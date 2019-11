Stimmen zum 11. Bundesliga-Spieltag: "Frechheit! So ein Scheiß!"

Paderborns Trainer Steffen Baumgart regt sich nach der 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg über eine Szene auf. Düsseldorf-Stürmer Rowen Hennings setzt sich nach seinem Dreierpack gegen Schalke 04 keine Tormarke.

SPOX fasst die Stimmen zum 11. Spieltag von Sky und aus den Mixed Zones zusammen.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hertha BSC - RB Leipzig 2:4

Timo Werner (Doppeltorschütze RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir hatten in der zweiten Halbzeit noch zehn, 15 gute Minuten. Danach hatten wir auch etwas Glück, aber haben gottseidank gewonnen."

... zum Schiedsrichter: "Vielleicht hatten wir das Glück heute auf unserer Seite."

Konrad Laimer (RB Leipzig) ...

... zu einem möglichen Elfmeter nach Foul an Stark: "Ich habe es selber gemerkt, mein Arm hat danach richtig wehgetan. Ich wollte einfach nur zum Kopfball hochspringen und spüre ihn hinter mir auf einmal an meinem Ellbogen. Ich berühre ihn natürlich am Kopf. Wenn ich Pech habe, kann man das pfeifen. Aber heute hatten wir das Glück, dass die 50-50-Entscheidungen auf unserer Seite waren. Dass der Ball auch noch an meiner Hand war, habe ich gar nicht gespürt."

Ante Covic (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Der Elfmeter war aus meiner Sicht der Knackpunkt. Wir sind gut und mutig ins Spiel reingekommen. Die Mannschaft hat viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Da wurden wir durch so eine Entscheidung gebremst, für die ich kein Verständnis habe."

... zu einem möglichen Elfmeter nach Foul an Stark: "Unfassbar, wo der Ellbogen des Gegners hingeht. Ich habe zehn Spieltage nichts über die Schiedsrichter gesagt. Die Hand hat dort nichts zu suchen. Der Junge hat aller Voraussicht nach das Nasenbein gebrochen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass der Schiedsrichter sich das nicht einmal anschaut. Die Fehler gegen uns häufen sich in letzter Zeit, ohne jetzt Ausreden suchen zu wollen. Mir fällt es schwer jetzt noch mit dem Schiedsrichter zu reden. Ich habe das Gefühl, dass es nicht erwidert wird. Ich hätte mir als Mensch gewünscht, dass er sich hinstellt und zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, aber da renne ich glaube ich keine offenen Türen ein."

... zu Erkenntnissen des Spiels: "Wir sind in der Lage uns auch gegen einen solchen Gegner Chancen zu erarbeiten, nur müssen wir uns auch belohnen. Das Spiel läuft natürlich auch anders, wenn du mit 1:0-Führung statt 1:2-Rückstand in die Kabine gehst. Natürlich ist Leipzig ein harter Brocken, aber aus der Leistung können wir auch für vermeintlich machbare Aufgaben viel mitnehmen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir hatten Hertha nicht so tief erwartet, doch beim Blick auf die Aufstellung roch es stark nach drei Konterstürmern. Wir sind durch ein schönes Tor in Rückstand geraten. Nach der Führung für uns kurz vor der Pause war klar, dass Hertha mehr Druck machen würde. Wir haben umgestellt auf Fünferkette und hatten wieder mehr Kontrolle im Spiel."

Hertha BSC mit besonderer Choreo zu 30 Jahren Mauerfall © getty 1/7 Das Duell zwischen Hertha BSC und RB Leipzig wird schon vor dem Anpfiff zum Highlight. Da sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt, präsentieren die Berliner eine Choreo der speziellen Sorte. © imago images 2/7 Über die Mittellinie ziehrt sich eine Miniatur-Mauer mit der Aufschrift: "Zusammen gegen Mauern, zusammen für Berlin." Auch vor der Ostkurve steht eine Mauer - mit einigen kreativen Botschaften. © getty 3/7 Da wird schon das Aufwärmen zur Besonderheit! Nicht nur die Berliner um Vedad Ibisevic haben im Schatten der Mauer Spaß... © getty 4/7 ...sondern auch die Leipziger Marcelo Saracchi und Matheus Cunha. © getty 5/7 Als die beiden Teams ins Stadion einlaufen, steht die Wiederholung des 9. November 1989 kurz bevor. © getty 6/7 Die Miniatur-Mauer wird gestürzt - und die Zuschauer im Berliner Olympiastadion jubeln. © imago images 7/7 Auch auf den Rängen gibt es noch eine Choreo mit der Aufschrift: "Uns Berlinern hält keine Mauer stand."

1. FSV Mainz 05 - Union Berlin 2:3

Sebastian Andersson (Torschütze Union Berlin):

... zu seinem Tor: "Natürlich ist es schön zu treffen. Das hilft meinem Selbstvertrauen und auch dem Team. Es war schön gemeinsam mit Sebastian Polter vorne zu spielen, das hat gut funktioniert."

Sebastian Polter (Union Berlin) ...

... zur fast verspielten 3:0-Führung: "Wir führen 3:0 und uns darf eigentlich nichts mehr passieren. Dann kriegen wir unglücklich das 3:1 und verlieren den Faden, das müssen wir analysieren."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin) ...

... zur Schlussphase: "Am Schluss müssen wir fast von Glück sprechen, dass wir nicht noch das 3:3 bekommen. Da müssen wir dazulernen. In der ersten Liga bedeutet ein 3:0 nach 60 Minuten nicht unbedingt, dass du als Sieger vom Platz läufst."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05) ...

