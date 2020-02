BVB plagen vor Frankfurt-Spiel Ausfälle im Zentrum: Keine Frage der Aufstellung

Durch zwei bittere Pleiten in Folge ist bei Borussia Dortmund der Schwung der drei Auftritte mit insgesamt 15 Toren wieder dahin - der grausamen Abwehrleistung sei Dank. Im Freitagsspiel gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr live auf DAZN) fehlt dem BVB nun auch der zuletzt starke Julian Brandt. Wie könnte Trainer Lucien Favre darauf reagieren?

Am prägnantesten brachte es wohl Mats Hummels auf den Punkt. Borussia Dortmund hatte wie so oft unter Trainer Lucien Favre eine unnötige Pleite beim 3:4 in Leverkusen kassiert, deren Zustandekommen nach eigentlich langer Zeit guter Leistung niemand erklären konnte. "Wir wissen, dass das so ist, aber bekommen es leider nicht abgestellt. Mehr kann ich dazu nicht sagen", bilanzierte Hummels.

Dortmunds Passivität im Spiel gegen den Ball, die Schwächen im defensiven Umschalten - alles nicht neu, aber dennoch weiterhin die Baustelle Nummer eins beim BVB. Favre versuchte es gegen Bayer erstmals seit zweieinhalb Monaten und der 3:3-Blamage gegen Paderborn mal wieder mit einer Viererkette. Doch dieses Thema ist längst keine Frage der Aufstellung.

Es ist eine Frage der aktiven Verteidigungshaltung. Sportdirektor Michael Zorc nannte es das "konsequente Verteidigen und Beschützen des eigenen Tores", Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bemängelte eine fehlende "Ernsthaftigkeit" in den direkten Duellen. Emre Can, der nächste Neuzugang, der die vielbeschworene Mentalität des Kaders anheben soll, empfahl: "Dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen, besser verteidigen."

Bundesliga-Ranking: Diese Teams gaben nach Führung noch die meisten Punkte ab © getty 1/19 3:2 führte der BVB kurz vor Schluss in Leverkusen und verließ dennoch als Verlierer den Platz. Kein Einzelfall in der laufenden Spielzeit. Welche Bundesligisten ließen in der Saison 2019/20 die meisten Punkte nach Führung liegen? Das Negativ-Ranking. © getty 2/19 Platz 17: RB LEIPZIG - 2 Punkte. © getty 3/19 Platz 17: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 2 Punkte. © getty 4/19 Platz 16: VFL WOLFSBURG - 3 Punkte. © getty 5/19 Platz 15: TSG HOFFENHEIM - 4 Punkte. © getty 6/19 Platz 14: UNION BERLIN - 5 Punkte. © getty 7/19 Platz 12: HERTHA BSC - 7 Punkte. © getty 8/19 Platz 12: BAYER LEVERKUSEN - 7 Punkte. © getty 9/19 Platz 11: EINTRACHT FRANKFURT - 8 Punkte. © getty 10/19 Platz 8: SC FREIBURG - 9 Punkte. © getty 11/19 Platz 8: 1.FC KÖLN - 9 Punkte. © getty 12/19 Platz 8: FC BAYERN MÜNCHEN - 9 Punkte. © getty 13/19 Platz 7: FC SCHALKE 04 - 10 Punkte. © getty 14/19 Platz 6: FSV MAINZ 05 - 12 Punkte. © getty 15/19 Platz 5: SC PADERBORN - 13 Punkte. © getty 16/19 Platz 4: BORUSSIA DORTMUND - 14 Punkte. © getty 17/19 Platz 2: FORTUNA DÜSSELDORF - 18 Punkte. © getty 18/19 Platz 2: FC AUGSBURG - 18 Punkte. © getty 19/19 Platz 1: WERDER BREMEN - 19 Punkte.

Wiederholt sich die fatale BVB-Spirale aus dem Februar 2019?

Angesichts der immergleichen Fehler und der dahingehend seit über einem Jahr negativen Entwicklung fehlt ein wenig der Glaube, dass dieses Team und dieser Trainer in der Lage sein werden, den Trend umzukehren. Selbst Favre wirkt mehr als ratlos, wie seine vielsagende Aussage am vergangenen Samstag fast schon erschreckend belegt: "Ich probiere mein Bestes, um die richtigen Dinge zu korrigieren. Aber ich hatte, seitdem ich Trainer bin, selten eine Mannschaft, die solche Schwierigkeiten hat", sagte er bei Sport1.

Und so hat es momentan den Anschein, als könnte sich die fatale Spirale wiederholen, die die Borussia im Februar 2019 innerhalb von vier Wochen im Grunde aus allen Wettbewerben manövrierte. Kurios dabei: Auch damals schied der BVB im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen aus, auch damals verletzte sich Kapitän Marco Reus langfristig in dieser Partie. Anschließend folgten der K.o. in der Champions League und sechs Spiele mit lediglich einem Sieg.

