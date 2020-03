Nach der Verschiebung: Wann geht die Bundesliga weiter ?

In der Bundesliga wird die Saison mindestens bis Anfang April ausgesetzt. Viele Fans fragen sich nun, wann geht es weiter? SPOX zeigt euch die möglichen Szenarien.

In einer Pressemitteilung der DFL heißt es: "Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte." Doch die DFL hätte bei einem Abbruch noch ein Problem: Es gibt keine festgeschriebenen Regeln, was nach einem Saison-Abbruch passiert.

SPOX zeigt euch mögliche Szenarien, wie es weitergehen könnte:

Szenario 1: Drei Monate Pause und EM-Absage

Wird die Bundesliga drei Monate unterbrochen, dann ginge es am 13. Juni weiter, der 34. Spieltag würde in diesem Fall am 8. August stattfinden, das Pokalfinale am 15. August und das Endspiel der Königsklasse am 22. August.

Szenario 2: Saison wird abgebrochen und die aktuelle Tabelle gewertet

Ein Abbruch der laufenden Saison bei aktuellem Tabellenstand wäre das Worst Case Szenario für viele Vereine, die sich noch Hoffnungen auf den Titel, die Europapokalplätze oder auf den Klassenerhalt bzw. Aufstieg machen.