... zum Spiel: "Wir sind sehr schwer ins Spiel reingekommen. In unsere gute Phase macht Union dann das 1:0. Mit den beiden Gegentoren nach Standardsituationen war der Stecker bei uns gezogen. Hinten raus haben wir noch einmal Moral gezeigt, aber man hat uns die ganze Zeit angemerkt, dass wir heute nicht so frei im Spiel waren."

Daniel Brosinski (Eigentorschütze FSV Mainz 05) ...

... zum Spiel: "Wir brauchen nicht drum herumreden. Das war totales Versagen von allen auf dem Platz. Am Ende bringt es auch nichts, wenn du noch zwei Tore schießt. Da war das Spiel längst gegessen. Da muss sich jeder selbst hinterfragen, ob er alles auf den Platz gebracht hat."

Rouven Schröder (Sportvorstand FSV Mainz 05) ...

... zur Trainerfrage: "Ich muss jetzt nicht jede Woche ein Plädoyer halten. Ich habe Woche für Woche meine Statements abgegeben. Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir heute unbedingt punkten wollten. Wir werden das Spiel selbstkritisch besprechen. Sandro Schwarz ist unser Trainer und wir werden uns gemeinsam mit ihm kritisch hinterfragen. Es ist ganz normal, dass wir kritisch mit uns sein müssen."

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 3:3

David Wagner (Trainer Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, müssen in der zweiten Halbzeit das 2:0 machen. Meine Jungs haben nach dem Ausgleich immer sehr gut reagiert - Düsseldorf dann aber auch. Wir ärgern uns nun ein bisschen über das Resultat."

Alexander Nübel (Kapitän und Torwart FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Ich habe leider nicht viel zu tun bekommen und musste trotzdem drei Gegentore schlucken. Das war nicht schön. Du schießt drei Tore und spielst am Ende 3:3. Das muss zuhause nicht sein."

... zu den Ausfällen in der Innenverteidigung: "Klar spielen Ausfälle immer eine Rolle. Ozan Kabak und Weston McKennie machen es trotzdem gut und so kompensieren wir das. Ich habe Weston zwischendurch mal ein paar grundsätzliche Dinge mitgeteilt."

Suat Serdar (Torschütze FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben aus Fehlern von uns drei einfache Gegentore bekommen. Wir müssen in den letzten 15, 20 Minuten konsequenter sein und so ein Spiel zuhause runterspielen. "

Rouwen Hennings (Dreifachtorschütze Fortuna Düsseldorf) ...

... zu seinem Dreierpack: "Es ist überragend. Drei Tore in der Bundesliga zu erzielen, passiert nicht alle Tage. Dann haben wir auch noch etwas mitgenommen. In der 2. Liga habe ich schon einmal 3 Tore in einem Spiel gemacht."

... zum Ausgleich zum 3:3: "Der Pass von Kaan Ayhan war überragend. Wir kennen sein feines Füßchen. Ich komme dann mit dem langen Bein noch dran und bin froh, dass er reingegangen ist."

... zu seinem persönlichen Tore-Ziel: "Ich setze mir keine Marke. Ich versuche einfach so weiterzumachen und den Lauf fortzusetzen."

... zum anstehenden Duell mit den Bayern: "Wir versuchen auch gegen die Bayern etwas mitzunehmen und werden auch in zwei Wochen alles reinwerfen."

© imago images

SC Paderborn - FC Augsburg 0:1

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) ...

... zum Spiel: "Wir hatten in der Anfangsphase bessere Möglichkeiten, haben dann das Spiel aber etwas aus der Hand gegeben. Wir kriegen dann einen fragwürdigen Freistoßgegentreffer, wo einer in der Mauer steht, obwohl er es nicht darf. Dafür hast du einen Videoschiedsrichter. Es ist schwierig für mich, dass es nicht einmal überprüft wird."

... zu Augsburger Spielern in der Paderborner Mauer beim Siegtor: "Für mich ist es eine Frechheit. Wenn der Schiedsrichter gerade woanders hinguckt, kann ich das akzeptieren. Aber damit solche Situationen überprüft werden, haben wir den Videoassistenten eingeführt. Der hat eine Minute länger Zeit sich das anzugucken. Das nicht zu tun und dann so einen Scheiß zu erklären. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage.

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Es sind zwei Umschaltteams aufeinandergetroffen. Beide haben die Situationen nicht gut ausgespielt, daher ging es auf die Standardebene. Dort waren wir das genauere Team. Nach dem verschossenen Elfmeter sind wir richtig aufgewacht. Manchmal wird das Spiel über Standards entschieden. Wir haben einen sehr, sehr schweren Stand gehabt. Solche Spiele wie heute geben Selbstbewusstsein. Jetzt gehen wir weiter."

Florian Niederlechner (FC Augsburg) ...

... zu Augsburger Spielern in der Paderborner Mauer beim Siegtor: "Ich bin kein großer Fan dieser Regel. Ich finde sie quatsch. In dem Moment haben es die Schiedsrichter vielleicht selber nicht wahrgenommen. Wenn es kein Meter war, war es natürlich etwas Glück. Aber das nehme ich gerne an."

Marco Fritz (Schiedsrichter) ...

... zu Augsburger Spielern in der Paderborner Mauer beim Siegtor: "Es sind für mich eigentlich zwei Mauern. Zwei Spieler stehen versetzt hinter der Hauptmauer. Dort dürfen sich die Augsburger Spieler aufhalten, weil die Regel erst ab drei Spielern gilt. Diese Entscheidung muss von mir auf dem Platz getroffen werden, da darf der Videoassistent nicht eingreifen."