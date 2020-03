Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr die beiden Partien am 24. Spieltag der Bundesliga am heutigen Sonntagnachmittag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr nichts.

Zwei Spiele finden am heutigen Sonntagnachmittag, 28. Februar 2020, in der Bundesliga statt.

Bundesliga: Die heutigen Spiele

Ursprünglich waren für den heutigen Sonntag sogar drei Partien angesetzt. Das Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wurde allerdings aufgrund der verschobenen Europa-League-Partie zwischen Frankfurt und RB Salzburg abgesagt. Ein Nachholtermin steht bislang noch nicht fest.

Die beiden heutigen Spiele:

Termin Heim Auswärts 1. März, 13.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg 1. März, 15.30 Uhr RB Leipzig Bayer Leverkusen

Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg könnt Ihr heute live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Neben allen frühen Sonntags-Spielen hat der Streaminganbieter auch die Freitags- und Montags-Partien der Bundesliga sowie die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Angebot.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr das komplette Programm einen Monat kostenlos testen. Im Anschluss wird eine Gebühr von 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement fällig.

Die zweite Partie am heutigen Sonntag gibt es hingegen nur im Pay-TV bei Sky zu sehen. Zusätzlich hat der Pay-TV Anbieter via SkyGo einen Livestream für alle Abonnenten im Angebot. Nicht-Abonnenten können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Bundesliga heute im SPOX-Liveticker

Beide Partien könnt Ihr bei uns im Liveticker verfolgen. Hier geht's zu den Tickern:

Zahlreiche weitere sportliche Highlights, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet, findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Mit Spannung darf insbesondere die Partie RB Leipzig (45 Punkte) gegen Bayer Leverkusen (43) erwartet werden.

Alle weiteren Spiele am heutigen Sonntag:

Termin Heim Auswärts 28. Februar, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 29. Februar, 15.30 Uhr Borussia Dortmund SC Freiburg 29. Februar, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Bayern München 29. Februar, 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 29. Februar, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 SC Paderborn 29. Februar, 18.30 Uhr 1. FC Köln Schalke 04 1. März, 13.30 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg 1. März, 15.30 Uhr RB Leipzig Bayer Leverkusen abgesagt Werder Bremen Eintracht Frankfurt

Wir halten Euch auf dem Laufenden, wann die Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt nachgeholt wird.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Mit RB Leipzig, den formstarken Leverkusnern und dem VfL Wolfsburg sind am heutigen Sonntag gleich drei Teams im Einsatz, die im Rennen um die internationalen Plätze ein Wörtchen mitreden wollen. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: