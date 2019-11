BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund - Bürki: "Zeit, die Bayern in München zu schlagen"

Nach mehreren hohen Niederlagen in Folge hofft Roman Bürki am kommenden Wochenende auf einen Sieg beim FC Bayern. Der Einsatz von Marco Reus im so wichtigen Champions-Leauge-Spiel gegen Inter Mailand ist weiter offen. Zudem steht der nächste Pokalgegner der Borussia fest. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Roman Bürki hofft auf Sieg in München

Vor der Länderspielpause steht in der Bundesliga das Spiel der Spiele an. Rekordmeister FC Bayern München trifft auf seinen wohl ärgsten Konkurrenten aus Dortmund (Samstag, ab 18.30 Uhr im Liveticker). In den vergangenen Jahren war die Allianz-Arena kein gutes Pflaster für die Westfalen: 1:5, 1:4, 0:6 und 0:5 endeten die jüngsten Duelle in München.

Für BVB-Torhüter Roman Bürki kein Grund, pessimistisch zu den Bayern zu fahren. "Ich mache mich darauf gefasst, dass ich viel zu tun kriege. Es ist immer ein spezielles Spiel, der Klassiker in Deutschland, eine Partie, auf die eine ganze Fußball-Nation schaut. Es ist mal wieder an der Zeit, die Bayern in München zu schlagen", erklärt der Schweizer im kicker.

Sein Schlüssel zum Erfolg: "Es kommt darauf an, ob jeder bereit ist, zu kämpfen und zu leiden. Wir müssen zeigen, dass wir richtig leiden können. Von Anfang an." Gleiches gelte auch für das vorentscheidende Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr live auf DAZNund im Liveticker): "Wir müssen unser Spiel durchziehen und nicht so sehr darauf schauen, was der Gegner macht."

Während Manuel Neuer beim FC Bayern zuletzt meist mit Emotionsausbrüchen auf Fehler seiner Teamkollegen reagierte, hat Bürki einen anderen Weg für sich gefunden: "Ich will nicht so rüberkommen, als würde ich die ganze Zeit nur rumschreien. Es muss eine Bedeutung haben, wenn man das macht. Und wenn man es zu häufig macht, nutzt es sich ab."

Roman Bürki: Seine Statistiken für Dortmund und Grashoppers Zürich

Verein Spiele Gegentore Spiele ohne Gegentor Minuten Borussia Dortmund 179 205 65 16.180 Grashoppers Zürich 122 154 39 11.075

BVB, News: Marco Reus weiter fraglich für Inter-Spiel

Für den Dortmunder Kapitän Marco Reus war das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg nach einem Zweikampf mit Jerome Roussillon schon nach einer halben Stunde beendet. Diagnose: Kapselverletzung am Sprunggelenk. Nach einer MRT-Untersuchung am Sonntag teilte der Verein keine weiteren Details mit. Ein Einsatz gegen Inter ist somit weiter fraglich, auch wenn Sportdirektor Michael Zorc Entwarnung gab: "Es ist nichts Schlimmeres."

Besser hingegen sieht es bei Bürki aus. Der Schlussmann wurde gegen Wolfsburg aufgrund einer Erkältung noch geschont, steht aber gegen die Italiener wieder zur Verfügung. Sollte Reus wie schon im Hinspiel ausfallen, bieten sich für Trainer Lucien Favre dennoch verschiedene taktische Optionen. In Mailand lief die Borussia in einem 3-4-3-System auf.

Nach vier Spieltagen in der Königsklasse steht der BVB mit vier Punkten auf Platz drei der Gruppe F hinter dem FC Barcelona (sieben Punkte) und Inter (vier). Auf ein 0:0 zum Auftakt gegen die Katalanen folgte ein 2:0-Sieg in Prag sowie eine 0:2-Niederlage gegen Inter.

