FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Domenico Tedesco vor Unterschrift bei Spartak Moskau

Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco soll offenbar am Montag als neuer Cheftrainer von Spartak Moskau vorgestellt werden. David Wagner zieht ein positives Fazit nach seinen ersten 100 Tagen beim FC Schalke 04.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, Gerüchte: Tedesco vor Unterschrift in Moskau

Der ehemalige Schalker Trainer Domenico Tedesco steht offenbar kurz vor einem Engagement bei Spartak Moskau. Bereits in den vergangenen Wochen kursierten entsprechende Gerüchte, nun berichten die Bild und WAZ, dass der 34-Jährige am Montag zur Vertragsunterzeichnung vor Ort ist und am Nachmittag offiziell vorgestellt werden soll.

Im März war Tedesco bei den Königsblauen entlassen worden, in Moskau übernimmt er nun wohl den Tabellenzehnten der Premier Liga. Der Klub von BVB-Leihgabe Andre Schürrle hat die vergangenen fünf Spiele verloren.

Auch Schalke profitiert von dem neuen Job des Ex-Trainers. Mit der Unterschrift in Moskau kann Tedesco von der Gehaltsliste der Königsblauen gestrichen werden, laut Bild spart der Verein damit etwa fünf Millionen Euro.

Schalke 04, News: David Wagner zieht positives Zwischenfazit

Nach der Entlassung von Tedesco trat im Sommer David Wagner die Nachfolge von Interimscoach Huub Stevens an. Nach 100 Tagen im Amt hat er gegenüber dem kicker ein positives Fazit seines Starts in Königsblau gezogen.

"Die Anfangszeit hier auf Schalke lässt sich eigentlich in vier Worten zusammenfassen: emotional, intensiv, lehrreich, spannend", erklärte der 47-Jährige. "Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die total offen für neuen Input, extrem arbeitswillig und durch die vergangene Saison sicher auch ein Stück weit geläutert und geerdet ist."

2018/19 beendeten die Schalker eine enttäuschende Spielzeit auf dem 14. Platz. Unter Wagner gelangen in den ersten sieben Bundesliga-Partien immerhin vier Siege, mit 14 Zählern steht S04 derzeit auf dem sechsten Tabellenrang.

Die Mannschaft "will beweisen, dass sie viel besser ist als ihr Ruf, und vor allem den Fans den Fußball zeigen, den sie sich wünschen", erklärte Wagner. "Ich freue mich, dass uns das zum Start der Saison bereits ganz gut gelungen ist. Nun gilt es, sich gemeinsam als Team stetig weiterzuentwickeln. Die Wucht dieses Klubs, die Emotionalität und Unterstützung der Fans begeistern mich und werden uns auf unserem Weg extrem helfen."

FC Schalke 04: Zehn Schalker auf Länderspielreise

Beim 3:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Quali gegen Estland kam Suat Serdar zu seinem zweiten Einsatz für die DFB-Elf. Der Schalker Mittelfeldspieler wurde in der 77. Minute eingewechselt.