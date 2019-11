FC Bayern München, Jahreshauptversammlung live sehen: TV und Livestream

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München steht unmittelbar bevor. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die FCB-JHV live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters steht ganz im Zeichen von Uli Hoeneß. Der FCB-Präsident wird sich auf der Veranstaltung offiziell verabschieden.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern München - Jahreshauptversammlung: Termin und Uhrzeit

Bayern Münchens Jahreshauptversammlung findet am 15. November statt. Los geht es um 19 Uhr, nachdem die ersten Besucher bereits um 16 Uhr in die Münchner Olympiahalle am Olympiapark hineingelassen werden.

Die Bayern wählten die Olympiahalle (Kapazität von 12.000 Plätzen) als Austragungsort, da aufgrund der Verabschiedung von Uli Hoeneß mit einem großen Andrang gerechnet wird. Sonst wurde die FCB-JHV in den vergangenen Jahren im Audi Dome ausgetragen.

FC Bayern München - JHV live im TV und Livestream sehen

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München könnt Ihr auf verschiedenen Wegen live verfolgen. Die Münchner bieten über den hauseigenen Kanal FC Bayern TV einen kostenlosen Livestream auf der Website fcbayern.com, auf dem YouTube-Kanal und via Facebook an.

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es hingegen keine Live-Berichterstattung der Veranstaltung geben.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern München: Tagesordnung

Der scheidende Präsident Uli Hoeneß wird die Jahreshauptversammlung mit einem Bericht eröffnen. Als weiteres Highlights kann man sich auf den neunten Punkt (Sonstiges) freuen, bei dem die Mitglieder zu Wort kommen. Im vergangenen Jahr sorgte der Beitrag von Johannes Bachmayr für mächtig Gesprächsstoff. Das FCB-Mitglied feuerte eine Wutrede gegen die Klubführung ab.

Die JHV-Programmpunkte in der Übersicht:

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Wahl des Präsidenten Wahl des Ehrenrats Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Verschiedenes

FC Bayern München, JHV: Weitere Themen

Die Nachfolge von Uli Hoeneß ist bereits so gut wie geklärt. Adidas-Chef Herber Hainer steht ohne Gegenkandidat für das Amt des Präsidenten zur Wahl.

Allerdings schwebt derzeit auch ein anderes Thema über dem FC Bayern München. Erst vor kurzer Zeit wurde Cheftrainer Niko Kovac freigestellt, weshalb Co-Trainer Hansi Flick übernahm. Nach seinen jüngsten Ergebnissen (2:0 gegen Piräus, 4:0 über den BVB) ist es durchaus denkbar, dass der 54-Jährige offiziell bis zum Saisonende als FCB-Coach verpflichtet wird - und das bei der JHV verkündet wird.

Zumal Karl-Hein Rummenigge zuletzt erklärte, dass die Münchner "in aller Ruhe mit ihm weitermachen" werden, nachdem Flick anfangs nur für die vergangenen zwei Spiele als Interimstrainer fungieren sollte.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause

Nach der Länderspielpause geht es für die Münchner in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf, ehe in der Champions League Roter Stern Belgrad wartet.