Bundesliga Home Challenge: Wann findet der nächste virtuelle Spieltag statt?

Wegen der Coronakrise setzen die Bundesliga und 2. Bundesliga weiterhin ihren Spielbetrieb aus. Auf dem virtuellen Rasen wird aber weitergespielt. SPOX zeigt Euch, wann es mit der Bundesliga-Home-Challenge weitergeht.

Bundesliga Home Challenge: Wie läuft das virtuelle Turnier ab?

Die DFL veranstaltet in den beiden kommenden Wochen die sogenannte "Bundesliga Home Challenge", an der insgesamt 26 Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga teilnehmen.

Gespielt wird in der Fußball-Simulation FIFA 20 im sogenannten 85er-Modus. In diesem verfügen alle Teams über eine Spielstärke von 85, sodass alle Teams die gleiche Gewinnchance haben.

Für jedes Team treten zwei Spieler an, pro Begegnung werden zwei Partien im Einzel ausgetragen.

Bundesliga: Virtueller Spieltag am Samstag und Sonntag

Diesen Samstag und Sonntag, also der 4./5. April findet der zweite Spieltag der Bundesliga Home Challenge statt.

Die Teilnehmerliste für den 2. Spieltag wird am Donnerstag von der DFL bekanntgegeben. Alle Teams bestehen weiterhin aus je zwei Mitgliedern, wobei in jedem Klub mindestens ein Fußballprofi aus der Bundesliga beziehungsweise 2. Bundesliga dabei sein muss. Die zweite Person kommt aus dem eigenen Verein oder ist ein Freund/Bekannter.

Bundesliga Home Challenge: Diese Spieler waren an Spieltag eins dabei

Team Spieler 1 Spieler 2 1. FC Köln Rafael Czichos Tim "The Strxnger" Katnawatos 1. FSV Mainz 05 Daniel Brosinski Julian Greis 1. FC Nürnberg Tim Handwerker Felix Schimmel 1. FC Union Berlin Keven Schlotterbeck Julius Kade Arminia Bielefeld Andreas Voglsammer Marcel Hartel Bayer 04 Leverkusen Adrian Stanilewicz Kai Wollin Borussia Dortmund Achraf Hakimi Erne Embeli Dynamo Dresden Baris Atik Marco Terrazzino Eintracht Frankfurt Nils Stendera Andreas Gube FC Augsburg Marco Richter Yannic Bederke FC Schalke 04 Nassim Boujellab Tim "Tim_Latka" Schwartmann FC St. Pauli Luca Zander Marvin Knoll Hamburger SV Sonny Kittel Umut Gültekin Hannover 96 Jannes Horn Marcel Deutscher Hertha BSC Maximilian Mittelstädt Elias Nerlich Holstein Kiel Dominik Schmidt Bennet Rohwedder RB Leipzig Nordi Mukiele Cihan Yasarlar SC Freiburg Mark Flekken Nico Schlotterbeck SC Paderborn Rifet Kapic Lucas Fiedler SpVgg Greuther Fürth Timothy Tillman Fabio Sabbagh SSV Jahn Regensburg Tom Baack Federico Palacios SV Darmstadt 98 Felix Platte Yannick de Groot SV Wehen Wiesbaden Sascha Mockenhaupt Nico "Juice" Dernek SV Werder Bremen Maximilian Eggestein Michael "MegaBit" Bittner TSG Hoffenheim Munas Dabbur Marcel Schwarz VfB Stuttgart Atakan Karazor Tisi Schubech

Bundesliga Home-Challenge: Schiedsrichter-Team nun auch dabei

Die Vereine werden durch ein Team aus deutschen Schiedsrichtern ergänzt. Deniz Aytekin und Daniel Schlager sind ein Bundesliga-Schiedsrichter-Team und wollen nun auch ihr Können an der Konsole unter Beweis stellen. Aytekin gilt als einer der am meisten respektierten Schiedsrichter in Deutschland und ist unter anderem offizieller FIFA-Schiedsrichter.

Bundesliga: Die virtuellen Begegnungen im Überblick

Die Begegnungen vom Samstag im Überblick

Uhrzeit Heim Auswärts 15:30 Uhr Hannover 96 SV Darmstadt 98 16:20 Uhr Hertha BSC SC Freiburg 17:10 Uhr 1.FC Köln SpVgg Greuther Fürth 18:00 Uhr Borussia Dortmund Holstein Kiel 18:50 Uhr TSG 1899 Hoffenheim 1.FSV Mainz 05 19:40 Uhr SC Padernborn 07 SV Wehen Wiesbaden 20:30 Uhr RB Leipzig SV Werder Bremen 21:20 Uhr Borussia Mönchengladbach Schiedsrichter

Die Begegnungen vom Sonntag im Überblick