VfB Stuttgart, News und Gerüchte: VfB-Talent Clinton Mola schwärmt von Jadon Sancho

Nur wenige Wochen nach seiner Ankunft beim VfB Stuttgart schwärmt Youngster Clinton Mola bereits von Mario Gomez und Holger Badstuber. Außerdem spricht Gomez im Interview über seinen Umgang mit dem Coronavirus.

VfB Stuttgart: Ex-Chelsea-Talent Clinton Mola schwärmt von Mario Gomez

Der englische Junioren-Nationalspieler Clinton Mola fühlt sich bereits wenige Wochen nach seinem Transfer vom FC Chelsea zum VfB Stuttgart pudelwohl beim Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga. Der 19-Jährige erklärte bei SPOX und Goal: "Hier gibt es einige große Namen und Charaktere. Sie haben mir geholfen, mich einzuleben. Der Klub hat ein tolles Stadion und eine große Fanbasis."

Der englische Jugendmeister von 2018 orientierte sich bei seiner unmittelbaren Zukunftsplanung auch an BVB-Star Jadon Sancho. Molas junger Landsmann startete nach seinem Wechsel von Manchester City nach Deutschland voll durch und gehört nun zu den besten und begehrtesten Spielern Europas.

"Ich kenne Jadon nicht persönlich, aber er hat die Messlatte für junge englische Spieler gelegt. Er kam hierher und hat bei Borussia Dortmund Wunderdinge vollbracht", schwärmte der Teenager. "Das war also sicherlich ein Faktor, zu sagen: 'Wow! Ich kann auch herkommen und mich gut präsentieren und dann kennt man mich auf der großen Bühne.'"

Auch von seinen aktuellen Mitspielern Holger Badstuber und Mario Gomez schwärmte Mola: "Als ich 13 war, habe ich bei FIFA immer mit Mario Gomez gespielt, und nun teile ich mir mit ihm eine Umkleidekabine!"

VfB Stuttgart: Gomez spricht über Corona und seine Trainingspläne für Zuhause

Stürmer Mario Gomez hat in einem Interview auf der Vereinshomepage des VfBs über die Ausgangsbeschränkungen in Zeiten des Coronavirus gesprochen. "Es ist ja für uns alle keine einfache Situation. Wir sind damit großgeworden und kennen es nicht anders, jederzeit unsere Freunde und Familien treffen zu können. Nichtsdestotrotz halten wir uns sehr konsequent daran und haben in den vergangenen Tagen niemanden getroffen - weder unsere Freunde noch unsere Familienangehörigen. Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Verbreitung des Virus verlangsamt", sagte der 34-Jährige.

Auch verriet der 78-malige Nationalspieler, wie er sich trotz der Isolation fit hält: "Ich kann die Einheiten gut in meinem Tagesablauf integrieren, da ich ohnehin zweimal am Tag mit meinem Hund draußen bin. So wird meistens der Morgenspaziergang zur Laufeinheit umfunktioniert. Am Dienstag standen Intervallläufe auf dem Programm, das fand mein Hund eher weniger lustig (lacht). Die Stabilisations- und Kräftigungsübungen mache ich häufig abends."

VfB Stuttgart: SWR zeigt Pokalfinale 1997

Um die fußballfreie Zeit zu überbrücken, bieten immer mehr TV-Sender und Streamingdienste Klassiker im Re-Live an. So auch der SWR, der die Fans und Zuschauer noch einmal mit in den Abend des 14. Juni 1997 nimmt, als der VfB Stuttgart unter Joachim Löw gegen den FC Energie Cottbis den DFB-Pokal gewann. Heute ab 14.15 Uhr kann man dort das Spiel noch einmal in voller Länge mitverfolgen - inklusive Originalkommentar von Gerd Rubenbauer.

