BVB-Transferziel Jude Bellingham von Birmingham City: Er sollte nicht das tun, was er tut

Borussia Dortmund ist sich angeblich mit dem erst 16 Jahre alten Jude Bellingham über einen Transfer einig. Das Aushängeschild des englischen Zweitligisten Birmingham City ist seiner Zeit voraus. Er gilt als größtes Talent seines Jahrgangs.

Es ist schon wieder passiert. Schenkt man der Sport Bild Glauben und der BVB verpflichtet tatsächlich Bellingham, dürfte den Stammgästen des Bishop Blaize der Kragen platzen. Während die Anhänger von Manchester United in ihrer Fankneipe gleich aus mehreren Bieren wählen können, geht ihr Klub wie schon bei Erling Haaland offenbar erneut leer aus.

Wie The Athletic berichtet, war jedoch nicht nur ManUnited, sondern auch der FC Bayern an Bellingham interessiert. Den Zuschlag, die Entwicklung von Jadon Sancho dürfte eine große Rolle spielen, bekam augenscheinlich aber der BVB.

Von der stolzen Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro ist die Rede - für einen 16-Jährigen. Der Trend geht zwar in die Richtung, dass Profis bei ihren Debüts immer jünger werden. Angesichts dieser Dimension wird trotzdem klar: Bellingham ist besonders.

Jude Bellingham feiert Profidebüt mit 16 Jahren und 38 Tagen

Sollte der Mittelfeld-Allrounder im Sommer beim BVB unterschreiben, wäre das wohl zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag. Es wäre 331 Tage nach seinem Profidebüt für Birmingham. Das feierte Bellingham im vergangenen August bei der 0:3-Niederlage im League Cup gegen den FC Portsmouth. Mit 16 Jahren und 38 Tagen wurde er Birminghams jüngster Profi der Geschichte.

Das mag heute keine große Besonderheit mehr sein. Dass Bellingham nach diesem Spiel aber noch 33 weitere Male zum Einsatz kam, 26-mal in der Startelf stand und Dreh- und Angelpunkt des Zweitligisten ist, ist dann doch etwas außerordentlich.

Doch Cheftrainer Pep Clotet setzt auf den Youngster. "Er macht jedes Mal, wenn er ein Spiel spielt, Riesenschritte", meint der Spanier.

Erstmals auf sich aufmerksam machte Bellingham als 13-Jähriger, als er dem damaligen Jugendscout des englischen Fußballverbands, Daniel Dodds, ins Auge stach. Dodds war zwar für die Akquise von Talenten im U15- und U17-Bereich verantwortlich. Der 13 Jahre alte Jude war seiner Zeit jedoch voraus.

"Er hat alles", wurde Dodds drei Jahre später von The Athletic zitiert. "Die Art, wie er sich bewegt, seine technischen Fähigkeiten. Er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, sein taktisches Wissen ist herausragend. Er ist mindestens so gut wie alles, was ich bisher je gesehen habe." In England gilt Bellingham als das größte Talent seines Jahrgangs - noch vor Jamal Musiala vom FC Bayern oder Harvey Elliot vom FC Liverpool.

Jude Bellingham im Steckbrief

geboren 29. Juni 2003 in Stourbridge Größe 1,80 m Gewicht 70 kg Position linkes, rechtes, zentrales Mittelfeld starker Fuß rechts Stationen Birmingham Jugend, Birmingham City Spiele/Tore in der Championship 31/4

Jude Bellingham - ein "sehr reifer" Allrounder

Birmingham-Coach Clotet sieht in Bellingham einen "sehr reifen" und "modernen Spieler", "weil er jede Position im Mittelfeld spielen kann". Tatsächlich setzte er Bellingham schon überall im Mittelfeld ein: rechter Flügel, linker Flügel, vor der Abwehr, Achter, Zehner. Sogar im Sturmzentrum probierte er den Kapitän der englischen U17-Nationalmannschaft schon aus. "Vor der Abwehr" kämen Bellinghams Qualitäten aber am besten zur Geltung.

Das hat wohl auch damit zu tun, dass Bellingham weniger aggressiv attackiert wird, wenn er sein Spiel aus tieferer Position aufzieht. Denn mit der Geschwindigkeit bei den Profis hat er durchaus noch seine Probleme. Manchmal fehlt dem Youngster in engen Räumen sowie im Abschluss die nötige Ruhe und Übersicht, was teils hektisch anmutet.

Auch körperlich, das ist wenig verwunderlich, muss er noch zulegen, auch wenn Clotet meint: "Obwohl er erst 16 Jahre alt ist, kommt er mit der Körperlichkeit im Mittelfeld sehr gut zurecht." Dennoch ist das Meckern auf hohem Niveau - zur Erinnerung: Bellingham ist nochmal rund sieben Monate jünger als beispielsweise Ansu Fati vom FC Barcelona.

Trainer Clotet: "Bellingham ist sehr bodenständig"

"Ein 16-Jähriger sollte nicht das tun, was er tut", sagte Englands U15-Scout Dodds. "Nämlich Woche für Woche in der Meisterschaft spielen und so gut sein. Immer wenn ich ihn sehe, dominiert er", erklärte er.

Bellingham avancierte schon nach wenigen Spielen zum unverzichtbaren Leistungsträger und Anführer bei Birmingham City. Dennoch muss Clotet ihn immer wieder früher rausnehmen oder ihn zu Beginn auf die Bank setzen.

"Es ist sehr wichtig, dass er Spielrhythmus hat. Allerdings dürfen wir kein Verletzungsrisiko eingehen", proklamiert Clotet wieder und wieder. Die Fans fordern Bellingham in jedem Spiel. Zu seinem Schutz tut Clotet jedoch gut daran, auf die Bremse zu treten.

Er will Bellingham behutsam und in richtigem Maße weiterentwickeln. Bellingham mache es ihm jedoch einfach: "Er ist sehr bodenständig. Die Familie hat bei ihm einen fantastischen Job gemacht." Der Youngster sei - in der Hinsicht ähnelt er wohl auch Haaland - sehr fokussiert auf seine Entwicklung und die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen.

Den Hype um seine Person nimmt er (bisher) ähnlich locker. Dass ein junges Ehepaar aus Birmingham seinen neugeborenen Sohn nach Bellingham benannt hat, nahm der 16-Jährige grinsend zur Kenntnis. Er nahm Baby Jude auf den Arm und gab ihm ein Autogramm auf den Strampler.