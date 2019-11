FC Schalke 04 - News und Gerüchte: S04 bietet Nübel offenbar größeres Gehalt als der FC Bayern

Der FC Schalke 04 kämpft offenbar mit allen Mitteln um einen Verbleib von Alexander Nübel bei den Königsblauen und bietet dem Schlussmann eine satte Gehaltserhöhung im Falle einer Vertragsverlängerung. Ein Abgang des unzufriedenen Ahmet Kutucu schloss S04-Sportchef Schneider derweil kategorisch aus.

Schalke 04 bietet Nübel offenbar Mega-Gehalt für Vertragsverlängerung

Der FC Schalke 04 will Alexander Nübel offenbar mit einer satten Gehaltserhöhung von einem Verbleib bei den Königsblauen überzeugen. Wie die Sport Bild berichtet, böten die Knappen dem 23 Jahre alten Torhüter, der aktuell 600.000 Euro verdiene, ein zehnmal so hohes Gehalt an, damit er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert und von einem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern München absieht.

Die Sport Bild hatte bereits Mitte Oktober darüber berichtet, dass sich Nübel mit "Bayern über die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels weitgehend einig" sei. Zuletzt sagte Schalke-Trainer David Wagner jedoch, dass er "ernsthafte Hoffnungen" auf einen Nübel-Verbleib habe. "Ich glaube, wir haben eine Chance. Das ist mein Gefühl aus den Gesprächen heraus", sagte Wagner. Ähnlich äußerte sich auch Nübel-Berater Stefan Backs im September.

Das Gehalt, das Schalke seinem Kapitän nun offenbar bietet, soll nach Sport-Bild-Angaben höher sein, als das, was der FCB dem Keeper geboten habe. Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass die Bayern Nübel auf lange Sicht als Nachfolger für Manuel Neuer auserkoren haben und verpflichten wollen. Zuletzt schwärmte auch der ehemalige Welttorhüter und künftige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Oliver Kahn, vom Schalke-Schlussmann.

"Seine Entwicklung verlief sehr schnell und beeindruckend. Er hat nicht nur Topleistungen bei Schalke gebracht, sondern ist jetzt schon mit 23 Jahren Kapitän", stellte Kahn fest, betonte aber auch, dass "wir mit dem erfahrenen Welttorhüter Manuel Neuer einen Klassetorwart" haben. Dessen Berater soll noch in diesem Jahr Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen über eine Verlängerung des noch zwei Jahre gültigen Vertrags führen.

FC Schalke 04: Sportchef Schneider spricht Machtwort bei Kutucu

Schalkes Sportchef Jochen Schneider hat einem Wechsel des 19 Jahre alten Nachwuchsstürmers Ahmed Kutucu im Winter eine kategorische Absage erteilt. "Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir Ahmed im Winter abgeben", sagte Schneider der Bild. Man sei auf Schalke mit Kutucus Entwicklung "total zufrieden", betonte Schneider: "Er ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft und fester Bestandteil unserer Zukunftsplanungen."

Während Kutucu bei den Königsblauen unter Wagner bislang nur zu acht Kurzeinsätzen kam (insgesamt nur 146 Minuten), debütierte er am Sonntag beim 2:0-Sieg über Andorra für die türkische Nationalmannschaft. Sein Ziel sei es, in der Bundesliga Fuß zu fassen, dafür müsse er jedoch "regelmäßiger zu Einsatzzeiten kommen", sagte Kutucu der Bild nach seinem Nationalmannschaftsdebüt und machte aus seiner Unzufriedenheit damit keinen Hehl.

Interessenten an einer Leihe soll es aus der Bundesliga geben. Neben Werder Bremen und dem SC Freiburg soll auch Fortuna Düsseldorf an dem 19-Jährigen interessiert sein. Außerdem soll nach WAZ-Angaben auch ein "Spitzenklub aus der Primera Division etwas unterhalb der Kategorie des FC Barcelona und von Real Madrid" ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

