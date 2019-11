BVB - News und Gerüchte: Mats Hummels prangert fehlende Zweikampfhärte an

Mats Hummels hat in einem Interview die fehlende Zweikampfhärte bei Borussia Dortmund angeprangert. Die Borussia hat wohl einen neuen lukrativen Deal mit seinem Ausrüster abgeschlossen und Marco Reus ist fit für das Bundesliga-Spiel gegen Paderborn. Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB: Hummels prangert fehlende Zweikampfhärte an

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn (Freitag ab 20.30 Uhr live auf DAZN) hat Mats Hummels die fehlende Zweikampfhärte bei Borussia Dortmund kritisiert.

"Dass man sich, wenn es nicht läuft, mit allem dagegen stemmt, was man hat. Das ist das Erste. In Zweikämpfen mehr dagegenzuhalten, ist das Zweite. Das ist etwas, was bei den Top-Klubs der Fall ist", sagte er im Interview mit bundesliga.de.

In Aufeinandertreffen zweier Top-Teams werde zwar nicht getreten, "aber in den Zweikämpfen geht es richtig zur Sache. Wenn man dann vier, fünf Spieler hat, die in diesen Zweikämpfen zurückziehen und sie nicht annehmen, geht man unter", erklärte Hummels.

Vor allem bei der 0:4-Niederlage in München sei dies zum Vorschein getreten, monierte der Dortmunder Abwehrchef: "Wenn wir weiter auswärts so spielen, dann werden wir nicht Meister. Punkt. Dafür muss man nicht viel von Fußball verstehen." Der BVB hat in dieser Saison aus sechs Auswärtspartien lediglich sechs Punkte geholt. In der Auswärtstabelle liegt das Team von Lucien Favre nur auf Rang zehn.

Bundesliga: Auwärtstabelle

Platz Team Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte 1. RB Leipzig 6 4 1 1 16:6 10 13 2. Bor. M'Gladbach 5 4 0 1 9:3 6 12 3. 1899 Hoffenheim 6 3 2 1 8:6 2 11 4. Schalke 04 5 3 1 1 11:6 5 10 5. SC Freiburg 5 3 1 1 10:6 4 10 6. Bayer Leverkusen 5 3 0 2 8:8 0 9 7. VfL Wolfsburg 5 2 2 1 6:5 1 8 8. Bayern München 5 2 2 1 10:10 0 8 9. Werder Bremen 6 1 3 2 11:13 -2 6 10. Bor. Dortmund 6 1 3 2 8:12 -4 6 11. Hertha BSC 6 1 2 3 8:9 -1 5 12. FC Augsburg 6 1 2 3 6:14 -8 5 13. 1. FC Union Berlin 5 1 1 3 5:8 -3 4 14. Fortuna Düsseldorf 6 1 1 4 9:13 -4 4 15. 1. FC Köln 6 1 1 4 5:13 -8 4 16. Eintr. Frankfurt 5 1 0 4 6:10 -4 3 17. Mainz 05 6 1 0 5 4:21 -17 3 18. SC Paderborn 5 0 1 4 4:12 -8 1

