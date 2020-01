Bundesliga: Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen empfängt am 19. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird am heutigen Sonntag, den 26. Januar um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion, das Platz für 42.100 Zuschauer bietet. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Martin Petersen

Martin Petersen Assistenten: Alexander Sather, Robert Wessel

Alexander Sather, Robert Wessel Vierter Offizieller: Johann Pfeifer

Johann Pfeifer Video-Assistent: Benjamin Brand

Werder Bremen - TSG Hoffenheim: Die Partie heute live im TV und Livestream

Das Spiel der Bremer und Hoffenheimer gibt es bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 14.30 Uhr mit der Übertragung aus Bremen. Kommentiert wird das Spiel von Michael Born.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream der Partie via Sky Go an. Zusätzlich haben auch Nicht-Sky-Kunden die Chance das Spiel live im Stream zu sehen, indem sie sich einen Tagespass via Sky Ticket kaufen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie gibt es die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Neben den Höhepunkten aller Bundesligaspiele zeigt der Streamingdienst unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge. Auch die Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, sowie die NBA, NFL, NHL und MLB werden auf DAZN übertragen. Beim "Netflix des Sports" gibt es außerdem auch Top-Events im Tennis, Boxen, MMA (UFC und Bellator), Hockey und Wintersport zu sehen.

Bundesliga: Bremen - Hoffenheim im SPOX-Liveticker

Alle Spiele der Bundesliga könnt Ihr auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Hier kommt Ihr zum Liveticker zu Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim.

Bremen - Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

Ein Einsatz von Kevin Vogt ist nach seiner Gehirnerschütterung in der vergangenen Woche noch fraglich. So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

Werder Bremen: Pavlenka - Eggestein, Veljkovic, Toprak, Langkamp, Friedl - Bittencourt, Sahin, Klaasen - Rashica, Sargent

Pavlenka - Eggestein, Veljkovic, Toprak, Langkamp, Friedl - Bittencourt, Sahin, Klaasen - Rashica, Sargent TSG Hoffenheim: Pentke - Posch, Nordtveit, Hübner, Skov - Rudy, Grillitsch, Baumgartner - Kaderabek, Kramaric - Dabbur

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mit einem Sieg würde Werder Bremen den Relegationsrang verlassen. Sollte die TSG gewinnen, würde sie in der Tabelle am SC Freiburg vorbeiziehen.