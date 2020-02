Julian Brandt und seine Leistungssteigerung beim BVB: Genie verdrängt Wahnsinn

Julian Brandt kam im Sommer zu Borussia Dortmund und hat seitdem "gefühlt schon alles gespielt". Seit der Umstellung auf Dreierkette hat Brandt eine bemerkenswerte Leistungssteigerung hingelegt. Und zwar im BVB-Zentrum - dort, wo er hingehört.

Von 1988 bis 1993 spielte Michael Rummenigge für Borussia Dortmund. 36 Tore gelangen dem Mittelfeldspieler in 157 Spielen. Heute betreibt der jüngere Bruder von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz eine Sportmarketing-Agentur sowie eine Fußballschule und wohnt in Dortmund. Rummenigge ist auch Mitglied der BVB-Traditionsmannschaft.

Ein ungeschriebenes Gesetz des Sportjournalismus will es augenscheinlich, dass ehemalige Kicker wie er sich zu den Geschehnissen des heutigen Profifußballs oder dort bevorzugt zur Situation ihrer Ex-Klubs äußern dürfen oder sollen. Häufig grenzen diese Aussagen dann an Populismus - oder sie sind es schlichtweg.

"Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen Inter Mailand - das war C-Jugendfußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen", polterte Rummenigge also im vergangenen Oktober. Der BVB hatte in der Champions League 0:2 bei den Nerazzurri verloren und in der Tat kein gutes, vor allem ein offensiv sehr harmloses Spiel gemacht.

BVB - 1. FC Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © imago images 1/15 Der BVB hat die Eisernen aus Union mit 5:0 abgeschossen und damit auch im dritten Rückrundenspiel fünf Tore erzielt. Die Noten und Einzelkritiken zum Sieg der Dortmunder gegen Union Berlin. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer war fast beschäftigungslos. Ein Pass misslang etwas, aber sicher bei hohen Bällen. Note: 3,5. © imago images 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Sowohl in der Dreierkette als auch später als Rechtsverteidiger aufmerksam. Mit gutem Passspiel, aber auch kaum gefordert. Note: 3. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Im Kopfballspiel eine Klasse für sich. Dirigierte die Abwehr gut, für die Offensive von Union war das eine Nummer zu groß. Note: 2,5. © getty 5/15 MANUEL AKANJI: Nervosität war bei ihm nach dem Can-Transfer nicht zu spüren. Sowohl links als auch rechts in der Dreierkette absolut souverän. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Für seine Verhältnisse ein zurückhaltender Auftritt. Verlor Bülter in der 4. Minute aus den Augen, aber ohne Folgen. Offensiv dieses Mal kein Faktor, nach gut einer Stunde ausgewechselt. Note: 4. © imago images 7/15 JULIAN BRANDT: Brandt ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Auch gegen Union wieder an fast allen Angriffen beteiligt. Viele gute Seitenwechsel, außerdem zwei Torvorlagen. Note: 1,5. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Der Belgier ließ im defensiven Mittelfeld fast gar nichts anbrennen. Eroberte viele Bälle, war präsent in den Zweikämpfen. Dazu noch Torschütze. Note: 2,5. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese bereitete das 1:0 vor, verpasste einen Treffer bei einem tollen Freistoß. Bockstarke erste Hälfte, danach immer noch sehr solide. Note: 2,5. © getty 10/15 MARCO REUS: Der Kapitän befindet sich im Aufwind. Manchmal fehlte zwar noch ein Schritt oder das Timing beim Abspiel passt nicht. Ging aber wieder voran, sicher beim Elfmeter. Note: 2,5. © getty 11/15 ERLING HAALAND: Der Norweger ist weiter nicht zu stoppen. Von Anfang an enorm heiß, ließ keinen Zweikampf aus. Traf doppelt und holte mit unglaublichem Tempo einen Elfmeter raus. Note: 1,5. © getty 12/15 JADON SANCHO: Der Engländer machte da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte. Immer bereit, immer mit einer Idee, mit einem Tor und einer Vorlage. Note: 1,5. © getty 13/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Kam nach seiner auskurierten Verletzung in der 64. Minute für Hakimi ins Spiel und verteidigte den haushohen Vorsprung mit über die Zeit. Note: 3,5. © getty 14/15 THORGAN HAZARD: Durfte in den letzten 20 Minuten ran, als Marco Reus vom Feld genommen wurde. Keine Bewertung. © imago images 15/15 GIOVANNI REYNA: Der Youngster kam in der Rückrunde zu seinem dritten Einsatz als Einwechselspieler und durfte gut 15 Minuten ran. Eingewechselt wurde er für Haaland. Keine Bewertung.

