BVB, News und Gerüchte: Banner-Klau beim Derby auf Schalke sorgt für Fan-Zoff

Einer der beklauten Fanclubs von Borussia Dortmund hat sich mit harten Worten in Richtung der Anhänger des FC Schalke 04 geäußert. Paco Alcacer könnte für den VfL Wolfsburg erneut zum Albtraum werden. Und: Das Spiel der U23 fällt aus. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Dortmund-Fans schießen gegen Schalke-Anhänger

Beim Derby zwischen Schalke und Dortmund am vergangenen Wochenende haben S04-Fans zahlreiche von BVB-Anhängern geklaute Fahnen, Banner und Schals präsentiert. Unter anderem war dabei auch die Zaunfahne des Borussia-Fanclubs "Fulda goes BVB" zu sehen.

Nun hat sich der bestohlene Fanclub via Facebook zu Wort gemeldet. "Die Zurschaustellung unseres Fulda-goes-BVB-Fanclub-Banners in der blauen Kurve hat uns zutiefst erschüttert", heißt es in dem Post.

Laut dem Fanclub wurde das Banner bereits 2017 im Rahmen eines Sommerfestes aus einem Auto gestohlen. Das Fahrzeug sei aufgebrochen worden. Bereits dieser Vorfall habe beim Fanclub "Wut und Bitterkeit" ausgelöst.

"Dass dann aber doch irgendwelche hirnlosen Trottel diese Dinge ebenfalls für so außergewöhnlich und beeindruckend halten, dass sie sie mehr als zwei Jahre sorgfältig aufbewahren und dann im Oktober 2019 zum Lüften in die Ausdünstungen der Gelsenkirchener Turnhalle aufhängen, ist ja schon fast wieder ein Kompliment", schrieb "Fulda goes BVB" weiter.

Hier gibt es das gesamte Schreiben von "Fulda goes BVB".

FC Schalke 04 - BVB: Pyro und geklaute Blockfahnen - die besten Bilder vom Revierderby © getty 1/9 Ein größeres Derby gibt es im deutschen Fußball nicht - seit einer Woche dreht sich im Ruhrgebiet alles um das Duell zwischen Schalke 04 und dem BVB. In der Veltins-Arena ging es entsprechend hoch her - auch auf den Rängen. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/9 Zunächst musste der Anpfiff nach hinten verschoben werden, da die Dortmunder Fans zündelten. © imago images 3/9 Draußen schien bei knapp 20 Grad die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Drinnen stieg gelber Qualm nach oben. © imago images 4/9 Während Dortmund auf diese Weise Stimmung machte ... © imago images 5/9 ... provozierten die Schalke-Fans mit einer geklauten Blockfahne und mehreren BVB-Bannern - natürlich allesamt auf den Kopf gestellt. © getty 6/9 Auf der Gegenseite wurde reagiert. Hier verbrennen die BVB-Ultras einen Schalke-Banner. © imago images 7/9 Irre Szenen in Gelsenkirchen! Das kann verdammt schief gehen. © getty 8/9 Am Ende stand die Null auf beiden Seiten. Ein Unentschieden, das vor allem die Dortmunder ärgert. © imago images 9/9 Auch für Schalke war eigentlich mehr drin. An den Fans lag es an diesem Samstag aber definitiv nicht.

BVB, News: Alcacer als Wolfsburg-Schreck?

Am Samstag beim Spiel der Borussia gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) könnte Paco Alcacer endlich sein Comeback auf dem Platz feiern. Der Stürmer, der aufgrund einer Achillessehnenreizung fünf Partien verpasste und zuletzt im Pokal gegen Gladbach erstmals wieder im Kader stand, hat gute Erinnerungen an den VfL.

Beim letzten Duell zwischen dem BVB und Wolfsburg in Dortmund traf der 26-jährige Spanier schließlich gleich doppelt. Er erzielte beim 2:0-Sieg die beiden Treffer in der 91. und in der 94. Minute.

Der letzte Sieg der Wölfe in Dortmund liegt übrigens bereits fast sieben Jahre zurück. Im Dezember 2012 gewann der VfL mit 3:2 beim BVB. Damals trafen Diego, Naldo und Bas Dost für die Gäste. Bei Dortmund netzten Marco Reus und Jakub Blaszczykowski.

BVB, News: Bangen um Reus und Hummels - Bürki fit

Nach wie vor ist unklar, ob Dortmund am Samstag wieder auf die Dienste von Marco Reus (muskuläre Probleme) und Mats Hummels (Magen-Darm-Infekt) zurückgreifen kann. "Wir müssen abwarten", sagte Trainer Lucien Favre.

Dagegen ist Roman Bürki wieder dabei. Der Torhüter, der das Derby auf Schalke und das Pokalspiel gegen Gladbach verpasste, hat seinen grippalen Infekt überstanden.

BVB, News: Spiel der U23 in Verl fällt aus

Die für Samstag angesetzte Partie in der Regionalliga West zwischen dem SC Verl und der U23 des BVB fällt aus. Die Arena in Verl wurde von der Stadt für den Spielbetrieb wegen erheblicher Schäden am Rasenbelag aufgrund der Witterung (Frost) gesperrt. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch offen.

Dortmund belegt in der vierten Liga aktuell den 12. Platz. Die BVB-Nachwuchstruppe hat in 13 Spielen 17 Punkte gesammelt.