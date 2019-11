FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB bietet Leroy Sane wohl Mega-Gehalt an

Der FC Bayern München möchte Leroy Sane angeblich bereits im Winter verpflichten und lockt den Nationalspieler offenbar mit einem fürstlichen Gehalt an die Isar. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, Gerüchte: Leroy Sane winkt bei Wechsel wohl Mega-Gehalt

Leroy Sane könnte bereits in der bevorstehenden Wintertransferphase zum FC Bayern München wechseln. Das berichten mehrere englische Medien übereinstimmend.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Um dem Flügelspieler von Manchester City die Entscheidung leichter zu machen, winkt dem deutschen Nationalspieler laut Mirror ein fürstliches Gehalt. Demnach würde Sane in München jährlich 23 Millionen Euro bekommen, was ihn auf Anhieb zum Topverdiener bei den Bayern machen würde.

Sane laboriert seit dem Sommer an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Community Shield zugezogen hat. Trotzdem soll die Ablösesumme für Sane keinesfalls niedrig ausfallen. Dem Blatt zufolge fordern die Skyblues rund 105 Millionen Euro für den 23-Jährigen, der in Manchester noch bis 2021 unter Vertrag steht.

© getty

FC Bayern München nach der Länderspielpause gegen Düsseldorf

Am Dienstag stehen die letzten Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 auf dem Programm, ehe die Spieler wieder zu ihren Vereinen zurückkehren. Beim FC Bayern waren gleich 13 Spieler für ihre Auswahl im Einsatz, ehe Kingsley Coman aufgrund einer Muskelverletzung die Reise mit Frankreich früher beenden musste und die nächste Partie verpassen könnte.

In der Bundesliga gastieren die Münchner dann am Samstag (23. November) bei Fortuna Düsseldorf, gegen das der FCB in vergangenen Hinrunde nicht über ein 3:3 hinausgekommen war.

FC Bayern München: Diese Spieler sind auf Länderspielreise