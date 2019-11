Julian Weigl vom BVB im Mixed-Zone-Interview: "Der Spaß war zurück"

Mit einem in der Höhe am Ende klaren 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat sich Borussia Dortmund auf den zweiten Bundesliga-Tabellenplatz vorgeschoben. Nach dem Spiel erklärte Mittelfeldmann Julian Weigl in der Mixed Zone, warum es zunächst eine sehr zähe Partie war.

Zudem sprach Weigl über seine Rolle beim BVB, die 1:5-Niederlage des FC Bayern München und das bevorstehende Duell in der Champions League mit Inter Mailand.

Herr Weigl, wie groß ist die Erleichterung nach dem Sieg?

Julian Weigl: Schon groß. Wir wussten, was uns heute hier erwartet. Sie hatten vorher noch kein Spiel in der Bundesliga verloren. Dementsprechend war es in der ersten Halbzeit zäh. Wir mussten geduldig sein und einfach mal verteidigen. Dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und es hat sich danach ein Stück weit leichter gespielt.

Ist es eine reine Kopfsache, dass nach solch einem Klick plötzlich alles viel leichter läuft?

Weigl: Ich denke schon, dass es so ist. Es hat uns einfach Vertrauen gegeben. Auch schon der Sieg gegen Gladbach, wo wir einen Rückstand gedreht haben. Das hat uns gezeigt, dass für uns alles möglich ist. Nach dem ersten Tor lief vieles leichter und der Spaß war zurück im Spiel. Deswegen war das heute ziemlich gut.

BVB - VfL Wolfsburg 3:0: Noten und Einzelkritken zu Borussia Dortmund © imago images 1/15 Es dauerte eine Weile bis sich der BVB gegen den VfL Wolfsburg mehr zutraute. Doch der Treffer von Thorgan Hazard brach den Bann. Danach lief es fast wie am Schnürchen, obwohl bei einigen Aktionen noch etwas die Präzision fehlte. Die Noten der BVB-Stars. © getty 2/15 MARWIN HITZ: Erhielt trotz eines spielfähigen Roman Bürki den Vorzug im Tor. Blieb ohne Fehler und verhinderte unter anderem gegen Joao Victor und Wout Weghorst mehrmals den Anschlusstreffer. Note: 2. © imago images 3/15 LUKAZ PISZCZEK: Der Pole absolvierte sein 300. Spiel in der Bundesliga. Hinten eine Bank, nur selten in der Offensive eingebunden. Note: 3. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Gegen harmlose Wolfsburger zwar nur selten gefordert, aber wenn dann zur Stelle. Eine Leistung, auf die der zuletzt teilweise wacklige Schweizer aufbauen kann. Note: 3. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Hielt zusammen mit Akanji VfL-Torjäger Weghorst komplett in Schach. Stark darin, Pässe zu antizipieren und so zu erobern. Wurde in der 22. Minute von Nmecha vernascht und hatte Glück, dass der nur die Latte traf. Note: 3. © getty 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: Mit einem ersten gefährlichen Abschluss kurz nach der Pause. Später präziser bei seinem Tor und an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Note: 2,5. © getty 7/15 MAHMOUD DAHOUD: Erhielt zum zweiten Mal in dieser Saison eine Chance von Anfang an. War agil, oft anspielbar, nicht immer glücklich, aber durchaus solide. Note: 3. © imago images 8/15 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldmann fiel bis zu seiner Verwarnung kaum auf. Er agierte nicht so auffällig wie seine Nebenleute, spielte dennoch ganz ordentlich. Note: 3,5. © getty 9/15 ACHRAF HAKIMI: Heute wieder auf der offensiven Außenbahn gefordert. Seine Schnelligkeit kam immer besser zum Tragen, je länger das Spiel dauerte. Bereitete das 1:0 durch Hazard vor. Note: 2,5. © imago images 10/15 THORGAN HAZARD: Nicht viel war vom Belgier bis zu seinem Tor (52.) zu sehen. Das wirkte wie eine Erlösung, auch für ihn persönlich. Zudem Vorbereiter des zweiten Treffers. Hätte selbst noch ein zweites Tor schießen können. Note: 2. © imago images 11/15 JULIAN BRANDT: Der Pokal-Doppelpack gegen Gladbach half ihm nicht, um befreit durchzustarten. Wurde wie am Mittwoch mit zunehmender Spieldauer aber besser. In der 90. Minute ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images 12/15 MARCO REUS: Der Kapitän kehrte nach seinen muskulären Problemen zurück in die Startelf. Nach gut einer halben Stunde musste er wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk aber wieder vom Feld. Note: Ohne Bewertung. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in 28. Minute den angeschlagenen Reus. Nicht jeder Doppelpass saß, kam aber im Sturmzentrum deutlich besser zurecht als Brandt, machte Bälle fest und verteilte sie stark. Verdiente sich seinen Elfmetertreffer. Note: 3. © getty 14/15 AXEL WITSEL: Kam in der 70. Minute für Mahmoud Dahoud ins Spiel. Auf angestammter Rolle im zentralen Mittelfeld direkt sehr präsent. Note: 3. © getty 15/15 PACO ALCACER: In der 90. Minute feierte der Stürmer sein Comeback nach wochenlanger Verletzung. Note: Ohne Bewertung.