BVB im Winter offenbar auf Stürmersuche: Das sind die möglichen Kandidaten © getty 1/26 Der BVB begibt sich im Winter offenbar doch noch einmal auf Stürmersuche und soll auf eine Verpflichtung von Olivier Giroud schielen. Warum ein Wintertransfer durchaus nachvollziehbar ist, und welche Kandidaten sich außerdem anbieten könnten. © getty 2/26 Harmlos und ohne Durchschlagskraft gegen Inter Mailand beim 0:2, nur ein Torschuss beim 0:4 gegen den FC Bayern, auch bei den zwei Siegen gegen Borussia Mönchengladbach ohne Esprit in der Offensive. Hat der BVB ein Sturmproblem? © getty 3/26 Jein. Der BVB ist im Angriff an sich qualitativ mit Brandt, Sancho, Alcacer, Reus, Hazard, Götze und Bruun Larsen sehr gut besetzt. Fällt Alcacer allerdings wie zuletzt häufig aus, muss ein offensiver Mittelfeldspieler als falsche Neun auflaufen. © getty 4/26 In dieser Rolle überzeugten zuletzt weder Brandt, noch Götze, noch Bruun Larsen und die BVB-Offensive krankte daran merklich. Schon im Sommer soll es Überlegungen gegeben haben, einen weiteren echten Stürmer zu holen. © getty 5/26 Damals gab es Einwände von Lucien Favre. "Natürlich kann man immer darüber diskutieren, es geht aber auch immer über Verfügbarkeiten und Möglichkeiten", hatte Sportdirektor Zorc zu der Stürmer-Thematik erst kürzlich gesagt. © getty 6/26 Nach Bild-Informationen soll nun aber nach einem weiteren Stürmer im Winter gesucht werden. Und das, obwohl Trainer Favre bekanntermaßen nicht unbedingt ein Fan des klassischen Stürmer-Bullen ist. Das musste in Gladbach schon Luuk de Jong erfahren. © getty 7/26 Allerdings zeigt das Beispiel Mario Balotelli auch, dass Favre es durchaus auszuloten weiß, einen klassischen, nicht sehr lauffreudigen und dazu körperlich großen und robusten Mittelstürmer erfolgreich einzubauen (43 Tore unter Favre in Nizza). © getty 8/26 OLIVIER GIROUD: Magere 211 Minuten stand der Franzose bislang für Chelsea in dieser Saison auf dem Platz. "Ich akzeptiere das nicht", sagte Giroud erst kürzlich. Chelsea soll nach Guardian-Angaben bereit sein, den 33-Jährigen im Winter abzugeben. © getty 9/26 Giroud misst 1,94 Meter, ist athletisch und durchsetzungsstark, gilt fußballerisch aber als limitiert und ist nicht der Schnellste. Er würde das BVB-Offensivspiel zwar variabler machen, fraglich ist nur, ob Favre mit ihm etwas anfangen kann. © getty 10/26 Gerüchte gibt es darüber hinaus aus England. Laut dem Mirror soll der BVB ein Auge auf den Franzosen geworfen haben und einen Januar-Transfer anstreben. Rund 7 Millionen Euro Ablöse sollen die Blues dem Bericht nach fordern. © getty 11/26 WILLIAN JOSE: Der groß gewachsene Angreifer (1,89 m) von Real Sociedad soll laut einem Bericht der Bild auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Der 27-Jährige traf in dieser Saison in 13 Spielen bereits fünfmal. © getty 12/26 MAXIMILIANO GOMEZ: Auch der Angreifer des FC Valencia soll laut der Bild auf der Liste des BVB stehen. Gomez wechselte erst im Sommer nach Valencia und etablierte sich als Torgarant, von daher ist es fraglich, ob er eine Freigabe erhalten würde. © getty 13/26 MARIO MANDZUKIC: Er wäre so eine Balotelli-Nizza-Lösung. Bei Juventus wurde der Kroate von Sarri aussortiert, machte noch kein einziges Spiel, durfte nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Mandzukic wird Juve wohl sehr sicher verlassen. © getty 14/26 Die Frage ist - wohin? Manchester United gilt als heißer Kandidat, auch Sevilla und West Ham United sind interessiert. Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern, allerdings sei der deutsche Rekordmeister nicht darum bemüht. © getty 15/26 Der BVB wurde in den vergangenen zwei Sommertransferperioden mit dem Vizeweltmeister von 2018 in Verbindung gebracht. Mit 1,90 Metern und seiner Erfahrung wäre er durchaus eine Bereicherung. Die Ablöse würde sich wohl auf 5 Mio. Euro belaufen. © getty 16/26 ERLING BRAUT HAALAND: Er ist der absolute Shootingstar bei RB Salzburg. 26 Tore in 18 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Der 19 Jahre alte und 1,94 Meter große Norweger weckt international Begehrlichkeiten. © getty 17/26 Bereits Mitte September berichtete 90min.com, dass der BVB Favorit auf eine mögliche Verpflichtung sei. Zuletzt berichtete Sky jedoch, dass Haaland einen RB-internen Wechsel nach Leipzig erwäge. © getty 18/26 Ein Wintertransfer zum BVB ist auch aufgrund der namhaften Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Haaland ausstrecken. © getty 19/26 MARIANO DIAZ: Spielt unter Zidane bei Real Madrid überhaupt keine Rolle, stand sogar erst einmal im Kader der Königlichen. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt gilt als sehr wahrscheinlich. Anfang September soll er Schalke 04 abgesagt haben. © getty 20/26 Wie das Portal OKDiario berichtet, soll auch der BVB nun über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Eine Option sei ein Leihgeschäft bis Saisonende. Vorteil BVB: Die Beziehungen zu Real sind bestens, wie die Hakimi-Leihe bereits bewies. © getty 21/26 DRIES MERTENS: Sein Vertrag beim SSC Neapel läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung stocken, weil Topverdiener Mertens wohl Gehaltskürzungen hinnehmen müsste. Sollte es zu keiner Einigung kommen, … © getty 22/26 … sollen laut Transferguru Di Marzio zahlreiche Klubs Schlange stehen, darunter auch der BVB. Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport jedoch, dass sich Mertens bereits für einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand im Sommer entschieden habe. © getty 23/26 Mertens, der seit 2013 bei Napoli spielt und in 297 Partien 116 Mal traf, wäre mit 1,69 Meter Körpergröße ohnehin nicht der klassische Mittelstürmer, den der BVB angeblich sucht. © getty 24/26 ODSONNE EDOUARD: 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß, 12 Tore in 24 Spielen für Celtic in dieser Saison. Edouard kommt aus der Jugend von PSG und dreht seit zwei Jahren bei den Schotten mächtig auf (45 Tore und 24 Vorlagen in 105 Spielen). © getty 25/26 Wie der Guardian bereits im September berichtete, soll der BVB neben einigen Serie-A-Klubs um den Franzosen werben. Auch Sky behauptet, dass die Schwarzgelben Edouard gescoutet hätten. Ein Wechsel im Winter soll jedoch überhaupt kein Thema sein. © imago images 26/26 STEFFEN TIGGES: 21 Jahre jung, 1,95 Meter groß und die interne Lösung. Tigges hatte beim BVB II einen starken Saisonstart (6 Tore in den ersten 8 Spielen), hat seitdem aber mit Ladehemmung zu kämpfen und ist seit zwei Monaten ohne Torerfolg.

