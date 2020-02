Borussia Dortmunds Niederlage in Leverkusen: Kollektive Ratlosigkeit - mit einer Ausnahme

Borussia Dortmund hat beim 3:4 gegen Bayer Leverkusen die zweite Auswärtsniederlage in Folge kassiert und droht nach dem Pokal-Aus auch in der Bundesliga den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Verantwortliche und Führungsspieler scheinen auf der Suche nach Lösungen in einer Sackgasse gelandet.

Ein wenig ratlos standen beide Trainer da, als sie vor dem Sky-Mikrofon zu ersten Analysen zu dem Spiel gebeten wurden, dessen Zeuge sie gerade geworden waren. Trotzdem trennten Peter Bosz und Lucien Favre in diesem Moment Welten.

"Wir hatten vorher Spiele mit viel mehr Großchancen", analysierte Bosz. "Heute gab es nicht so viele, trotzdem sind vier reingegangen. Das ist auch manchmal Fußball, das kann ich nicht erklären. Verrückt." Der 56-jährige Niederländer war sichtlich erleichtert, das Glück dieses Mal auf seiner Seite gehabt zu haben. Seine positive Ratlosigkeit erinnerte in Ansätzen irgendwie an den ikonischen Satz Sir Alex Fergusons nach dem Champions-League-Finale 1999: "Football, bloody hell!" Manchmal geht es einfach gut - und manchmal nicht. Wer weiß schon, warum.

Im Gegenzug zu seinem Kollegen wirkte Favre verständlicherweise nicht nur ratlos, sondern fast schon deprimiert. "Wir kriegen vier Tore auswärts, ja", sagte er. Es folgte ein tiefer Seufzer. "Das ist schwer, sehr schwer", schob er noch hinterher, als hätte der Seufzer nicht schon alles gesagt.

Kollektive Ratlosigkeit bei Borussia Dortmund: Auswärts- und Abwehrschwäche

Ein weiterer Unterschied des früheren und des aktuellen BVB-Trainers: Boszs Aussage hob sich ab von seinen Spielern, denen vor allem nach Feiern zumute war. Favre dagegen reihte sich mit seiner Rat- und Hilflosigkeit nahtlos ein in den BVB-Tross, der die - mal wieder - völlig überflüssige Niederlage erklären zu versuchte.

