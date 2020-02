Bundesliga - Stimmen und Reaktionen zum 21. Spieltag: "Sind in einer dramatischen Situation"

Beim SV Werder Bremen herrscht nach der Niederlage gegen Union Tristesse, Trainer Florian Kohfeldt steht aber weiter nicht zur Debatte. Herthas Coach Jürgen Klinsmann nimmt seine Spieler nach der Pleite gegen Mainz in Schutz und bei Fortuna Düsseldorf ist man zumindest teilweise stolz.

Hier sind die Sky-Stimmen zum 21. Spieltag der Bundesliga.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Union Berlin hat sehr clever gespielt, sehr kompakt gestanden und aggressiv verteidigt. Wir sind rein fußballerisch gescheitert an unserer Konterabsicherung, die war in der zweiten Halbzeit unterirdisch. Wir sind an zu wenig Zug zum Tor gescheitert und auch daran, dass wir es heute nicht erzwingen wollten. Wir haben es insgesamt einfach nicht geschafft, Zug in das Spiel zu bekommen. Das war eine lahme Veranstaltung. Wir wollten Feuer hier haben, das haben wir nicht geschafft und das ist das Grundproblem."

... zur Situation: "Insgesamt ist es wirklich nicht gut, was wir in der Liga machen. Ich habe es fast schon gemerkt, als wir auf dem Weg zum Stadion waren, irgendwie war wieder etwas ein bisschen anders. Es war wieder langsam, es war wieder auf Sicherheit bedacht im Angriff, anstatt da wirklich mutig zu sein und ins Gegenpressing zu kommen. Diesen Rucksack schleppen wir momentan mit uns rum."

... zum Leistungsunterschied im Vergleich zum Pokal-Spiel: "Ich glaube nicht, ob es eine Frage von Selbstvertrauen ist, sondern eher eine Frage von Handeln. Sich auf kleine Handlungen zu konzentrieren. Das ist etwas, was wir momentan nicht haben, was wir am Dienstag hatten. Womit wir auch klar sagen müssen: Es ist nicht so, dass wir das nicht können. Man kann Wettbewerbe trennen, aber nicht Leistungen."

... zur Aussage von Marco Bode, dass es bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg geht: "Das hätte ich nicht gebraucht. Das wussten wir vorher. Wir sind in einer dramatischen Situation in der Liga. Weil wir lange nicht gepunktet haben, die Heimspiele nicht gewinnen und es nicht schaffen, gewisse Dinge zu erzwingen. Wir haben es mit uns machen lassen."

Frank Baumann (Sportdirektor Werder Bremen): "Wir haben trotzdem die volle Überzeugung in Florian. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer und wir würden mit keinem anderen Trainer an der Seitenlinie eine bessere Situation haben oder besseren Fußball spielen. Deswegen gehen wir den Weg mit ihm weiter."

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel. Es fühlte sich von Anfang an so an, als ob die Köpfe bei den Jungs unglaublich schwer waren. Dann zieht der Körper natürlich nicht so nach. Natürlich hat das was mit den 120 Minuten unter der Woche zu tun. Das ist keine Entschuldigung, das ist einfach eine Tatsache, dass da körperlich alles abverlangt wurde. Aber vor allem auch in den Tagen danach, was sich in den Köpfen abgespielt hat, das saß alles drin. Da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Frische hat gefehlt. Deswegen wurde es eine ganz, ganz zähe Angelegenheit. Erst einmal das Spiel abhaken. Ich habe den Spielern zwei Tage frei gegeben, damit sie sich im Kopf ein bisschen frei machen."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC): "Wir haben nicht so ins Spiel gefunden wie in den letzten Spielen. Wir haben keinen Druck nach vorne entwickelt, wenig Ideen gehabt. In der zweiten Halbzeit war es vom Gefühl her besser, aber auch das war heute leider zu wenig. Wir müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen."

Achim Beierlorzer (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Wir haben uns gewünscht, dass wir aus den Umschaltmomenten noch mehr herausbringen. Aus diesen Flanken, die in der ersten, aber auch in der zweiten Hälfte den Partner immer wieder nicht gefunden haben. Umso schöner war es dann natürlich dann beim 2:0."

Rouven Schröder (Vorstand Sport 1. FSV Mainz 05): "Man sagt die Mainzer selig in den Abgrund. Das ist Motivation genug, wenn so etwas geschrieben wird. Die Mannschaft hat zusammengestanden und sehr mannschaftsdienlich gespielt. Wir sind Bundesliga, im elften Jahr. Wir müssen uns nicht verstecken."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "In der ersten Halbzeit waren wir stolz, wie wir Fußball gespielt haben. Da hat mein Herz gelacht. Wir sind kurz vor der Halbzeit ein bisschen müde geworden, aber ohne große Chancen wegzugeben. Dann kommt halt die zweite Halbzeit. Die Jungs haben alles gegeben. Das ist die Grundvoraussetzung. Das machen sie auch von der Einstellung und Moral in der zweiten Halbzeit, auch wenn sie nicht optimal war. Man merkt, dass die Mannschaft lange nicht in der Liga gewonnen hat. Manchmal bekommt man dann Angst zu gewinnen. Dann geht der Mut ein bisschen verloren. Wir haben ein billiges Tor weggegeben, das war sehr ärgerlich. Das Game-Management ist für uns jetzt das Wichtigste in den kommenden Wochen: Wie wir unsere guten Leistungen auch belohnen und die Siege über die 90 Minuten bekommen."

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): "Natürlich spielt man für den Sieg und die drei Punkte. Der Spielverlauf ist nicht so wie erhofft und geplant. Die erste Halbzeit war nicht gut, in der zweiten Halbzeit passiert direkt diese Szene mit der Roten Karte und man weiß, dass es nicht leichter wird. Wir haben das in der zweiten Hälfte trotzdem gut gemacht und waren mit einem Mann weniger die bessere Mannschaft. Am Ende ist es enttäuschend, dass man die drei Punkte nicht holt."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn 07): "Ein verdientes Unentschieden. Wenn man die Chancen in der ersten Halbzeit und die Ansätze in der zweiten Halbzeit sieht, dann wäre mit einem Quäntchen Glück das eine oder andere mehr drin gewesen. Alex hat zwei, drei richtig gute Dinge entschärft. Wir haben hinten wenig zugelassen. Meine Jungs haben es gut gemacht."

Ahmed Kutucu (Torschütze FC Schalke 04): "Natürlich kann man sich nicht so richtig freuen, weil wir den Sieg nicht geholt haben. Es ist immer noch ein Unentschieden. Man darf nicht überbewerten, dass man ein Tor geschossen hat. Man muss einfach weitermachen. Man hat gesehen, dass die Frische ein bisschen gefehlt hat."