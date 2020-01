Ex-Schalke-Manager Christian Heidel kritisiert Transferstrategie des FC Bayern München: "Ob das immer statutengerecht ist"

Christian Heidel, ehemaliger Manager des FC Schalke 04 und vom 1. FSV Mainz 05, hat gegenüber dem kicker die Transferstrategie des FC Bayern München kritisiert. Laut Heidel wolle der FCB seine Ausgaben auf dem deutschen Markt so gering wie möglich halten.

"Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen. Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden", sagte Heidel, von 2016 bis Anfang 2019 bei S04 im Amt. "Die dicke Kohle fließt, wie zum Beispiel bei Hernandez, ins Ausland."

Wintertransfers 2019/2020: Alle Neuzugänge der Bundesligisten © getty 1/18 Bis zum 31. Januar haben die 18 Klubs der deutschen Eliteklasse Zeit, ihre Kader zu verstärken. Dortmund und Leverkusen etwa haben sich schon kostspielig verstärkt. Hier gibt's alle Zugänge im Überblick. © SC Paderborn 2/18 SC PADERBORN - Dennis Srbeny (Mittelstürmer, 25) von Norwich City, Ablösesumme unbekannt. © SC Paderborn 3/18 Adrian Oeynhausen (Mittelfeld, 17) aus der eigenen Jugend. Foto: Adrian Oeynhausen (M.) mit SCP-Sportdirektor Martin Przondziono (r.) und NLZ-Chef Christoph Müller. © imago images 4/18 WERDER BREMEN - Felix Beijmo (Rechtsverteidiger, 21) von Malmö FF (Rückkehr nach Leihe). © getty 5/18 Kevin Vogt (Abwehrspieler, 28) von TSG Hoffenheim (Leihe). © getty 6/18 FORTUNA DÜSSELDORF - Steven Skrzybski (Stürmer, 27) von Schalke 04 (Leihe). © getty 7/18 Dawid Kownacki (Stürmer, 22) von Sampdoria Genua. Kein eigentlicher Neuzugang: Fortuna verpflichtet den Polen nach dem Ende der Leihe fest für 7,5 Millionen Euro. © getty 8/18 1. FC KÖLN - Elvis Rexhbecaj (Zentrales Mittelfeld, 22) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © imago images 9/18 1. FC KÖLN - Mark Uth (Stürmer, 28) von Schalke 04 (Leihe) © getty 10/18 HERTHA BSC - Santiago Ascacibar (Defensives Mittelfeld, 22) von VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. © getty 11/18 FC AUGSBURG - Eduard Löwen (zentrales Mittelfeld, 22) von Hertha BSC (Leihe). © getty 12/18 TSG 1899 HOFFENHEIM - Munas Dabbur (Stürmer, 27) vom FC Sevilla für 12 Millionen Euro. © imago images 13/18 Domen Gril (Torhüter, 18) von NK Bravo (Slowenien), Ablösesumme unbekannt. © imago images 14/18 TSG HOFFENHEIM - Bruno Nazario (Linksaußen, 24) von Athletico Paranense (Rückkehr nach Leihe). © imago images 15/18 Felipe Pires (Linksaußen, 24) von Fortaleza (Rückkehr nach Leihe). © getty 16/18 BAYER LEVERKUSEN - Exequiel Palacios (Zentrales Mittelfeld, 21) von River Plate für 17 Millionen Euro. © imago images 17/18 FC SCHALKE 04 - Michael Gregoritsch (Stürmer, 25) von FC Augsburg (Leihe). © getty 18/18 BORUSSIA DORTMUND - Erling Haaland (Stürmer, 19) von RB Salzburg für 20 Millionen Euro.

Der FCB schnappte sich in letzter Zeit bekanntlich mit Leon Goretzka und nun mit Alexander Nübel zwei Schalke-Profis ablösefrei. Vor allem der Wechsel von Goretzka nach München wurde Heidel in seiner Amtszeit angelastet.

"Darüber kann ich wirklich nur lachen. Ich habe alles versucht, und wir hatten trotzdem keine Chance. Ich kann kein Geld drucken", wehrt sich Heidel.

Die Schalker Handlungsmöglichkeiten seien in solchen Fällen enorm eingeschränkt, so der langjähriger Mainzer: "Wo gehen denn die Topspieler wie er oder davor Joel Matip oder Sead Kolasinac hin? Zum FC Liverpool, zu Arsenal oder eben zum FC Bayern. Wirtschaftlich ist das eine andere Liga. Da hat Schalke null Chancen, das sieht man jetzt wieder an Alex Nübel."