BVB: Reus fit gegen Paderborn

Der BVB will zuhause gegen den SC Paderborn am Freitag die 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern ausmerzen. Dabei mithelfen kann auch Marco Reus, der gegen den FCB wegen seiner Sprunggelenks-Probleme nur eingewechselt wurde.

"Marco hat in dieser Woche alle Einheiten mitmachen können, er ist okay", sagte Trainer Favre auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Fehlen wird dagegen Thomas Delaney, der sich eine Bänderverletzung auf der Länderspielreise mit Dänemark zugezogen hat. Favre gab an, dass er Mittefeldspieler erst wieder im Jahr 2020 zur Verfügung stehen werde.

Borussia Dortmund schließt wohl lukrativen Ausrüster-Deal ab

Borussia Dortmund hat nach Angaben des kicker seinen Vertrag mit Ausrüster Puma bis 2028 verlängert. Ursprünglich lief die Zusammenarbeit noch bis 2022, der neue Kontrakt soll aber bereits ab 2020 greifen.

Das Gesamtvolumen des Vertrags beträgt dem Fachmagazin zufolge 250 Millionen Euro. Rund 31 Millionen Euro soll der BVB demnach jährlich erhalten. Das entspräche einer Verdreifachung der bisherigen Bezüge.

Der BVB wird seit 2012 vom Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ausgestattet. Puma hält zudem fünf Prozent der Aktien des Klubs.