BVB - VfL Wolfsburg 3:0: Noten und Einzelkritken zu Borussia Dortmund © imago images 1/15 Es dauerte eine Weile bis sich der BVB gegen Wolfsburg mehr zutraute. Doch der Treffer von Hazard brach den Bann. Danach lief es fast wie am Schnürchen, obwohl bei einigen Aktionen noch etwas die Präzision fehlte. Die Noten. © getty 2/15 MARWIN HITZ: Erhielt trotz eines spielfähigen Roman Bürki den Vorzug im Tor. Blieb ohne Fehler und verhinderte unter anderem gegen Joao Victor und Wout Weghorst mehrmals den Anschlusstreffer. Note: 2. © imago images 3/15 LUKAZ PISZCZEK: Der Pole absolvierte sein 300. Spiel in der Bundesliga. Hinten eine Bank, nur selten in der Offensive eingebunden. Note: 3. © imago images 4/15 MANUEL AKANJI: Gegen harmlose Wolfsburger zwar nur selten gefordert, aber wenn dann zur Stelle. Eine Leistung, auf die der zuletzt teilweise wacklige Schweizer aufbauen kann. Note: 3. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Hielt zusammen mit Akanji VfL-Torjäger Weghorst komplett in Schach. Stark darin, Pässe zu antizipieren und so zu erobern. Wurde in der 22. Minute von Nmecha vernascht und hatte Glück, dass der nur die Latte traf. Note: 3. © getty 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: Mit einem ersten gefährlichen Abschluss kurz nach der Pause. Später präziser bei seinem Tor und an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Note: 2,5. © getty 7/15 MAHMOUD DAHOUD: Erhielt zum zweiten Mal in dieser Saison eine Chance von Anfang an. War agil, oft anspielbar, nicht immer glücklich, aber durchaus solide. Note: 3. © imago images 8/15 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldmann fiel bis zu seiner Verwarnung kaum auf. Er agierte nicht so auffällig wie seine Nebenleute, spielte dennoch ganz ordentlich. Note: 3,5. © getty 9/15 ACHRAF HAKIMI: Heute wieder auf der offensiven Außenbahn gefordert. Seine Schnelligkeit kam immer besser zum Tragen, je länger das Spiel dauerte. Bereitete das 1:0 durch Hazard vor. Note: 2,5. © imago images 10/15 THORGAN HAZARD: Nicht viel war vom Belgier bis zu seinem Tor (52.) zu sehen. Das wirkte wie eine Erlösung, auch für ihn persönlich. Zudem Vorbereiter des zweiten Treffers. Hätte selbst noch ein zweites Tor schießen können. Note: 2. © imago images 11/15 JULIAN BRANDT: Der Pokal-Doppelpack gegen Gladbach half ihm nicht, um befreit durchzustarten. Wurde wie am Mittwoch mit zunehmender Spieldauer aber besser. In der 90. Minute ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images 12/15 MARCO REUS: Der Kapitän kehrte nach seinen muskulären Problemen zurück in die Startelf. Nach gut einer halben Stunde musste er wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk aber wieder vom Feld. Note: Ohne Bewertung. © getty 13/15 MARIO GÖTZE: Ersetzte in 28. Minute den angeschlagenen Reus. Nicht jeder Doppelpass saß, kam aber im Sturmzentrum deutlich besser zurecht als Brandt, machte Bälle fest und verteilte sie stark. Verdiente sich seinen Elfmetertreffer. Note: 3. © getty 14/15 AXEL WITSEL: Kam in der 70. Minute für Mahmoud Dahoud ins Spiel. Auf angestammter Rolle im zentralen Mittelfeld direkt sehr präsent. Note: 3. © getty 15/15 PACO ALCACER: In der 90. Minute feierte der Stürmer sein Comeback nach wochenlanger Verletzung. Note: Ohne Bewertung.

BVB, News: Dortmund muss im Pokal nach Bremen

Am Sonntag wurden die Partien des DFB-Pokal-Achtelfinals ausgelost und haben insgesamt vier direkte Bundesliga-Duelle ergeben. Borussia Dortmund muss in der kommenden Runde, die am 4./5. Februar 2020 ausgespielt wird, bei Werder Bremen ran. Bereits sieben Mal kam es in der Pokal-Historie zu diesem Duell, nur dir Begegnung BVB gegen Bayern wurde schon häufiger absolviert.

Dann kann die Borussia Revanche für die Niederlage im letztjährigen Wettbewerb nehmen. Auch damals kam es im Achtelfinale zum Vergleich, Werder setzte sich im Elfmeterschießen durch. Weitere Highlight des Achtelfinals: Eintracht Frankfurt trifft auf RB Leipzig, Bayern München auf die TSG Hoffenheim sowie Schalke 04 auf Hertha BSC.

DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Begegnungen mit dem BVB