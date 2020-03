FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Daniel Caligiuri: "Jetzt muss die ganze Welt zusammenstehen"

Daniel Caligiuri redet über die momentate Coronakrise, die Situation in Italien und seinen Rehaprozess. Jean-Clair Todibo berichtet über seine Zeit im "Home Office".

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

Daniel Caligiuri im Interview über die Coronakrise: "Jetzt muss die ganze Welt zusammenstehen"

Die Coronakrise überschattet derzeit die gesamte Sportwelt. "Ich hoffe, dass wir die Krise so schnell wie möglich überstehen", sagt Daniel Caligiuri nun in einem Interview auf der Schalker Vereinshomepage. Dabei beobachte er besonders die Situation in Italien, da in Kalabrien ein Teil seiner Familie lebt.

"Die Bilder aus Italien, die regelmäßig in den Nachrichten laufen, sind sehr schockierend. Das macht mich sehr betroffen", fügt der Deutsch-Italiener hinzu.

"Ich hoffe, dass jedem Einzelnen bewusst ist, dass die aktuell vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen wichtig sind und dementsprechend auch eingehalten werden. Gerade gegenüber älteren Menschen haben wir alle eine große Verantwortung. Jetzt muss die ganze Welt zusammenstehen." appelliert der 32-Jährige.

Der Mittelfeldspieler verletzte sich Anfang Februar im DFB-Pokal-Achtelfinal-Spiel gegen Hertha BSC und erlitt dabei eine Teilruptur des Innenbandes. Seither befindet sich der Schalker in Reha. "Der Heilungsprozess läuft sehr gut. Sogar ein bisschen schneller als erwartet. Ich mache mir da keine Sorgen und denke, dass ich bald wieder dabei bin", zeigt sich der Rechtsfuß dennoch optimistisch.

Jean-Clair Todibo über das Training im "Home Office"

Die Spieler des FC Schalke 04 befinden sich aufgrund der Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus vorerst einmal zuhause, darunter auch Schalke-Innenverteidiger Jean-Clair Todibo.

"Ich gehe täglich joggen. Unser Trainerstab hat für jeden Spieler einen individuellen Plan ausgearbeitet, der genau festlegt, welche Läufe wir absolvieren sollen. Zudem hat der Verein uns Fahrradergometer, Fitnessbänder, Medizinbälle, Gewichte und weitere Trainingsutensilien zur Verfügung gestellt, mit denen ich in meiner Wohnung trainieren kann", antwortete der Ex-Barca-Spieler in einem Interview mit dem Klub auf die Frage wie sein Programm zuhause aussehe.

Der 20-Jährige vermisse am meisten seine Mitspieler, "das ganze Ambiente und das Gefühl, wenn man zum Vereinsgelände fährt, in die Kabine kommt, gemeinsam auf den Platz geht und sich die Bälle zuspielt". Erst kürzlich wurde der Franzose zum Schalker-Spieler des Monats gewählt.

