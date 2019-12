Favre poltert nach BVB-Pleite in Hoffenheim: "Es ist dumm, einfach nur dumm"

Pünktlich zum Weihnachtsfest hat Borussia Dortmund wieder Geschenke verteilt. Weil dem selbst ernannten Titelaspiranten erneut ein Spiel entglitt, zweifelte Trainer Lucien Favre an der Cleverness seiner Schützlinge.

Es brodelte in Lucien Favre, ganz gewaltig sogar. Ein Schleifchen hier, ein Geschenk dort - die Schlampigkeit seiner Profis raubte dem Trainer von Borussia Dortmund jegliche Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

"Es ist dumm, einfach nur dumm", fluchte der sonst so beherrschte Schweizer, nachdem der BVB erneut an sich selbst gescheitert war: "Es ist kaum zu glauben, wie viele Punkte wir dumm verloren haben. Das kostet uns so viel."

Dass die Meisterschaft durch das unnötige 1:2 (1:0) bei der TSG Hoffenheim schon am 17. Spieltag der Bundesliga verspielt sei, hielten im Lager des selbst ernannten Titelaspiranten zwar alle für ausgeschlossen. Gleichzeitig wusste aber auch jeder, dass dieser Rückschlag der nächste Schritt auf dem Weg dorthin war. Zudem verlor man in der Halbzeit den an der Hand verletzten Mats Hummels.

Zorc "ziemlich konsterniert"

Als ob die vor allem in der Offensive hoch veranlagte Mannschaft aus dem verrückten 3:3 unter der Woche gegen RB Leipzig nichts gelernt hätte, wurden in Sinsheim schon wieder Punkte leichtfertig verschenkt. Insgesamt also elf in der Hinrunde! Fünf davon innerhalb einer Woche! "Es ist ein scheiß Gefühl", sagte Thorgan Hazard stellvertretend.

Dabei war vom BVB nicht einmal eine Gala-Vorstellung nötig gewesen, um die letzten Tage im Kalenderjahr 2019 mit einem guten Gefühl begehen zu können. Um den Druck auf die Rivalen an der Tabellenspitze noch einmal zu erhöhen, um in der Rückrunde mit breiter Brust anzugreifen. Nicht zum ersten Mal mangelte es aber an der notwendigen Reife.

Nach der verdienten Führung durch WM-Held Mario Götze (17.) hätte Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit nur ein oder zwei der zahlreichen Großchancen nutzen müssen. "Wir haben es aber zu schön machen wollen", kritisierte Sportdirektor Michael Zorc, der sich "ziemlich konsterniert" in den Urlaub verabschiedete.

