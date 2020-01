Zweiter Akt für Borussia Dormund am heutigen Samstag, 11. Januar 2020: Nach dem Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam am Mittag treffen die Dortmunder auf den 1. FSV Mainz 05. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER zu verfolgen.

Du willst den Bundesliga.Rückrundenauftakt am Freitag live verfolgen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB-Testspiel gegen 1. FSV Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Für den BVB ist es nach dem Testspiel am Mittag gegen Feyenoord bereits die zweite Begegnung am heutigen Tag.

Vor Beginn: Anstoß der Partie im Marbella Football Center ist heute Abend um 17 Uhr.

BVB gegen Mainz 05 heute live im TV und Livestream

Die Partie von Borussia Dortmund gegen Ligakonkurrent Mainz 05 wird live und in voller Länge auf DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst schaltet kurz vor Anpfiff nach Marbella. Kommentiert wird die Begegnung von Claus Müller.

DAZN bietet neben vielen Testspielen auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie Highlights aller Bundesliga-Partien bereits 40 Minuten nach Spielende. Dazu gibt es unter anderem weiteren Spitzenfußball live und exklusiv aus der Champions League, der Europa League, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1.

Das Monatsabo gibt es für 11,99 Euro, im Jahresabo kostet DAZN 119,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenfrei. Zudem ist das Abonnement monatlich kündbar.

Die Partie ist neben der DAZN-Übertragung auch auf BVB-TV zu sehen.

BVB-Spielplan: Die nächsten Gegner von Borussia Dortmund

Sieben Spiele in drei Wettbewerben stehen in den nächsten vier Wochen für den BVB an. Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte müssen die Westfalen auswärts beim FC Augsburg antreten. Die kommenden Partien im Überblick: