FC Schalke 04, News und Gerüchte: Nach Militär-Salut - S04 sucht Aussprache mit Ozan Kabak

Nach dem Militär-Salut der türkischenNationalspielersucht Schalke 04 das Gesprächmit Ozan Kabak. Guido Burgstaller sprichtüber den SchalkerAufschwung. Außerdemhaben die Königsblauenim Sommer wohlerfolglos um einen Stürmer geworben. Alle News und Gerüchtezu S04 findetIhrhier.

FC Schalke 04, News: Nach Militär-Salut - S04 sucht Aussprache mit Ozan Kabak

Die türkische Nationalmannschaft sorgte bei den Spielen gegen Albanien und Frankreich mit einem Militär-Salut für Kontroversen. Mit dabei: Schalkes Ozan Kabak, der zwar nicht zum Einsatz kam, sich aber am Salut beteiligte. Nun wollen die Schalker Verantwortlichen das Gespräch mit dem 19-Jährigen suchen.

"Wir werden darüber mit Ozan Kabak intern sprechen und danach das Thema auch abschließen", teilte der Verein dem kicker mit: "Es ist völlig klar, dass sich Schalke 04 von solchen symbolischen Gesten zum Geschehen in Syrien distanziert."

15-Millionen-Neuzugang Kabak zählt auf Schalke bislang auch aufgrund einer langwierigen Fußverletzung nur zu den Reservisten. Bislang kommt er nur auf zwei Kurzeinsätze im Schalker Trikot (zwölf Minuten).

Neuer, Rakitic und Co.: Die letzten Schalker Tabellenführer © getty 1/17 Wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit hat der FC Schalke 04 beim Spiel gegen den 1. FC Köln den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. © getty 2/17 Die letzte Schalke-Mannschaft, die das schaffte, bleibt deshalb die Truppe, die am 28. Spieltag der Saison 2009/10 mit 2:0 bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen hat. © getty 3/17 TOR: Manuel Neuer © getty 4/17 ABWEHR: Benedikt Höwedes © getty 5/17 Heiko Westermann © getty 6/17 Marcelo Bordon © getty 7/17 Rafinha © getty 8/17 MITTELFELD: Peer Kluge © getty 9/17 Joel Matip © getty 10/17 Ivan Rakitic © getty 11/17 STURM: Jefferson Farfan © getty 12/17 Kevin Kuranyi © getty 13/17 Edu © getty 14/17 EINWECHSELSPIELER: Junmin Hao © getty 15/17 Christoph Moritz © getty 16/17 Lukas Schmitz © getty 17/17 TRAINER: Felix Magath

FC Schalke, News: Guido Burgstaller spricht über Schalker Aufschwung

Der FC Schalke 04 liegt nach sieben Speltagen gleichauf mit dem FC Bayern auf Rang sechs, die schlechte Vorsaison scheint der Vergessenheit anzugehören. "Wir haben nahezu das Optimum herausgeholt und können mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sehr zufrieden sein", hat sich S04-Stürmer Guido Burgstaller in der Sport Bild zum starken Saisonstart geäußert.

Nicht nur aus Schalker Sicht sei die aktuelle Tabellenkonstellation vorteilhaft: "Dass sieben, acht Mannschaften so eng beieinander sind, das gab es schon lange nicht mehr. Für die Fans gibt es nichts Schöneres, für die Liga ist die Ausgeglichenheit und Spannung gut. Ich denke nicht, dass die Bayern mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden. Es bleibt bis zum Saisonende eng."

Burgstaller selbst wartet seit fünf Monaten auf einen Torerfolg in einem Pflichtspiel und sieht sich immer wieder Kritik ausgesetzt - Das sei jedoch kein Problem für den Österreicher: "Das muss man ausblenden und sportlich nehmen. Es ärgert mich selbst schließlich am meisten, dass ich in dieser Saison noch keinen Bundesliga-Treffer erzielt habe. Aber ich glaube, dass Trainerteam und Mannschaft trotzdem zufrieden mit mir sind."

Guido Burgstaller: Statistiken bei Rapid, Cardiff, Nürnberg und S04

Verein Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Minuten Schalke 04 103 32 13 16 7.556 1. FC Nürnberg 70 34 12 19 6.082 Cardiff City 5 1 - 1 182 SK Rapid Wien 109 27 21 30 8.521 SC Wiener Neustadt 89 13 14 28 5.868

FC Schalke 04, Gerüchte: S04 war wohl an Isaac Kiese Thelin interessiert

Im Zuge der Bemühungen um einen neuen Stürmer waren die Schalker im Sommer wohl auch an Isaac Kiese Thelin interessiert, der aktuell beim RSC Anderlecht unter Vetrag steht. Dies berichtet die dänische Zeitung B.T. Demnach habe es Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine und sogar eine Einigung gegeben.

Der Spieler selbst soll sich jedoch gegen einen Wechsel entschieden haben. Der Grund: Ein anderer Verein. "Isaac war in einer Situation, in der nicht nur der FC Kopenhagen ihn haben wollte. Es gab zwei, drei Vereine aus besseren Ligen. Gute Vereine in ihren Ligen. Er hat abgelehnt, um nach Kopenhagen zu wechseln, weil er spürte, dass es das Beste für sich und seine Familie gewesen wäre."

Da Anderlecht aber keinen Ersatz fand, zerschlug sich ein Wechsel nach Dänemark, im Winter könnte es zu einem erneuten Anlauf kommen. Kiese Thelin spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen, kam aber in 14 Spielen lediglich auf ein Tor. Der schwedischer Nationalspieler zählte zumeist nur zu den Reservisten bei der Werkself.