Julian Brandt muss im Zentrum spielen

Das galt freilich auch für Sommer-Neuzugang Brandt, der als falscher Neuner aufgestellt war und für Torgefahr hätte sorgen sollen. Wer Brandt kennt weiß, dass er Rummenigges (hoffentlich?) überspitztes Urteil mit einem Schmunzeln abgetan haben wird. Ein Mehrwert wäre es stattdessen gewesen, hätte Rummenigge analysiert, woran es im BVB-Spiel hakte, so dass Brandt in vorderster Front kaum zur Geltung kam.

Denn bereits damals stand fest: Brandt ist keiner für ganz vorne, sein Platz muss zwingend eine tiefere Offensivposition im Zentrum sein. Es überraschte und dauerte jedoch, bis auch Dortmunds Trainer Lucien Favre das einsah. Dabei hatte es doch genug Anschauungsmaterial für den Schweizer gegeben. Schließlich blühte Brandt in Leverkusen unter Coach Peter Bosz erst dann richtig auf und zeigte konstante Leistungen, als er vom Flügel auf die Zehn gezogen wurde.

Favre ließ Brandt bei der Borussia aber ebenfalls zunächst auf der Außenbahn ran und verschob ihn einige Male in die Spitze. Gefruchtet hat das selten, es sei denn, Brandt ließ sich im Umschaltspiel sehr tief fallen und setzte seine Mitspieler mit Pässen ein - wie zum Beispiel beim 2:0-Auswärtssieg bei Slavia Prag, als er auf diese Weise beide Tore von Achraf Hakimi vorbereitete.

Brandt ist beim BVB nun das Scharnier

Beim BVB habe er "gefühlt schon alles gespielt", sagte der auch in der sportlichen Dürrephase im Spätherbst immer auskunftsfreudige Brandt zwischendurch. Häufig ließ er dabei durchblicken, wie gerne er einen Platz im Zentrum inne hätte. Doch es musste erst richtig knallen, ehe ihm dieser gewährt wurde.

Und zwar in zweifacher Hinsicht: Erst rissen die Bänder im Sprunggelenk von Sechser Thomas Delaney, wenig später blamierte sich der BVB beim 3:3 gegen den SC Paderborn 07. Die anschließende Krisensitzung förderte eine Systemumstellung auf 3-4-1-2 zutage - und für Brandt die nächste neue Position, auf der er seitdem glänzt.

Brandt ist nun Dortmunds Scharnier, er ist als Nebenmann von Axel Witsel im zentralen Mittelfeld die Verbindung zwischen Defensive und Offensive. "Für mich ist das optimal, ich fühle mich da richtig wohl. Ich habe lange darauf gewartet, mich im Zentrum zeigen zu können. Als ich in der Spitze gespielt habe, war ich zwar auch im Zentrum, aber als Stoßstürmer war es nicht so einfach für mich. Ich bin eben kein Spielertyp wie Romelu Lukaku", sagte Brandt.

