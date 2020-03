Hertha BSC - Nach Klinsmann-Zoff: Windhorst will wohl weiteres Geld investieren

Investor Lars Windhorst will auch nach dem großen Zoff um Jürgen Klinsmann weiterhin viel Geld in Hertha BSC investieren. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

Dabei soll es sich um eine Investition in Höhe von 150 Millionen Euro als Richtwert handeln. Demnach seien die Gespräche zwischen Windhorst und dem Berliner Klub über eine weitere Finanzspritze bereits vor der Winterpause - also vor dem großen Krach mit Jürgen Klinsmann - gelaufen.

Anders als bei den ersten beiden Zahlungen von Windhorst soll die neue Investition nicht an Bedingungen geknüpft sein. Für 224 Millionen Euro erwarb Tennor 49,9 Prozent der Klubanteile und vier Aufsichtsrats-Posten. Windhorst will nach Informationen des Blattes die Zusammenarbeit keinesfalls abbrechen und seine Anteile weder kurz- noch mittelfristig verkaufen.

Mit dem Hauptstadtklub soll zudem besprochen worden sein, dass sich Windhorst nicht in das Tagesgeschäft einmischt - auch nicht bei der offenen Trainerfrage und künftigen Transfers.

Das Klinsmann-Protokoll: So reagieren Netz und Presse © getty 1/27 Das Klinsmann-Protokoll hält die Fußball-Welt in Atem. Hier gibt's die Reaktionen aus dem Netz und von diversen deutschen Zeitungen. Viel Spaß! © Twitter/@kaffeecup 2/27 © Twitter/@FussballMML 3/27 © Twitter/@sven_sation 4/27 © Twitter/@BenniZander 5/27 Benni Zander ist DAZN-Experte. © Twitter/@lourichter 6/27 © Twitter/@guek62 7/27 Günter Klein ist Chefreporter Sport beim Münchner Merkur. © Twitter/@Karimdrehkick 8/27 © Twitter/@fums_magazin 9/27 © Twitter/@BananenTorj 10/27 © Twitter/@Schmiso 11/27 Florian Schmidt-Sommerfeld arbeitet als TV-Kommentator für ran. © Twitter/@Traumwanderer 12/27 © Twitter/@julianoffiziell 13/27 © Twitter/@guek62 14/27 © Twitter/@DerPoppe 15/27 © Twitter/@MickyBeisenherz 16/27 Micky Beisenherz ist TV-Moderator und -Autor. © Twitter/@GideonBoess 17/27 © Twitter/@Chr1sView 18/27 © Twitter/@SchulzesKatrin 19/27 © Twitter/@WayneSchlegel_ 20/27 © getty/Berliner Morgenpost 21/27 Die Berliner Morgenpost attestiert Klinsmann einen Mangel an Respekt und eine grobe Verletzung seiner Vorbildfunktion. "Menschliche Kleinkariertheit" wirft Kommentatorin Alexandra Gross ihm vor. © getty/Kölner Stadt-Anzeiger 22/27 Christian Krämer vom Kölner Stadt-Anzeiger haut gut drauf auf Klinsmann. Zitat: Wer dachte, Jürgen Klinsmann hätte bei seiner mit „HaHoHe - Euer Jürgen" signierten Facebook-Kündigung bereits den Tiefpunkt allen Anstands und aller Würde erreicht ..." © getty/Spiegel 23/27 Der Spiegel konzentriert sich auf die Folgen und möglichen Auswirkungen für Hertha und Manager Preetz. Klinsmanns Ausführungen seien laut Peter Ahrens von "persönlichem Beleidigtsein" geprägt. © getty/sport1 24/27 Für Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk ist Klinsmanns Sprache verräterisch. Sie entlarve ihn als egozentrisch, unreflektiert, rechthaberisch ... you name it! © getty/taz 25/27 Bei der taz bekommt der Klub einen neuen Namen, BWH, wenn man so will. Johannes Kopp zeigt aber auch oft, dass beim Berliner Klub auch ohne Klinsmann längst nicht eitel Sonnenschein herrscht. © getty/suttgarter zeitung 26/27 Marko Schumacher von der Stuttgarter Zeitung sieht das Protokoll als Eigentor schlechthin. Klinsmanns Ruf sei nun "vollends ruiniert". © getty/Berliner Kurier 27/27 Die deutlichsten Worte wählt Sebastian Schmitt vom Berliner Kurier. Für ihn hat Klinsmann ein Bundesliga-Novum geschaffen: das härteste und stilloseste Nachtreten ever!

Hertha BSC: Keine konstruktive Zusammenarbeit mit Tennor bei Klinsmann-Verbleib?

Nachdem Jürgen Klinsmann kurz nach der Winterpause sein Traineramt via Facebook überraschend niedergelegt hatte und daraufhin seinen Posten im Aufsichtsrat verlor, rechnete der Ex-Bundestrainer mit den Verantwortlichen und Spielern der Hertha in einem in der Sport Bild veröffentlichten Tagebuch ab. Ein Rundumschlag, den auch Windhorst in Bedrängnis brachte, denn Klinsmann fungiert noch als Berater dessen Firma Tennor.

Laut Sport Bild soll es im Rahmen einer USA-Reise von Windhorst Gespräche geben, um herauszufinden, ob eine weitere Zusammenarbeit Sinn ergibt. Sollte Klinsmann Berater bei der Firma bleiben, wird Hertha dem Bericht zufolge nicht mehr konstruktiv mit Tennor zusammenarbeiten. Dies will Windhorst verhindern, um sein Investment von bisher 224 Millionen Euro irgendwann gewinnbringend zu verkaufen und seine Firma durch die mediale Aufmerksamkeit bekannter zu machen.