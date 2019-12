FC Schalke 04, News und Gerüchte - Wagner: "Spieler haben gemerkt, dass wir keine Volltrottel sind"

David Wagner hat erklärt, warum es beim FC Schalke 04 zwischen Mannschaft und Trainer-Team derzeit so gut funktioniert. Juan Miranda könnte es bald in die Niederlande ziehen. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News - Wagner: "Gemerkt, dass wir keine Volltrottel sind"

In der Bundesliga mit 25 Punkten aus 14 Partien gut dabei, im DFB-Pokal im Achtelfinale: Für den FC Schalke 04 läuft es unter dem im Sommer verpflichteten Trainer David Wagner sehr ordentlich. Nun hat der 48-Jährige erklärt, warum das aus seiner Sicht so ist.

"Jetzt, wo wir uns beschnuppert haben und die Spieler gemerkt haben, dass ich und meine Mitarbeiter keine Volltrottel sind, haben wir eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der es sehr viel Spaß macht, an seine Leistungsgrenze zu kommen", sagte Wagner der Welt am Sonntag.

Der frühere Coach des englischen Klubs Huddersfield Town erklärte außerdem, dass die treuen Fans der Königsblauen für ihn eine Inspiration seien, was die Art und Weise des Schalker Fußballs angehe.

"Wie die Jungs und Mädels in der Nordkurve zusammen das Spiel leben, sollte es auch gespielt werden: Ein Fußball, der von Leidenschaft, positiver Aggression und Zusammenhalt geprägt ist", sagte Wagner.

Und weiter: "Wenn sich der Verein und die Fans in einer Arbeitertradition sehen, kann ich keinen Operettenfußball anbieten, wo anschließend nicht mal die Trikots gewaschen werden müssen."

© getty

Schalke 04, Gerücht: Zieht es Miranda in die Niederlande?

Die Gerüchte um ein vorzeitiges Ende der Leihe von Juan Miranda reißen nicht ab. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, denkt der FC Barcelona darüber nach, den Linksverteidiger vorzeitig zurückzuholen und anschließend wieder an einen anderen Verein auszuleihen.

Ursprünglich war das Leihgeschäft auf zwei Spielzeiten ausgelegt, allerdings hat Miranda auf Schalke große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen und bringt es seit seiner Ankunft im Sommer noch auf keinen Einsatz für die Mannschaft von Wagner.

Barca sei, so heißt es, mit dieser Entwicklung unzufrieden und wolle den 19-Jährigen nun lieber in die Niederlande an den FC Utrecht ausleihen. Dorthin ist mit Oriol Busquets bereits ein weiteres Blaugrana-Talent ausgeliehen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Schalke 04, News: S04 nimmt Platz vier ins Visier

Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Bayer Leverkusen wollen die Knappen mit einem Sieg am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (18 Uhr im LIVETICKER) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Sollten die Schalker einen Dreier einfahren, würden sie den FC Bayern wieder von Platz vier verdrängen. Anschließend stehen im Jahr 2019 noch zwei weitere Partien für S04 auf dem Programm: Am 18. Dezember müssen die Schalker beim VfL Wolfsburg ran, ehe drei Tage später das Heimspiel gegen den SC Freiburg auf dem Programm steht.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen