus Brescia zur Borussia und nur auf 17 Pflichtspiele. Meist als Libero im Einsatz, war jedoch meilenweit von seinen einstigen Leistungen aus Frankfurt entfernt. © imago images 5/12 Andre Bergdölmo (von 2003-2005 beim BVB). Der Innenverteidiger kam von Ajax während einer schwierigen Phase nach Dortmund und machte 37 Pflichtspiele ohne Tor. Wurde häufig zum Sündenbock auserkoren, spielte allerdings auch teils unterirdisch. © imago images 6/12 MITTELFELD - Sebastian Rode (von 2016-2018 beim BVB). Zwölf Millionen Euro ließ sich Dortmund den Ex-Bayer kosten, doch es kamen nur 22 Pflichtspiele zusammen. Fehlte die komplette Saison 2017/18 verletzt und war so zu keinem Zeitpunkt eine Verstärkung. © imago images 7/12 Andriy Yarmolenko (von 2017-2018 beim BVB). Kam für 25 Millionen Euro als Nachfolger von Ousmane Dembele. Ab und an blitzte in den 26 Pflichtspielen seine Klasse auf, doch seine Lauf- und Defensivschwächen waren eklatant. Weit vom Stammplatz entfernt. © imago images 8/12 Thomas Häßler (von 1998-1999 beim BVB). Wechselte ablösefrei aus Karlsruhe nach Dortmund, wurde dort unter Trainer Skibbe jedoch nie glücklich und trug Wasserkisten statt zu spielen. 19 Pflichtspiele später ging es zu 1860 München. © imago images 9/12 Emre Mor (von 2016-2017 beim BVB). Wurde als türkischer Messi gefeiert und konnte gut dribbeln, spielte jedoch viel zu selten ab. Hinzu kamen Disziplinlosigkeiten - unter Trainer Tuchel keine gute Idee. Nach einem Jahr war Schluss. © imago images 10/12 STURM - Matthew Amoah (von 2005-2007 beim BVB). Wechselte in der Winterpause 2005/06 zu BVB-Trainer Van Marwijk und verletzte sich schnell am Knie. Verlor so direkt den Anschluss und traf in 17 Pflichtspielen nicht einmal ins Tor. © imago images 11/12 Jan-Derek Sörensen (von 2001-2003 beim BVB). Traf für Rosenborg in der CL dreifach gegen die Schwarz-Gelben und geizte dann dort mit Toren (ein Treffer in 34 Pflichtspielen). Unterschrieb zuvor übrigens auch bei 1860, der BVB gewann den Streit am Ende. © imago images 12/12 Delron Buckley (von 2005-2009 beim BVB). Eine starke Saison in Bielefeld qualifizierte ihn für die Borussia, dort folgten jedoch nur schwache Spielzeiten. Wurde zwischenzeitlich nach Basel verliehen. In 70 Pflichtspielen gelang ihm ein mickriges Törchen.

BVB, News: Götze wechselt Berater - Wechsel nach Italien?

Am Donnerstag hat Mario Götze gegenüber der Bild bestätigt, dass er einen neuen Berater hat und künftig von der Agentur International Soccer Management von Reza Fazeli vertreten wird. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, offenbar ist unter anderem AS Rom an dem Weltmeister von 2014 interessiert. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