Und es nicht konnte, vom Sportdirektor bis hin zum Führungsspieler. "Wir haben die vier Gegentore zu einfach weggegeben. Das war schon in Bremen das Problem, das begleitet uns schon ein bisschen länger", erklärte ein schmallippiger Michael Zorc. Mats Hummels, der sein erstes Tor im BVB-Dress seit seiner Rückkehr von Bayern München erzielte, dann aber den entscheidenden Luftkampf gegen Lars Bender beim 3:4 verloren hatte, analysierte, dass man "ab der 70., 75. Minute" das Fußballspielen eingestellt habe, viel zu passiv geworden sei: "Wir wissen, dass das so ist, aber bekommen es leider nicht abgestellt. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Bayer 04 Leverkusen - BVB: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund in einer wilden Partie mit 4:3 geschlagen. Hier sind die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © imago images 2/29 LUKAS HRADECKY: Der Mann der Anfangsphase. Parierte erst stark gegen Haaland (19.), leitete dann das 1:0 mit einem Ball auf Havertz ein und war nur wenig später gegen Brandt zur Stelle. Bei den Gegentoren chancenlos. Glanztat gegen Reyna (58.). Note: 2. © getty 3/29 JONATHAN TAH: Musste immer wieder ins Laufduell mit Sancho, machte seine Sache trotz klarer Geschwindigkeitsnachteile aber ganz in Ordnung und stellte ihn immer wieder gut. Starke Vorarbeit des 2:2. In Halbzeit aber deutlich anfälliger. Note: 3. © getty 4/29 SVEN BENDER: Als Abwehrchef im Zentrum einer Dreierkette mit gutem Timing in seinen Aktionen und einigen wichtigen Balleroberungen, konnte Hummels beim Ausgleich jedoch nicht folgen. Sehr robust im Zweikampf (60 Prozent). Note: 3. © imago images 5/29 EDMOND TAPSOBA: Hatte die zweitmeisten Ballaktionen bei Bayer und spielte für einen 21-jährigen Debütanten sehr unaufgeregt. Hatte einen dicken Bock im Spiel, der folgenlos blieb. Ein solider Einstand des Innenverteidigers. Note: 3. © imago images 6/29 KARIM BELLARABI: Durch die Umstellung auf eine Dreierkette zu viel Defensivarbeit gezwungen und mit mehreren ganz schlimmen Ballverlusten und Abspielfehlern. Ließ nur kurz mal sein Können im Dribbling aufblitzen. Musste zur Pause runter. Note: 5,5. © getty 7/29 NADIEM AMIRI: Ganz starker Ball auf Volland vor dem Leverkusener Führungstreffer auf Volland (20.) und mit einigen guten Ideen im Spiel. Defensiv ebenfalls solide und laufstark. Nahm im zweiten Durchgang weniger Einfluss auf das Spiel. Note: 2,5. © imago images 8/29 LARS BENDER: Gab den fleißigen Arbeiter, war nur selten nicht auf der Höhe. In einer Szene wurde B04 das zum Verhängnis, als er das Zusammenspiel von Hakimi und Sancho nicht unterbinden konnte. Sein Traumkopfball machte das aber wett. Note: 2,5. © getty 9/29 DALEY SINKGRAVEN: Ein sehr starkes Spiel! Stellte Hakimi größenteils kalt. Mit mehreren guten Tacklings und überaus zweikampfstark (78 Prozent). Durch den VAR blieb sein einziger Stellungsfehler folgenlos. Traumflanke zum 4:3. Note: 1,5. © imago images 10/29 KAI HAVERTZ: Spielte Amiri vor dem 1:0 stark und ließ ein ums andere Mal seine Fähigkeiten aufblitzen. Bei Cans Tor etwas schläfrig und ab und an nicht handlungsschnell genug. Ließ die Großchance zum 3:2 aus, am 3:3 maßgeblich beteiligt. Note: 3. © getty 11/29 KEVIN VOLLAND: Brauchte nur drei Ballkontakte für sein 1:0, vor dem er Akanji stark abschüttelte. Bewies seinen Riecher beim 2:2 und spielte auch toll mit, wie er bei seiner Vorarbeit der Havertz-Chance zeigte. Nationalmannschaftstauglich. Note: 1,5. © getty 12/29 MOUSSA DIABY: Viel unterwegs und mal links, mal rechts zu finden. Mit seinem Tempo immer wieder gefährlich. In einigen