Bevor die Westfalen kommende Woche jedoch auf Paris Saint-Germain treffen, müssen sie am Freitagabend im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt idealerweise eine Reaktion auf die "Woche zum Vergessen" (Kehl) zeigen - und dabei personelle Herausforderungen meistern. Neben Reus (Muskelverletzung) muss Favre auch auf Julian Brandt verzichten, der sich an alter Wirkungsstätte einen Anriss des Außenbandes im Sprunggelenk zuzog.

Brandt-Vertreter: Dahoud und Götze nur Statisten

Vor allem Brandts Ausfall tut weh, da sich der Ex-Leverkusener in seiner Rolle als Achter neben Axel Witsel zuletzt in bestechender Form befand. Favre wird also wieder umstellen und das Zentrum neu besetzen müssen. Möglichkeiten dazu bieten sich ihm genug - ob mit oder ohne erneuten Systemwechsel.

Bliebe der Coach beim in Leverkusen praktizierten 4-3-3, wären in erster Linie Mahmoud Dahoud und Mario Götze die möglichen Brandt-Vertreter. Favre würde so am wenigsten im Vergleich zum letzten Spiel ändern. Der Haken: Dahoud und Götze sind lediglich Statisten und verfügen über keinerlei Wettkampfpraxis. Auf Dahouds Uhr stehen im Jahr 2020 ganze 20 Minuten Spielzeit, bei Götze sind es drei.

Auch ein Platz für den bemerkenswert aufstrebenden Youngster Giovanni Reyna in der Anfangsformation wäre theoretisch denkbar. Es wäre aber untypisch für Favre, wenn er den US-Amerikaner in einem solch wichtigen Spiel erstmals von Beginn an und noch dazu vor heimischem Publikum ins kalte Wasser werfen würde - zumal Reyna als Einwechselspieler zuletzt für starke Impulse sorgte.