Julian Weigl: "Das Ergebnis der Bayern habe ich am Jubel wahrgenommen"

Hatten Sie auch Spaß, als Sie von den anderen Ergebnissen erfahren haben?

Weigl: Das Ergebnis der Bayern habe ich am Jubel der Leute während des Spiels wahrgenommen. Ansonsten habe ich noch keine Ergebnisse gesehen.

Leipzig hat 8:0 gewonnen.

Weigl: Oha.

Spielt das eine Rolle oder schauen Sie aktuell nur auf die eigene Leistung?

Weigl: Natürlich freuen wir uns alle sehr auf das Spiel gegen Mailand zuhause. Das sind immer besondere Abende in der Champions League und wir brauchen auch da eine besondere Leistung. Dann können wir bestehen und darauf werden wir uns jetzt vorbereiten. Wir müssen alle Kräfte bündeln, denn es geht schließlich direkt weiter. Wir freuen uns, müssen aber punkten.

Julian Weigl über die Probleme des BVB im Spiel gegen Wolfsburg

Was waren denn die Werkzeuge dafür, dass es in der zweiten Halbzeit nach dem zähen Beginn besser lief?

Weigl: Ich glaube, dass Wolfsburg müder geworden ist, als wir den Ball schneller haben laufen lassen. In der ersten Halbzeit haben sie die Löcher noch sehr gut zugemacht. Der letzte Pass ist bei uns in der ersten Halbzeit nicht angekommen. Wir haben es teilweise von hinten gut rausgespielt, aber da war noch die ein oder andere Unsauberkeit oder ein einfacher Ballverlust dabei. Wir haben das in der zweiten Halbzeit zielstrebiger zu Ende gespielt und dann viel mehr Torabschlüsse gehabt. Nur wenn man aufs Tor schießt, kann man auch treffen. Bei mir hat es nicht geklappt, aber das war heute auch egal.

Sieht man dennoch an einigen Möglichkeiten der Wolfsburger, wie fragil das ganze Gebilde noch ist?

Weigl: Wolfsburg hat natürlich auch Qualität in der Mannschaft. Man kann nicht immer alles verteidigen. Kurz vor der Halbzeit hatten sie eine gute Chance nach einer Ecke. Da sind sie einfach brandgefährlich. Sie haben gute Schützen und viele große Leute, wo wir richtig dagegenhalten mussten. Das kann man eben nicht alles verteidigen. Natürlich werden wir uns das genau anschauen und versuchen, es besser zu machen. Ich glaube, dass es heute nicht möglich war, gar keine Chance zuzulassen. Zum Glück haben wir oft im letzten Moment die Situation noch gerettet oder Marwin Hitz hat gut gehalten. Das war wichtig, um am Ende so einen souveränen Sieg auch einfahren zu können.

Julian Weigl über seine Rolle beim BVB

Wie sehen Sie eigentlich Ihre eigene Entwicklung in dieser Saison? Der ständige Wechsel der Positionen scheint Ihnen nicht viel auszumachen.

Weigl: Ich bin sehr froh über jede Minute, die ich bekomme. Auf der 6er-Position macht es mir noch einen Tick mehr Spaß. Ich versuche einfach dem Trainer Argumente zu bieten, dass er mich wieder aufstellen muss. Ich glaube, dass das heute ganz ordentlich gelungen ist.