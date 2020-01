Nahezu alle Vereine in der Bundesliga haben bereits neue Spieler verpflichtet oder ihren Kader ausgedünnt und Spieler verkauft. SPOX gibt eine kurze Übersicht über die Aktivitäten der Bundesliga-Klubs.

Unter allen Bundesliga-Klubs haben lediglich der FC Bayern München und der 1. FSV Mainz zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Veränderungen an ihrem Kader für die Rückrunde vorgenommen. Und trotzdem beherscht der FC Bayern mit der Verpflichtung von Alexander Nübel vom Ligakonkurrenten FC Schalke 04 ab Sommer 2020 neben Borussia Dortmund mit dem Haaland-Transfer die Schlagzeilen.

Transfermarkt, Winterwechsel: Diese Spieler sind bereits gewechselt

Folgenden Spieler haben die Vereine bereits verpflichtet oder abgegeben.

Verein Zugänge Abgänge Borussia Dortmund Erling Haaland (RB Salzburg) Julian Weigl (Benfica) RB Leipzig - Marcelo Saracchi (Galatasaray) Bayer 04 Leverkusen Exequiel Placios (River Plate) - Borussia Mönchengladbach - Andreas Poulsen (Austria Wien) VfL Wolfsburg - Elvis Rexbhecaj (1. FC Köln), Lukas Nmecha (Manchester City) Eintracht Frankfurt - Nicolai Müller (Western Sydney) SV Werder Bremen Felix Beijmo (Malmö FF) - TSG 1899 Hoffenheim Domen Gril (NK Bravo), Bruno Nazario (Athletico PR), Felipe Pires (Fortaleza) Bruno Nazario (Leihe zu Botafago), Domen Gril (Leihe zu NK Bravo)

Seit 1. Januar 2020 ist das Transferfenster offiziell geöffnet, bislang kam es bereits zu zahlreichen Wechseln. Doch glaubt man den Verantwortlichen, wird in den nächsten Tagen noch einiges passieren auf dem Transfermarkt. Wir von SPOX halten euch stets auf dem Laufenden. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Wintertransfers 2019/2020: Alle Neuzugänge der Bundesligisten © getty 1/14 Bis zum 31. Januar haben die 18 Klubs der deutschen Eliteklasse Zeit, ihre Kader zu verstärken. Dortmund und Leverkusen etwa haben sich schon kostspielig verstärkt. Hier gibt's alle Zugänge im Überblick. © getty 2/14 FC AUGSBURG - Eduard Löwen (zentrales Mittelfeld, 22) von Hertha BSC (Leihe). © SC Paderborn 3/14 SC PADERBORN - Adrian Oeynhausen (Mittelfeld, 17) aus der eigenen Jugend. Foto: Adrian Oeynhausen (M.) mit SCP-Sportdirektor Martin Przondziono (r.) und NLZ-Chef Christoph Müller. © imago images 4/14 WERDER BREMEN - Felix Beijmo (Rechtsverteidiger, 21) von Malmö FF (Rückkehr nach Leihe). © getty 5/14 FORTUNA DÜSSELDORF - Steven Skrzybski (Stürmer, 27) von Schalke 04 (Leihe). © getty 6/14 Dawid Kownacki (Stürmer, 22) von Sampdoria Genua. Kein eigentlicher Neuzugang: Fortuna verpflichtet den Polen nach dem Ende der Leihe fest für 7,5 Millionen Euro. © getty 7/14 1. FC KÖLN - Elvis Rexhbecaj (Zentrales Mittelfeld, 22) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © imago images 8/14 1. FC KÖLN - Mark Uth (Stürmer, 28) von Schalke 04 (Leihe) © getty 9/14 HERTHA BSC - Santiago Ascacibar (Defensives Mittelfeld, 22) von VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. © imago images 10/14 TSG HOFFENHEIM - Bruno Nazario (Linksaußen, 24) von Athletico Paranense (Rückkehr nach Leihe). © imago images 11/14 Felipe Pires (Linksaußen, 24) von Fortaleza (Rückkehr nach Leihe). © getty 12/14 BAYER LEVERKUSEN - Exequiel Palacios (Zentrales Mittelfeld, 21) von River Plate für 17 Millionen Euro. © imago images 13/14 FC SCHALKE 04 - Michael Gregoritsch (Stürmer, 25) von FC Augsburg (Leihe). © getty 14/14 BORUSSIA DORTMUND - Erling Haaland (Stürmer, 19) von RB Salzburg für 20 Millionen Euro.

Verein Zugänge Abgänge Fortuna Düsseldorf Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Steven Skrzybski (FC Schalke 04) - Hertha BSC Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) Sidney Friede (Wehen Wiesbaden), Eduard Löwen (FC Augsburg) SC Freiburg - Marco Terrazzino (Dynamo Dresden) FC Schalke 04 Michael Gregoritsch (FC Augsburg) Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf), Fabian Reese (Holstein Kiel), Mark Uth (1. FC Köln) FC Augsburg Eduard Löwen (Hertha BSC) Michael Gregoritsch (FC Schalke 04), Caiuby (vereinslos) 1. FC Köln Mark Uth (FC Schalke 04), Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) - SC Paderborn 07 Adrian Oeynhausen (Paderborn U19) Khiry Shelton (Kansas City) 1. FC Union Berlin - Nicolai Rapp (SV Darmstadt 98)

Bislang wurde der FC Bayern noch nicht auf dem Transfermarkt tätig, dies kann sich jedoch in den nächsten Wochen durchaus noch ändern. Hansi Flick würde sich insbesondere über Verstärkung auf der rechten Außenverteidiger-Position freuen.

"Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten", sagte Flick zum Auftakt des Trainingslagers in Katar.