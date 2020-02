Bundesliga, Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln: Wann findet das Nachholspiel statt?

Aufgrund des Orkantiefs Sabine fiel die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln aus. Nun steht der Nachholtermin fest. Hier bekommt Ihr alle Infos.

Gladbach gegen Köln: Warum wurde die Partie verschoben?

Am vergangenen Wochenende wütete Sturmtief Sabine in Deutschland. Während in den Nachbarländern Belgien und Niederlande alle Fußball-Begegnungen abgesagt wurde, konnten im deutschen Profifußball mit Ausnahme der Partie Gladbach gegen Köln alle Spiele durchgeführt werden.

"Wir hatten um 5.45 Uhr eine Telefonkonferenz mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und dem Deutschen Wetterdienst und haben dann nach intensiven Beratungen uns dagegen entschieden, noch länger zu warten und das Spiel in Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga abgesagt", sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz zu den Gründen.

Bundesliga: Wann findet das Spiel der Borussia gegen den FC statt?

Das Spiel Gladbach gegen Köln wurde nun auf den 11. März neu angesetzt. Anstoß im Borussia-Park ist um 18.30 Uhr. Somit wird die von den Fans befürchtete Terminierung auf den rheinischen Straßenkarneval (20. bis 25. Februar) vermieden.

Da um 21 Uhr die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund sowie dem FC Liverpool und Atletico Madrid angepfiffen werden, war ein späterer Termin nicht möglich.

"Dieses Datum ist nicht unser absoluter Wunschtermin, aber wir können mit der Ansetzung leben", kommentierte Borussias Sportdirektor Max Eberl den Termin. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auf einer offiziellen Zweitmarkt-Plattform legal weiterverkauft werden.

© getty

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln live im TV, Livestream und Ticker

Das Nachholspiel zwischen Gladbach und Köln ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Während der Streamingdienst DAZN 40 Spiele am Freitag, Sonntag und Montag zeigt, hat sich der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für die restlichen Begegnungen gesichert.

Sky bietet neben einer Übertragung im TV auch einen Livestream via Sky Go an. Außerdem kann der Service auch ohne langfristiges Abo mit Sky Ticket genutzt werden.

Ohne kostenpflichtiges Abo könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort steht zu allen Bundesliga-Spielen ein ausführlicher Ticker bereit.

Hier geht's zum SPOX-Ticker Gladbach gegen Köln.

Gladbach vs. Köln: Die vergangenen Duelle im Überblick

Das Hinspiel entschied die Borussia mit 1:0 für sich. Das goldene Tor erzielte Alassane Plea in der 14. Minute.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.09.2019 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 0:1 14.01.2018 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 2:1 20.08.2017 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 1:0 08.04.2017 Bundesliga 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 2:3 19.11.2016 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 1:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Trotz Nachholpartie beträgt der Rückstand der Fohlen auf Tabellenführer Bayern München nur vier Punkte. Der FC hat sich durch fünf Siege aus den vergangenen sechs Spielen aus der Abstiegszone befreit.