Bundesliga: 1. FC Köln gegen TSG 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER

Siegen oder fliegen: Für Achim Beierlorzer ist das Heimspiel des 1. FC Köln am heutigen Freitagabend gegen 1899 Hoffenheim die letzte Chance, seinen Job als Cheftrainer des Effzehs noch zu retten. Wie es ausgeht, könnt Ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Während beim Effzeh bereits nach einem Drittel der Saison das Abstiegsgespenst umhergeistert, sieht das im Kraichgau wesentlich anders aus. Vier Siege in Folge verbuchte die TSG und verbesserte sich nach schwachem Saisonstart in der Tabelle wieder in Reichweite der Europacupplätze.

Vor Beginn: Unter der Woche tagte das Krisengremium in Köln und entzog dem Trainer eigentlich dem Vernehmen nach schon das Vertrauen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat nur ein Veto des scheidenden Sportgeschäftsführers Armin Veh Beierlorzer sein Endspiel beschert.

Vor Beginn: Das Heimspiel gegen Hoffenheim ist für Kölns Cheftrainer Achim Beierlorzer das vielzitierte Endspiel. Beierlorzer benötigt nach dem Pokaldesaster gegen den 1. FC Saarbrücken und Derby-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Sonntag einen Sieg in überzeugender Manier, andernfalls dürfte es das für ihn in der Domstadt gewesen sein.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Auftaktspiel des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und der TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr im Kölner RheinEnergieSTADION.

1. FC Köln gegen TSG 1899 Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Verstraete - Ki. Schindler, Schaub, Drexler - Terodde

Bundesliga live: 1. FC Köln gegen Hoffenheim im LIVE-STREAM verfolgen

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG 1899 Hoffenheim wird weder Free- noch im Pay-TV zu sehen sein. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat sich mit Beginn dieser Saison als Sublizenznehmer von Eurosport die exklusiven Übertragunsrechte für alle Freitags- und Montagsspiele, sowie für die fünf frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr) der Bundesliga gesichert.

Neben dem Auftaktspiel des 11. Spieltags zwischen Köln und Hoffenheim überträgt DAZN demzufolge auch am Sonntag die Begegnung zwischen dem Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen. Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Mit einem Jahresabo spart Ihr zwar knapp 24 Euro (Preis: 119,99 Euro), allerdings ist dieses Abo-Modell nicht mehr kündbar. Hier könnt Ihr euch Euren Gratismonat bei DAZN sichern.