Die lange Verletzungshistorie von BVB-Kapitän Marco Reus: Die Akte Reus © getty/SPOX 1/25 Es ist schon wieder passiert: Wie Borussia Dortmund am Mittwoch mitteilte, hat sich Marco Reus im Pokalspiel in Bremen eine Muskelverletzung zugezogen. Es ist nur das nächste Kapitel einer langen und traurigen Verletzungshistorie. 2/25 28. November 2011: Derby-Time! Borussia Mönchengladbach brennt beim 1. FC Köln ein Feuerwerk ab und schlägt den Erzrivalen mit 3:0. Reus bezahlt den Sieg mit einem Zehenbruch und kehrt erst Mitte Dezember zurück. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 3/25 7. Oktober 2013: Bei der 0:2-Niederlage beim alten Arbeitgeber zieht sich Reus einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zu. Glück im Unglück: Er verpasst kein Spiel für den BVB. Ausfallzeit: 10 Tage. © getty 4/25 10. Februar 2014: Im Jahr der Weltmeisterschaft nimmt die bis dahin noch überschaubare Verletzungshistorie dramatische Züge an. Zunächst zieht sich Reus einen Muskelfaserriss zu, laboriert im März an muskulären Problemen. Ausfallzeit: insgesamt 17 Tage. © getty 5/25 9. Juni 2014: Die WM steht vor der Tür und Reus soll nach einer herausragenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Doch es kommt anders: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickt Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. © getty 6/25 Schockdiagnose: Syndesmosebandanriss. Reus fährt nicht mit nach Brasilien,nur wenige Wochen später wird Deutschland Weltmeister. Immerhin: ein Reus-Trikot schafft es auf das offizielle Siegerfoto. Ausfallzeit: 66 Tage. © getty 7/25 8. September 2014: Reus ist keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passiert ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 8/25 Besonders bitter: Reus hatte die Verletzung bei einem Foulspiel von Charlie Mulgrew in der letzten Spielminute erlitten. © getty 9/25 22. November 2014: Der Paderborner Marvin Bakalorz grätscht Reus in der 65. Minute übel um. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk. Ausfallzeit: 45 Tage. © getty 10/25 Dabei hatte der 22. November für den BVB und auch Reus richtig gut begonnen: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2. 11/25 April und Mai 2015: Reus kommt nach dem Außenbandriss stark zurück, macht in zehn Spielen vier Tore und bereitet drei Treffer vor. Dann bremsen ihn Adduktorenbeschwerden und Muskelprobleme aus. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 12/25 30. August 2015: Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0). In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 13/25 5. November 2015: Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Qabala trifft Reus erst und muss zur Pause ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Ausfallzeit: 11 Tage. © getty 14/25 21. Mai 2016: Der BVB unterliegt dem FC Bayern in einem dramatischen Pokalfinale im Elfmeterschießen. Reus spielt durch, trifft von Krämpfen geplagt im Elfmeterschießen zum 3:3. Es sollte das letzte Spiel für ihn für lange Zeit werden. © getty 15/25 Denn die EM-Hoffnung handelte sich eine Schambeinentzündung ein. Reus verpasst das nächste große Turnier mit der Nationalmannschaft, dem BVB fehlt er auch nach der Sommerpause noch für insgesamt 17 Spiele. Ausfallzeit: 176 Tage. © getty 16/25 4. März 2017: Der nächste Eintrag in der Krankenakte. Der BVB schießt Bayer Leverkusen mit 6:2 aus dem Stadion, Reus kann dabei nur 44 Minuten lang mitwirken, bis er runter muss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ausfallzeit: 38 Tage. © getty 17/25 27. Mai 2017: Doch auch davon erholt sich Reus. In der Liga findet er schnell seine Form und schießt den BVB gegen den FC Bayern mit einem Tor und einer Torvorlage ins Pokalfinale. Dort folgt der nächste und wohl heftigste Verletzungsrückschlag. © imago images 18/25 Zwar gewinnt Reus an diesem Abend mit dem BVB seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel im Finale gegen Frankfurt (2:1), doch er bezahlt einen hohen Preis. Der Nationalspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Ausfallzeit: 259 Tage. © getty 19/25 Die schwere Knieverletzung stimmt Reus nachdenklich. Es fallen Sätze wie: "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren. Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein." © getty 20/25 In einer für den BVB schwierigen Rückrunde kehrt Reus zurück und hat mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass immerhin noch die Champions-League-Qualifikation gelingt. 21/25 Saison 2018/19: In Favre holt der BVB einen alten Lehrmeister von Reus als Trainer. Es passt auf Anhieb zwischen dem Kapitän und dem Schweizer. Reus bleibt verletzungsfrei und spielt die beste Hinrunde seiner Karriere (11 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/25 5. Februar 2019: Doch das Verletzungspech kehrt zurück. Beim Pokal-Aus gegen Bremen zieht sich Reus einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Ausfallzeit: 19 Tage. Der BVB verliert ohne ihn 0:3 in Tottenham und gewinnt nur eins von drei Ligaspielen. 23/25 17. Dezember 2019: Die großen Verletzungen bleiben aus, vielmehr sind es "Muskelgeschichten", die Reus nun heimsuchen. Im letzten Heimspiel der Hinrunde 2019/20 zieht er sich gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss zu. Ausfallzeit 21 Tage. © imago images 24/25 4. Februar 2020: Reus startet verspätet in die Wintervorbereitung, ist zum Rückrundenstart aber fit, trifft und bereitet Tore vor. Dann folgt ein Deja-vu der bitteren Art, fast genau ein Jahr nach dem Pokal-Aus gegen Bremen und seinem Muskelfaserriss. © imago images 25/25 Wieder trifft der BVB im Pokal-Achtelfinale auf Werder, wieder scheidet er aus und wieder verletzt sich Reus. Nach einem Torschuss hält er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Adduktorenbereich. Diagnose: Muskelverletzung ebenda. Ausfallzeit: 28 Tage.

Beste Nachricht: Heimmacht BVB, Eintracht auswärtsschwach

Wahrscheinlicher ist da schon eher die Hereinnahme von Thorgan Hazard, der in den letzten beiden Bundesligapartien nur auf der Bank saß und bei seinem Startelfeinsatz gegen Bremen 45 Minuten lang keine Schnitte sah. Hierfür müsste Favre zur Dreierkette zurückkehren, um dem Belgier seinen bevorzugten Platz auf den Außen einzuräumen.

Vor einem zentralen Mittelfeld bestehend aus Witsel und Can könnten sich Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro dann die Flügel teilen, während Hazard links im Angriff zum Einsatz käme und zusammen mit Jadon Sancho (rechts) und Erling Haaland (zentral) für die Tore zuständig wäre.

Daran mangelt es dem BVB bekanntlich nicht, 18 Buden zum Start der zweiten Saisonhälfte sind eingestellter Bundesliga-Rekord. Die beste Nachricht für die beste Offensive der Liga speist sich ebenfalls aus der Statistik: Dortmund ist zu Hause bärenstark und sogar defensiv ordentlich.

Zehn Gegentore in zehn Heimspielen lautet da die Bilanz bei sieben Siegen und drei Remis, verloren hat der BVB als einziges Team der Liga daheim noch gar nicht. Besser noch: Wie die Schwarzgelben mag auch die Eintracht nicht gerne auswärts spielen - nur Düsseldorf holte in der Fremde noch weniger Zähler als Frankfurt.

BVB, Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund