Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live im TV und Livestream sehen

Eintracht Frankfurt trifft am 23. Spieltag der Bundesliga auf Union Berlin. In der Hinrunde konnte die SGE einen 2:1-Auswärtssieg gegen Union einfahren. Abgesehen von der Klatsche gegen den BVB präsentierte sich die Eintracht außerdem zuletzt sehr formstark. Wer das Spiel wann und wie zeigt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Fankfurt gegen Union Berlin: Datum, Uhrzeit und Schiedsrichter

Deniz Aytekin wird die Partie am heutigen Montag, 24. Februar, um 20:30 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt anpfeifen. Das Waldstadion bietet 51.500 Zuschauern Einlass bei Bundesligaspielen. Aytekin kann auf die Erfahrung von ganzen 173 Bundesligapartien zurückgreifen.

Bundesliga: SGE gegen Union Berlin live im TV und Livestream

Die Partie wird im Free-TV nicht live zu sehen sein. Ab 22.15 Uhr bietet RTL Nitro eine Zusammenfassung des Spiels, jedoch nur neben allen anderen Zusammenfassungen der Spiele aus der 1. und 2. Bundesliga vom Wochenende. DAZN überträgt die Partei jedoch live und exklusiv in voller Länge ab 20.30 Uhr. In der laufenden Saison gibt es insgesamt fünf Montagsspiele, die alle um 20:30 live auf DAZN übertragen werden.

Montagsspiel, Bundesliga: Frankfurt gegen Berlin im Liveticker

Alternativ könnt ihr alles Wissenswerte aus Frankfurt auch im detaillierten SPOX-Liveticker mitlesen. Hier geht's zum Ticker SGE-Union Berlin

Bundesliga: Die Montagsspiele der Saison 2019/20 in der Übersicht

Die Eintracht trat am Donnerstag in der Europa League sehr überzeugend auf. Gegen RB Salzburg gewann die SGE deutlich mit 4:1 und legte dabei eine ungeheure Effizienz an den Tag (sieben Torschüsse). Daichi Kamada schnürte dabei einen Dreierpack (12./43./53.).

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 23.9.2019 20:30 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 1:1 2.12.2019 20:30 Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2:1 24.02.2020 20:30 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin - 16.3.2020 20:30 SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen -

Das letzte Montagsspiel steht noch nicht fest. An den fünf Spieltagen, an denen zwei Mannschaften aus der Bundesliga am Montagabend aufeinandertreffen, gibt es kein Montagsspiel in der 2. Bundesliga. Dafür gibt es dort ein weiteres Spiel am Samstag.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Zehnter gegen Zwölfter: In der Tabelle trennen die Frankfurter Eintacht (28 Punkte) und Union Berlin (26) nur zwei Zähler. Die Tabelle vor dem heutigen Spiel: