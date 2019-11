BVB-Geschäftsführer Watzke: Trainer Lucien Favre hat bei Borussia Dortmund weiter das Vertrauen

Borussia Dortmund hält nach Tagen voller Krisensitzungen an Trainer Lucien Favre fest - zumindest für eine Woche.

Lucien Favre versank in seinem Plastikstuhl wie ein Schulbub beim Tadel, der Ruck-Rede von Hans-Joachim Watzke lauschte der Trainer von Borussia Dortmund mit einem gequälten Lächeln. Die Ansage des Klubchefs während der Mitgliederversammlung in den Westfalenhallen war zwar eher motivierend als streng, aber eindeutig - Favre steht vor einer Schicksalswoche. Sein Job ist in höchster Gefahr.

Die Mitgliederversammlung zum Nachlesen im Ticker

"Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen", sagte Watzke nach 40 turbulenten Stunden, in denen als Folge des blamablen 3:3 (0:3) gegen den SC Paderborn eine Krisensitzung die andere gejagt hatte. Sofort kam das große Aber: "Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle, dass es dir und der Mannschaft gelingt, eine Wende herbeizuführen."

Übersetzt: Gelingt dies beim FC Barcelona in der Champions League (Mittwoch, 21.00 Uhr) und bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr/beide Sky) in der Liga nicht, war es das für den Schweizer nach eineinhalb Jahren. Doch besonders die Spieler, die am Sonntag bei ihrem Auftritt mit Pfiffen und "Schämt euch!"-Rufen bedacht wurden, stehen in der Pflicht.

"Reißt euch zusammen, strafft euch und tretet so auf, wie das von Borussen erwartet wird", forderte Watzke unter großem Beifall der nur 767 anwesenden Mitglieder: "Ihr müsst als Mannschaft wissen, dass es mit Worten nicht getan ist. Wir sind Borussia Dortmund - das muss man sehen!" Kapitän Marco Reus stimmte zu. Er forderte endlich wieder die Bereitschaft ein, "von Beginn an zu leiden".

BVB-Transfers: "Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen"

Watzke hatte entgegen der Erwartungen nicht das grobe Besteck gewählt. "Eine Abrechnung ist nicht unser Stil", sagte er zur Einleitung. Stattdessen beschwor der Geschäftsführer mit sanfter Strenge die Einheit des Vereins, er warb um Solidarität und ließ es dennoch nie an Klarheit fehlen. Gut an kam auch seine Selbstkritik vor der obligatorischen Erbsensuppe: "Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen. Das haben wir nicht getan. Das war falsch."

Die Mannschaft beteuert, dass die Botschaften angekommen sind. "Wir schieben die Verantwortung nicht weiter. Wir auf dem Platz müssen in der Lage sein, so ein Spiel zu gewinnen", sagte Reus. Die grausame erste Halbzeit, in der sich der BVB wie eine Schülermannschaft hatte auskontern lassen, sei "absolute Scheiße" gewesen: "So dürfen wir nie, nie wieder auftreten."

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Das sind seine besten Sprüche © getty 1/16 Hans-Joachim Watzke hat mal wieder einen rausgehauen. Auf der Jahreshauptversammlung des kriselnden BVB griff er ganz tief in die Motivationskiste und zitierte als Mutmacher für die Mannschaft Martin Luther. Das sind die besten Sprüche von Aki Watzke. © getty 2/16 "Schon Luther hat gesagt: Aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz kommen. Das sollte das Motto für die nächsten Spiele werden." (Watzke motiviert die BVB-Spieler während der Mitgliederversammlung 2019 nach einem blamablen 3:3 gegen Paderborn). © getty 3/16 "Wir spielen nicht gegen Barfuß Kairo, sondern gegen Bayern. Sie sind der Favorit, ein Sieg wäre eine Überraschung. Das sind die besten Voraussetzungen für uns." (Watzke vor dem Pokal-Finale 2016) © getty 4/16 "Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen." (Watzke über RB Leipzig) © getty 5/16 "Wer den beleidigt, der hat das Recht eigentlich schon verspielt, zu uns zu gehören, weil das ist nicht Borussia Dortmund." (Watzke über Anfeindungen von Fans gegen Mats Hummels) © getty 6/16 "Wir wollen Fußball spielen und keine Bank aufmachen." (Watzke über ein angebliches Mega-Angebot von Manchester United für Hummels und Mario Götze) © getty 7/16 "Der BVB ohne Südtribüne ist wie Fußball ohne Ball." (Watzke 2017 über die Sperrung der Südtribüne) © getty 8/16 "Ich finde Tradition im Fußball ganz wichtig. Wenn man auf den Betzenberg hochsteigt und einem 70-Jährige den Mittelfinger zeigen - das finde ich toll." (Watzke über Traditionsklubs) © getty 9/16 "Jetzt schlagen sie zurück. Sie wollen uns zerstören." (Watzke nach den beiden Meisterschaften des BVB 2011 und 2012 über die Reaktion des FC Bayern) © getty 10/16 "Wir sollten uns nicht auf diese verbalen Scharmützel einlassen. Sie sind arrogant und verdienen es nicht, beantwortet zu werden." (Watzke in Richtung FC Bayern) © getty 11/16 "Sechs Monate in Dortmund sind höher zu bewerten als fünf Jahre in Gelsenkirchen." (Watzke über die kurze Vertragslaufzeit von Peter Stöger) © getty 12/16 "In der ersten Erregung sagt man viel. Mit 24 Stunden Abstand hätte Klinsmann damals auch nicht in die Werbetrommel getreten." (Watzke über manchmal vorschnell getätigte Aussagen von ihm) © getty 13/16 "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei." (Watzke macht sich über die Bayern lustig) © getty 14/16 "Ich schätze Uli Hoeneß ja total, aber deshalb muss man trotzdem nicht alles ernst nehmen, was er sagt. Das ist auch schon mal widersprüchlich." (Watzke über den Bayern-Präsidenten) © getty 15/16 "Wolfsburg reist mit 136 Fans durch die Gegend, dazu gucken vielleicht 100 Wolfsburger die Spiele auf Sky. Wir aber haben 3,7 Millionen Anhänger." (Watzke über den VfL Wolfsburg) © getty 16/16 "Wie heißt diese THG - oder TSG doch gleich? Wo wären die ohne den weißen Ritter aus Hoffenheim? Wir können eben nicht sagen, lieber Dietmar Hopp, lass es Geld regnen!" (Watzke über Hoffenheim)

Das Wochenende hatte turbulent begonnen. Watzke versammelte seine Getreuen unmittelbar nach dem Abpfiff zu einer Krisensitzung, die erst nach Mitternacht endete. Favre versuchte seinerseits, mit einer Sofort-Analyse an der Seite seiner Führungsspieler das Ruder herumzureißen. Am Samstag dann verkündete Sportdirektor Michael Zorc: Favre bleibt. Zumindest für eine Woche.

"Unsere Situation ist mehr als unbefriedigend", sagte Zorc über die "katastrophale Leistung" (BVB-Präsident Reinhard Rauball, der am Sonntag wiedergewählt wurde). "Aber wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir eine deutliche Leistungssteigerung sehen." Das gilt ebenso für das Spiel in Berlin - einen Hansi Flick hat der BVB eben nicht.

Weitere Unruhe gab es am Sonntag um den formschwachen Jungstar Jadon Sancho. Laut eines Berichts des Online-Sportportals The Athletic fühlt sich der 19-Jährige "gedemütigt und zum Sündebock gestempelt". Sancho war im Spiel bei Bayern München vor der Länderspielpause (0:4) nach 36 Minuten ausgewechselt worden.