BVB-Noten und Einzelkritiken im Spiel gegen Hoffenheim: Comebacker Götze überzeugt - ein Joker patzt © imago images 1/15 Wieder geführt und wieder verloren: Der BVB erlebt in Hoffenheim eine böse vorweihnachtliche Bescherung. Während Mario Götze bei seinem Startelf-Comeback überzeugen kann, patzt ein Einwechselspieler und verhilft der TSG zurück ins Spiel. Die Noten. © imago images 2/15 ROMAN BÜRKI: Beim Lattenkracher von Skov im Glück, ansonsten lange Zeit kaum gefordert, ehe auch er beim Ausgleich unglücklich aussah. Beim zweiten Gegentreffer dann ohne Chance. Note: 4. © getty 3/15 MANUEL AKANJI: Solide Leistung des Schweizers, der die beste Passquote der Gäste aufwies (93,2 Prozent) und alle Luftzweikämpfe gewann. Beim 1:2 (als einer von vielen) schlecht positioniert. Note: 3,5. © imago images 4/15 MATS HUMMELS (bis 46.): Der Aushilfs-Kapitän agierte zu Beginn fehlerhaft auf das frühe Pressing der TSG (insgesamt sechs Ballverluste), schlug dafür kurze Zeit später fast nach einer Ecke zu. Mit einer Handgelenksverletzung zur Pause raus. Note: 3. © imago images 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Bei den Gegentreffern nicht unmittelbar involviert, ansonsten mit guter Pass- und Zweikampfquote. Schaltete sich auffällig oft ins Angriffsspiel ein (zwei Torschussvorlagen, 16 Pässe in der gegnerischen Hälfte). Note: 3. © imago images 6/15 ACHRAF HAKIMI: Wie gewohnt absoluter Aktivposten (108 Ballaktionen) und Assistgeber zum 1:0, nach 34 Minuten hätte er selbst die Führung erhöhen können. Einzig seine 13 Ballverluste trüben eine ansonsten gute Leistung. Note: 2,5. © getty 7/15 JULIAN WEIGL: Schaffte es mit Nebenmann Brandt nicht immer, für Balance im Mittelfeldzentrum zu sorgen, was schwache Hoffenheimer (lange) nicht bestrafen konnten. Dafür Top-Wert bei gespielten und angekommenen Pässen. Note: 3,5. © getty 8/15 JULIAN BRANDT: Gut ins Angriffsspiel des BVB eingebunden (81 Ballaktionen), aber oft zu verspielt und schlampig in den gefährlichen Räumen. Führte die meisten Zweikämpfe beim BVB, jedoch mit überschaubarem Erfolg (47,8 Prozent). Note: 3,5. © imago images 9/15 NICO SCHULZ: Der fehlende Rhythmus war ihm anzumerken, deutlich schlechter ins Offensivspiel als Pendant Hakimi eingebunden. Im zweiten Durchgang leicht verbessert und defensiv ohne gröbere Schnitzer. Note: 4. © getty 10/15 MARIO GÖTZE (bis 84.): Verpasste in der 10. Minute eine Hereingabe von Hakimi knapp, zeigte sich äußerst spielfreudig und belohnte sich in der 17. mit seinem dritten Saisontreffer. Mit zunehemender Spieldauer unauffälliger. Note: 2,5. © imago images 11/15 THORGAN HAZARD: Perfekte Einleitung des Götze-Treffers, sein strammer Abschluss in der 39. landete an der Latte. Ansonsten bemüht, aber ohne Fortune und mit schwacher Zweikampfquote. Nach 45 Minuten angeschlagen ausgewechselt. Note: 3. © imago images 12/15 JADON SANCHO: Bereitete der TSG-Defensive mit konstanten Positionsrochaden und seiner Geschwindigkeit Probleme, ließ jedoch in seinen Aktionen die letzte Konsequenz vermissen, war vor allem durch Fehlpässe im Angriffsdrittel auffällig. Note: 3,5. © imago images 13/15 LUKAS PISZCZEK (ab 46.): Ersetzte nach der Pause Hummels positionsgetreu und sah beim 1:1 überhaupt nicht gut aus, als er an der Hereingabe von Kaderabek katastrophal klärte. Ansonsten äußerst unauffällig. Note: 5. © imago images 14/15 JACOB BRUUN LARSEN (ab 46.): Erstmals seit dem 4. Spieltag kam der Däne in der zweiten Halbzeit für Hazard zum Einsatz, schaffte es aber zu keinem Zeitpunkt, diesen gleichwertig zu ersetzen (12,5 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 21 Ballaktionen). Note: 4,5. © imago images 15/15 PACO ALCACER (ab 84.): Kam in der Schlussphase für Götze, nahm aber keinen Einfluss mehr auf den Spielausgang. Stattdessen musste er das 1:2 mitansehen. Keine Bewertung.

Viele Zuspiele einfach zu unpräzise

Auch Favre störte sich am Hang zum Perfektionismus - was jedoch nur die halbe Wahrheit war. Vor allem von der Außenbahn durch den aktiven Achraf Hakimi kamen viele Zuspiele auf die lauernden Torjäger im Strafraum schlichtweg zu unpräzise.

Unzählige Male rauschte der Ball an Spielern im schwarz-gelben Trikot vorbei, die zum Abstauben ins leere Tor bereit standen.

"Jede Niederlage tut weh, gerade wenn man zu so vielen Chancen kommt", berichtete Julian Brandt, der mit seiner weiteren Äußerung tief blicken ließ und ungewollt ein grundsätzliches Problem präsentierte: "Ich werde davon nicht sterben."

Weigl: "Haben natürlich zu wenig Punkte geholt"

Viel zu oft hat der BVB, der aktuell bei 30 Punkten steht und damit zwölf weniger auf dem Konto hat als nach der furiosen Hinrunde in der vergangenen Saison, den letzten Willen zum Sieg vermissen lassen. Den Drang, den eben große und erfolgreiche Mannschaften in Perfektion vorleben. Der auch Kopfsache ist.

Eine "Mentalitätsdebatte 2.0" erstickte Mittelfeldspieler Julian Weigl zwar im Keim, die späten Gegentreffer durch Sargis Adamyan (79.) und Andrej Kramaric (87.) bezeichnete er aber als "sehr, sehr ärgerlich. Wir haben natürlich zu wenig Punkte geholt".

Und angesprochen auf die verhältnismäßig magere Ausbeute musste auch Favre sein Fazit eines enttäuschenden Jahresabschlusses nochmal wiederholen. "Es ist schwer zu akzeptieren", sagte er, "und wirklich sehr, sehr dumm."