Hertha BSC: Adi Hütter von Eintracht Frankfurt offenbar auf Trainerkandidatenliste

Nach den turbulenten Wochen mit dem Rücktritt von Trainer Jürgen Klinsmann sucht Hertha BSC weiterhin nach einer langfristigen Lösung für den Trainerposten. Wie die Sport Bild berichtet, stehen einige Kandidaten auf der Liste des Hauptstadtklubs.

Demnach soll Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Interimstrainer Alexander Nouri gehören. Auf der Liste stehen angeblich zudem die vereinslosen Niko Kovac, Roger Schmidt und Bruno Labbadia.

Hütter besitzt am Main noch einen Vertrag bis 2021. Mit der SGE ist der Österreicher derzeit noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Am Mittwochabend kämpft sein Team gegen Werder Bremen um den Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Zudem soll großes Interesse an Gerardo Seoane von den Young Boys Bern bestehen, der nach Angaben der Sport Bild schon zweimal auf der Liste des Hauptstadtklubs gestanden haben soll.

Planmäßig soll der frühere Klinsmann-Co-Trainer Nouri die Berliner Mannschaft noch bis zum Saisonende trainieren. Die Hertha verfolgt noch immer große Ziele und kann dabei anscheinend weiterhin auf hohe Investitionen von Lars Windhorst setzen. Dieser soll aber keinen Einfluss auf die Trainerentscheidung nehmen.