Aktionen etwas zu überhastet, bei seinem Abseitstreffer im Pech. Im zweiten Durchgang unsichtbarer. Note: 3. © imago images 13/29 MITCHELL WEISER: Kam nach der Pause für den schwachen Bellarabi ins Spiel und war sehr unauffällig und defensiv mit keinem gewonnenen Zweikampf nur eine marginale Verbesserung. Immerhin ohne verheerenden Ballverlust. Note: 4. © imago images 14/29 LEON BAILEY: Sollte das Offensivspiel ab der 71. Minute nochmal ankurbeln und das gelang. Wäre Volland bei einem Steilpass weggeblieben, wäre er frei durch gewesen. Dann Nutznießer, als Hakimi gegen Volland klärte und er frei abstauben konnte. Note: 2,5. © imago images 15/29 ALEKSANDAR DRAGOVIC: Kam kurz vor Schluss für den guten Amiri und sollte das 4:3 über die Zeit retten. Das gelang. Note: keine Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: Machtlos beim frühen Rückstand, aber unsicher vor dem 2:2, als er eine weite Flanke falsch einschätzte. An den späten Gegentoren ohne Schuld. Note: 4. © imago images 17/29 MANUEL AKANJI: Mit einem folgenschweren Stellungsfehler beim ersten Leverkusener Treffer, dazu strahlte er immer eine latente Unsicherheit aus. Sein Stammplatz wackelt. Note: 4,5. © getty 18/29 MATS HUMMELS: Über weite Strecken bester Dortmunder. Verteidigte enorm hoch mit viel Risiko, aber dabei fehlerfrei. Beim 3:4 im Kopfballduell einen Moment zu spät. Note: 2,5. © imago images 19/29 DAN-AXEL ZAGADOU: Sehr unglücklich vor dem Ausgleich zum 3:3, aber deutlich stabiler als Akanji. Im Spielaufbau wie Kopfball solide. Note: 4. © imago images 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Der deutlich präsentere Außen im Dortmunder Mittelfeld. Kombinierte gut mit Sancho. Antreiber und dazu noch Torschütze. Note: 3. © getty 21/29 AXEL WITSEL: Eine unauffällige Partie des Belgiers, der im Zentrum heute im Schatten von Neuzugang Can stand. Halt gab er seinen Nebenleuten allerdings nicht, vergab kurz vor Schluss eine riesige Chance zum Ausgleich. Note: 4. © imago images 22/29 EMRE CAN: Alleine sein Tor zum 2:1 war das Eintrittsgeld wert. Brauchte bei seinem Startelf-Debüt etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Das gelang ihm aber erstaunlich schnell. Bester Beweis: sein Traumtor aus 31 Metern. Note: 2,5. © imago images 23/29 ACHRAF HAKIMI: Im ersten Durchgang völlig abgetaucht, weil viel über die linke Seite lief. Nach der Pause aktiver und mit seiner Geschwindigkeit ein Problem für Sinkgraven. Note: 3,5. © imago images 24/29 JULIAN BRANDT: Übernahm für Marco Reus die Position etwas weiter vorne. An alter Wirkungsstätte durchaus nervös. Keine schlechte Leistung, nicht auf dem Level der letzten Wochen. Note: 3,5. © imago images 25/29 JADON SANCHO: Bei einer großen Chance zu Beginn nicht egoistisch genug. Immer wieder zu schnell für die Leverkusener Defensive. Baute Mitte der zweiten Hälfte aber merklich ab. Note: 3,5. © getty 26/29 ERLING HAALAND: Bemühte sich redlich, aber zum ersten Mal fast komplett abgemeldet und ohne Tor. Vergab zwei ordentliche Chancen, die man allerdings nicht machen muss. Note: 5. © getty 27/29 GIOVANNI REYNA: Ersetzte zur Pause Julian Brandt. War sofort eingebunden, mit guten Pässen und vielen Aktionen. Konnte einem wackligen Team aber nicht entscheidend helfen. Note: 3,5. © imago images 28/29 THORGAN HAZARD: Kam kurz vor dem Ende (87.) für Akanji und sollte nochmal die Wende bringen. An keiner nennenswerten Aktion beteiligt. Ohne Bewertung. © getty 29/29 MARIO GÖTZE: Auch er wurde spät (87.), für Can, ins Spiel geworfen. Konnte in den wenigen Minuten die Partie nicht entscheidend beeinflussen. Ohne Bewertung.