Die teuersten BVB-Transfers aller Zeiten: Emre Can "nur" auf Platz 5 © getty 1/23 Nach dem Kaufrausch im Sommer hat der BVB im Winter mit der Verpflichtung von Emre Can noch einmal nachgelegt. Die Ablöse, die im Sommer pflichtgemäß fällig wird, ist eine der höchsten in der Klubgeschichte. Das sind die teuersten BVB-Neuzugänge. © getty 2/23 Platz 21: Evanilson - 2003/04 vom AC Parma - 15 Millionen Euro. © getty 3/23 Platz 21: Ousmane Dembele - 2016/17 von Stade Rennes - 15 Millionen Euro. © getty 4/23 Platz 20: Leonardo Balerdi - 2018/19 von Boca Juniors - 15,5 Millionen Euro. © getty 5/23 Platz 19: Marco Reus 2012/13 von Borussia Mönchengladbach - 17,1 Millionen Euro. © getty 6/23 Platz 18: Ciro Immobile - 2014/15 vom FC Turin - 18,5 Millionen Euro. © getty 7/23 Platz 15: Thomas Delaney - Saison 2018/19 von Werder Bremen - 20 Millionen Euro. © getty 8/23 Platz 15: Maximilian Philipp - 2017/18 vom SC Freiburg - 20 Millionen Euro. © getty 9/23 Platz 15: Axel Witsel - Saison 2018/19 von TJ Tianhai - 20 Millionen Euro. © getty 10/23 PLATZ 14: Erling Haaland - 2019/20 von RB Salzbrug - 21 Millionen Euro. © getty 11/23 Platz 13: Manuel Akanji - 2017/18 vom FC Basel - 21,5 Millionen Euro. © getty 12/23 Platz 12: Mario Götze - 2016/17 von Bayern München - 22 Millionen Euro. © getty 13/23 Platz 11: Paco Alcacer - Saison 2019/20 vom FC Barcelona - 21 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro Leihgebühr. © getty 14/23 Platz 8: Andriy Yarmolenko - 2017/18 von Dynamo Kiew - 25 Millionen Euro. © getty 15/23 Platz 8: Thorgan Hazard - Saison 2019/20 von Borussia Mönchengladbach - 25 Millionen Euro. © twitter.com/BVB 16/23 Platz 8: Julian Brandt - Saison 2019/20 von Bayer Leverkusen - 25 Millionen Euro. © getty 17/23 Platz 6: Marcio Amoroso - 2001/02 vom AC Parma - 25,5 Millionen Euro. © getty 18/23 Platz 5: EMRE CAN - 2020/21 von Juventus Turin - 25 Millionen Euro plus 1 Million Euro Leihgebühr. © twitter.com/BVB 19/23 Platz 6: Nico Schulz - Saison 2019/20 von TSG 1899 Hoffenheim - 25,5 Millionen Euro. © getty 20/23 Platz 4: Henrikh Mkhitaryan - 2013/14 von Donezk - 27,5 Millionen Euro. © getty 21/23 Platz 3: Abdou Diallo - 2018/19 vom 1. FSV Mainz 05 - 28 Millionen Euro. © getty 22/23 Platz 2: Andre Schürrle - 2016/17 vom VfL Wolfsburg - 30 Millionen Euro. © getty 23/23 Platz 1: Mats Hummels - 2019/20 vom FC Bayern München - bis zu 38 Millionen Euro.

Brandts Aufschwung: Mehr Genie als Wahnsinn

Brandt gibt nun den Sechser gegen den Ball und einen Achter, wenn Dortmund das Spielgerät besitzt. Dem 23-Jährigen ist seither sicherlich nicht alles gelungen, Brandts Spiel pendelt immer wieder zwischen Genie und Wahnsinn. Komprimiert war dies im Duell mit RB Leipzig zu sehen, als ihm mit dem 2:0 eines der brillantesten Tore der Saison gelang, er den Sachsen schließlich aber mit einem arglosen Rückpass den zwischenzeitlichen Ausgleich schenkte.

Leichtsinnige Pässe und unnötige, bisweilen gar haarsträubende Ballverluste sind bei Brandt nicht selten zu beobachten, das Genie hat den Wahnsinn zuletzt aber immer mehr verdrängt. Brandts Selbstvertrauen ist wie das der gesamten Mannschaft deutlich gewachsen. Erst recht durch die 15-Tore-Trilogie im Jahr 2020.

Brandt bestach dabei mit seiner Ballsicherheit, tollen Spielverlagerungen, guten Pässen in die Tiefe und klugen Läufen wie beispielsweise vor Erling Haalands 5:0 am Wochenende gegen Union Berlin, als Brandts Sprint in den Sechzehner die Torgefahr der Szene überhaupt erst ermöglichte. Dazu hat sich sein Defensivverhalten verbessert. Brandt führt mit die meisten direkten Duelle bei den Schwarzgelben, seine Antizipation brachte dem Team schon einige frühzeitige Balleroberungen ein.

Brandt: "Ich habe ein gesundes Selbstvertrauen"

Brandts derzeitiger Wert für den BVB lässt sich nicht an einer glanzvollen Statistik ablesen, mit drei Toren und drei Vorlagen ist er noch weit entfernt von seinem persönlichen Liga-Bestwert aus dem Vorjahr als Zehner bei Bayer (sieben Treffer, 14 Assists). Gegen die Eisernen aber war Brandt laufstärkster Dortmunder und legte sechs von 14 Torschüssen auf. Die vergleichsweise läppischen 25 Millionen Euro, die die Westfalen im Sommer nach Leverkusen überwiesen, scheinen sich immer mehr zu rentieren.

"Ich würde nicht sagen, dass ich vorher in einem Loch gesteckt habe", sagt Brandt zu seinem Aufschwung. "Ich habe ein gesundes Selbstvertrauen. Ich weiß, dass viele gute Dinge in mir stecken. Ich bin auf dem Weg dahin, dass es bei Borussia Dortmund so ist, wie viele es schon von mir kennen."

Wahrscheinlich auch Michael Rummenigge.

Julian Brandt: Leistungsdaten in der Bundesliga