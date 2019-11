BVB, News und Gerüchte - Schweinsteiger: Mourinho nach Dortmund? "Das könnte gut passen"

Bastian Schweinsteiger kann sich Jose Mourinho als Trainer bei Borussia Dortmund gut vorstellen. Sebastian Kehl verteidigt Lucien Favre und findet die jüngste Kritik am Vizemeister verfrüht. Außerdem dabei: Dortmund sorgt sich um Marco Reus und der Coach ist nach dem Sieg gegen Wolfsburg zufrieden. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News - Schweinsteiger: Mourinho und Dortmund könnte passen

In den vergangenen Wochen wird immer wieder Jose Mourinho als möglicher Nachfolger von Lucien Favre als Trainer in Dortmund gehandelt. Nun hat sich auch Bastian Schweinsteiger, der unter dem Portugiesen bei Manchester United gespielt hat, dazu geäußert.

"Ich weiß, dass er das Stadion und die Fans dort super findet. Mourinho hat ganz spezielle Fähigkeiten. Wenn er die richtigen Spieler hat, weiß er, wie man Titel gewinnt. Er kann dem Gegner wehtun. Das könnte mit dem BVB daher gut passen. Für die Bundesliga wäre er auf jeden Fall eine Bereicherung und hätte einen enormen Unterhaltungswert", sagte Schweinsteiger der Bild am Sonntag.

Mourinho habe ihn immer wieder nach der Bundesliga gefragt, berichtete Schweinsteiger weiter: "Auch im Fernsehen lief bei uns bei Auswärtsspielen nicht die Serie A oder die Primera Division, sondern immer die Bundesliga. Er kannte wirklich jeden Spieler, auch von den kleineren Klubs. Auch Deutsch hat er damals schon gelernt. In der Bundesliga hat er noch nicht gearbeitet, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass ihn ein Engagement in Deutschland reizen würde."

BVB, News - Kehl: Favre? "Das ist keine One-Man-Show"

Sebastian Kehl hat sich am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio im ZDF zu Lucien Favre geäußert."Wenn man Lucien Favre holt, dann weiß man, was man bekommt. Zunächst einmal haben wir ein Trainer-Team. Alle versuchen, Einfluss zu nehmen. Das ist keine One-Man-Show. Der Trainer hinterfragt sich sehr. Er versucht jeden Tag, die Mannschaft besser zu machen. Er arbeitet unheimlich akribisch und detailverliebt", sagte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung der Borussia.

Der 39-Jährige erklärte außerdem, dass er die Kritik der vergangenen Wochen nicht okay fand: "Wir haben einige Neuzugänge zu integrieren, wir haben mit einigen Herausforderungen in dieser Saison zu kämpfen, hatten ein paar Verletzungen. Deswegen fand ich es verfrüht, dass man so viel Kritik einstecken muss. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir mit Erfolg versuchen, die Richtung vorzugeben. Und das haben wir in dieser Woche getan."

BVB, News: Sorgen um Marco Reus

Dortmund muss in einer wegweisenden Woche den Ausfall seines Kapitäns befürchten. Marco Reus wurde im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (3:0) am Samstag nach 27 Minuten ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet.

"Wir wissen noch nicht, was er hat", sagte Favre. Auch Kehl konnte im Aktuellen Sportstudio des ZDF nichts Genaueres sagen.

Untersuchungen sollen vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr) Aufschluss geben, ob Reus spielen kann. Möglicherweise droht sogar ein Ausfall für das Liga-Duell bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr).

BVB, News: Favre nach Sieg gegen Wolfsburg "sehr zufrieden"

Das 3:0 gegen die Wölfe war für den BVB der zweite Sieg in Folge, nachdem man unter der Woche Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 ausgeschaltet hatte.

Coach Favre, der am Samstag seinen 62. Geburtstag feierte, meinte nach der Partie gegen Wolfsburg: "Es war ein schwieriges Spiel. Die erste Halbzeit war schwer für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser und vor allem schneller gespielt zwischen den Linien, mit weniger Kontakten und der richtigen Bewegung. Wir hatten viele Torchancen, haben einige davon ausgelassen. Und doch bin ich persönlich sehr zufrieden mit einem 3:0, zumal Wolfsburg auch in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen hatte."

BVB, News: Schiedsrichter beim Spiel gegen Wolfsburg verletzt

Schiedsrichter Tobias Welz hat im Spiel zwischen Dortmund und Wolfsburg eine Wadenverletzung erlitten und konnte die Begegnung nicht mehr leiten. Der Wiesbadener verließ das Feld nach einer halben Stunde, sein Assistent Martin Thomsen übernahm.

Der vierte Offizielle Marcel Pelgrim rückte dafür an die Linie. Das Spiel wurde nach fünfminütiger Unterbrechung fortgesetzt.

Welz hatte sich im Übrigen am 31. Oktober 2015 im Spiel zwischen Werder Bremen und dem BVB (1:3) ebenfalls schon einmal verletzt und konnte nicht weitermachen. Er wurde damals durch Assistent Martin Thomsen ersetzt (84.).