Wieder einmal hatte Dortmund ein gutes Spiel abgeliefert, wieder einmal eine Führung nicht über die Zeit gebracht. Wieder einmal viel zu viele Tore kassiert, durch halbherziges, teilweise fast schon naives Verteidigen, wie etwa beim ersten Gegentreffer durch Kevin Volland.

Und: Wieder einmal auswärts versagt, schon zum siebten Mal in dieser Spielzeit. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist erschreckend, sie ist bekannt, ihre Geschichte ist fast schon auserzählt - würde es nicht immer und immer wieder passieren. "Offensichtlich" sei die Schwäche in der Fremde, sagte Zorc. "Zu Hause sind wir eine absolute Macht. Es ist Teil unseres Problems, dass wir es auswärts nicht schaffen, das Spiel einzutüten und zu killen." Worte, die man in Bremen, Mönchengladbach und Paris gern hören wird: Dort empfängt man die angeschlagenen Schwarz-Gelben in den nächsten Wochen.

BVB, Spielplan: Nächste Gegner von Borussia Dortmund

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 14. Februar 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt (H) Bundesliga 18. Februar 21 Uhr Paris Saint-Germain (H) Champions League 22. Februar 15.30 Uhr Werder Bremen (A) Bundesliga 29. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg (H) Bundesliga 7. März 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) Bundesliga 11. März 21 Uhr Paris Saint-Germain (A) Champions League

Lucien Favre kann BVB-Probleme seit eineinhalb Jahren nicht lösen

Auffällig war es an diesem Abend, dass große Kampfansagen vonseiten der Arrivierten ausblieben. Es wurde nicht an die Ehre der Profis appelliert, beißend harte Kritik geäußert, oder gar die Mentalität des Kaders angezweifelt. Das hat man beim BVB in den letzten Monaten schließlich alles schon probiert. Stattdessen regierte wie erwähnt Ratlosigkeit, ob sie nun verzweifelt ausfiel wie bei Favre, zähneknirschend wie bei Zorc oder nüchtern-analytisch wie bei Hummels.

Der blickte weit zurück in die Vergangenheit, als er die Probleme des BVB benennen sollte. Man dürfe "bei einer Führung nicht zu passiv" werden, betonte er, und das habe er nicht nur an diesem Abend beobachtet, sondern über die gesamte Saison hinweg - und sogar schon in der letzten Saison aus der Entfernung, damals noch im Trikot der Bayern.

Mit anderen Worten: Über eineinhalb Jahre schleppt der Klub diese Schwäche schon mit sich herum. Seit Lucien Favre Cheftrainer in Dortmund ist, also, auch wenn der Satz nicht als versteckte Kritik am Trainer gemeint schien.

Er erklärt jedoch, warum Favre sich in der Mixed Zone zu einem Geständnis hinreißen ließ, das man von ihm wohl kaum erwartet hätte. "Ich probiere mein Bestes, um die richtigen Dinge zu korrigieren. Aber ich hatte, seitdem ich Trainer bin, selten eine Mannschaft, die solche Schwierigkeiten hat", zitiert ihn Sport1. So klingt jemand, der mit seinem Latein am Ende ist.

Emre Can bei Borussia Dortmund: Führungsspieler und fehlendes Puzzleteil

Nur einer schien an diesem Abend noch nicht abgestumpft. Neuzugang Emre Can, nach seinem Kurzeinsatz im Pokal am Dienstag erstmals in der Startelf, schoss ein Traumtor und ackerte trotz Krämpfen über 87 Minuten, spielte aber auch unfreiwillig Assistgeber für Leon Baileys 3:3-Ausgleich. Er fand nach Abpfiff klare Worte: "Wenn man in Führung geht, muss man - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen, besser verteidigen."

Wie man ein Spiel auch mal auf eine eher unansehnliche, aber dafür effektive Art und Weise nach Hause bringt, kennt der 26-Jährige aus eineinhalb Jahren Juventus. Der Auftritt in der BayArena hatte seine Befürchtungen bestätigt: "Heute war es genau das Spiel, was man über Dortmund sagt: man führt, spielt schönen Offensivfußball, aber defensiv müssen wir alle zusammen besser stehen."

Die klare Ansage des Nationalspielers zeigt, dass er in Dortmund möglichst schnell zum Führungsspieler aufsteigen will. Schafft er es, dem oft etwas zu brav auftretenden BVB-Kollektiv die nötige Galligkeit zu verpassen, die für die ganz großen Erfolge nötig ist, wäre sein Transfer Gold wert. Nicht umsonst stimmte ihm Favre umgehend zu, als er auf das "dreckiger spielen"-Zitat angesprochen wurde: "Das ist wichtig", betonte er. Man müsse bereit sein, zu verteidigen, und zwar länger als "zehn Sekunden".

Die neuen Mitspieler muss Can allerdings erst von einer raueren Gangart überzeugen: "Generell können wir ein Ticken härter verteidigen", entgegnete Hummels zwar, "aber ich fand das heute nicht so schlecht."