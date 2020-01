Bundesliga: Testspiele heute live im TV und Livestream

Eine Woche vor Beginn der Rückrunde in der Bundesliga sind auch am heutigen Samstag zahlreiche Teams im Einsatz, um sich den letzten Feinschliff zu holen. Welche Spiele wann anstehen und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga: Die heutigen Testspiele im Überblick

Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen sind heute gleich zweimal im Einsatz und der FC Bayern reist zum Testspiel nach Nürnberg. Wer am letzten Wochenende vor dem Rückrundenstart sonst noch so aktiv ist, seht Ihr in der Übersicht:

Uhrzeit Team A Team B 12 Uhr Borussia Dortmund Feyernoord Rotterdam 13 Uhr Hannover 96 SC Paderborn 14 Uhr Wehen Wiesbaden 1. FC Köln 14 Uhr Bayer 04 Leverkusen FC Utrecht 15 Uhr 1. FC Nürnberg FC Bayern München 15 Uhr Union Berlin Ferencvaros Budapest 16 Uhr Bayer 04 Leverkusen FC St. Gallen 17 Uhr Borussia Dortmund FSV Mainz 05

Bundesliga: Testspiele mit BVB und Bayern heute live im TV und Livestream

Bis auf Hannover 96 gegen den SC Paderborn könnt Ihr alle Spiele live im TV oder Livestream verfolgen. Hier findet Ihr die Links zu den Streams:

Team A Team B Übertragung Borussia Dortmund Feyernoord Rotterdam DAZN Hannover 96 SC Paderborn - Wehen Wiesbaden 1. FC Köln Youtube Bayer 04 Leverkusen FC Utrecht Bayer 04-TV, LAOLA1.tv 1. FC Nürnberg FC Bayern München Magenta TV Union Berlin Ferencvaros Budapest LAOLA1.tv Bayer 04 Leverkusen FC St. Gallen Bayer 04-TV, LAOLA1.tv Borussia Dortmund FSV Mainz 05 DAZN

Bundesliga: So so sieht der nächste Spieltag aus

Die Rückrunde wird am 17. Januar mit dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach eröffnet. Außerdem reist der FC Bayern zum Team seines Ex-Trainers Jürgen Klinsmann, Hertha BSC.

Datum - Anpfiff Heim Gast 17. Januar - 20.30 Uhr FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 18. Januar - 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund 18. Januar - 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt 18. Januar - 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 18. Januar - 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 18. Januar - 18.30 Uhr RB Leipzig Union Berlin 19. Januar - 15.30 Uhr Hertha BSC FC Bayern München 19. Januar - 18.00 Uhr SC Paderborn Bayer Leverkusen

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

Der FC Bayern und der BVB starten als Verfolger in die Rückrunde. Tabellenführer RB Leipzig hat sich bereits einen Vorsprung von vier beziehungsweise sieben Punkten auf die beiden Favoriten erspielt.