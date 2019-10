BVB, News und Gerüchte- Inter-Trainer Conte: "Dortmund hatte Angst vor uns"

Inter Mailands Trainer Antonio Conte hat nach dem 2:0-Sieg seines Teams am Mittwochabend in der Champions League gegen Borussia Dortmund die Systemumstellung von BVB-Trainer Lucien Favre auf "Angst" zurückgeführt. Favre bekommt derweil Rückendeckung von Michael Zorc und einem früheren Arbeitgeber. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Champions-League-News - Conte: "Dortmund hatte Angst vor uns"

Nach dem 2:0 von Inter Mailand daheim gegen Borussia Dortmund hat Inter-Trainer Antonio Conte von einem "taktisch geprägten" Spiel gesprochen. "Borussia Dortmund hat sein System umgestellt, weil sie Angst vor unserem Angriff hatten, auch wenn Favre vor dem Spiel das Gegenteil behauptet hat."

Stattdessen habe der BVB das Mailänder Spiel mit einer Fünferkette gespiegelt. "Wir hatten uns eigentlich auf ein anderes Match vorbereitet, aber dann haben wir uns gut darauf einstellt und schließlich gewonnen", erklärte Conte. Als Dortmund schließlich zurück zum gewohnten 4-2-3-1 gewechselt sei, habe man die eigene Führung ausgebaut: "Ich bin glücklich, das Team ist sehr reif aufgetreten und hat die entscheidenden Momente kontrolliert."

BVB, News: Lampard lobt Ex-Dortmunder Christian Pulisic

Beim FC Chelsea hat Pulisic nach seinem Wechsel im Sommer noch keinen Stammplatz erobern können. Der Amerikaner saß für seinen Geschmack zu oft draußen, sogar über eine Ausleihe des 21-Jährigen wurde spekuliert. Nach seinem Assist zum 1:0-Siegtreffer bei Ajax Amsterdam hat Trainer Frank Lampard Pulisic nun öffentlich gelobt: "Er war sehr lebendig und die Vorlage ist genauso wichtig wie der Abschluss."

Er kenne die Qualitäten des Offensivmannes, betonte Lampard: "Er will wissen, was ich von ihm erwarte, wie es in der Premier League abläuft, und das ist nicht immer ein einfacher Weg." Man sei jedoch ruhig geblieben und habe sich auf das große Ganze konzentriert." Es sei hart, die Spieler, die jede Woche spielen wollen, draußen zu lassen, sagte die Chelsea-Legende: "Man baut darauf, dass sie positiv bleiben und etwas bewegen, wenn sie eingewechselt werden."

Inter Mailand - Borussia Dortmund 2:0: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 3. Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand verloren. Während ein Nationalspieler auf ganzer Linie enttäuschte, kam von der Offensive der Schwarz-Gelben viel zu wenig. Die Noten und Einzelkritiken von SPOX. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Vergrößerte beim 0:1 seine Körperfläche, ließ sich aber unglücklich tunneln. Partierte dafür den Elfmeter von Martinez in der 83. mit einem tollen Reflex. An ihm lag es gewiss nicht, dass der BVB ohne Punkte vom Platz ging. Note: 2,5. © getty 3/15 MANUEL AKANJI (bis 74.): Verließ sich beim 0:1 auf die Abseitsfalle und verlor dabei Inter-Stürmer Martinez aus den Augen. Machte seine Sache ansonsten trotz dürftiger Passquote (33 Prozent) aber ordentlich. Note: 4. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wies im Zentrum der Favre’schen Dreierkette einmal mehr eine tadellose Passquote (98 Prozent) auf, stellte sich beim ersten Gegentor aber auch nicht gerade klug an. Hob beim 0:2 auch noch das Abseits von Candreva auf. Note: 4. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Bester Balleroberer aufseiten der Borussia (12), konnte das erste Gegentor aber auch nicht verhindern und verschuldete den Elfmeter in der 83. mit einem unnötigen Foul. Note: 4,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Der Aktivposten in der Dortmunder Offensive. Ging auf der rechten Seite weite Wege, blieb oft hängen (22 Ballverluste), aber war immerhin bemüht, etwas an dem Spielstand zu ändern. Note: 3. © getty 7/15 AXEL WTISEL: Hatte die meisten Ballaktionen aller BVB-Akteure (100), gewann zudem 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Versäumte es aber, das nötige Tempo mit dem Ball am Fuß zu entwickeln, um Inter unter Druck zu setzen. Note: 3,5. © imago images 8/15 THOMAS DELANEY (bis 65.): Zeigte einmal mehr, dass er ein reiner Defensivspieler ist. Spielte bis zum letzten Drittel souverän, war danach sichtlich überfordert. Wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Note: 4. © getty 9/15 NICO SCHULZ: Wirkte über weite Strecken unsicher, leistete sich einige technische Fehler und bekam defensiv kaum Zugriff auf Candreva. Stand beim Gegentreffer etwa zwei Meter hinter seinen Nebenleuten und hob das Abseits von Martinez auf. Note: 5. © imago images 10/15 JADON SANCHO: Hatte die größte Chance vor der Pause, als er aus spitzem Winkel an Inter-Keeper Handanovic scheiterte. Bot gegen die aggressiven Italiener ansonsten sehr wenig. Note: 4. © getty 11/15 JULIAN BRANDT: Bemüht, aber ohne Durchschlagskraft – bis zur 64. Minute, als er Handanovic mit seinem Schuss aus 16 Metern zu einer Glanztat zwang. War ohne echten Stürmer oft auf sich allein gestellt. Note: 4. © getty 12/15 THORGAN HAZARD (bis 84.): Bewegte sich viel, prallte wie seine Mitspieler aber mit wenigen Ausnahmen an der schwarz-blauen Wand ab. Nur Brandt (20) und Hakimi (22) verloren häufiger den Ball als Hazard (14). Note: 4. © getty 13/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 65.): Wurde für Delaney eingewechselt. Zeigte gute Ansätze, fand aber auch nicht die Lücke. Note: 3,5. © imago images 14/15 JACOB BRUUN-LARSEN (ab 74.): Kam für Akanji, um die Dortmunder Offensive zu beleben. Trat nicht nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 15/15 RAPHAEL GUERREIRO (ab 84.): Ersetzte den glücklosen Hazard. Präsentierte sich in seiner kurzen Einsatzzeit aber noch glückloser. Vertändelte den Ball, der zum 0:2 führte, leichtfertig. Keine Bewertung.

BVB, News: Zorc dementiert Trainerdiskussion

Die SportBild hatte am Mittwoch gemeldet, dass Jose Mourinho ein möglicher Nachfolger von Favre sei, sollte der aufgrund schwacher Ergebnisse die laufende Saison nicht überstehen. Sportdirektor Michael Zorc gab darauf am Abend bei Sky eine klare Antwort: "Der Artikel entbehrt jeglicher Substanz. Wir führen keine Trainerdiskussion." Hier geht es zu allen Einzelheiten.

BVB, News: Max Eberl verteidigt Lucien Favre

Nach dem erneuten Rückschlag gegen Inter gerät Lucien Favre immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Rückendeckung gab es nun aus Mönchengladbach. "Die aktuelle Kritik an ihm ist definitiv überzogen, sagte der dortige Sportdirektor Max Eberl bei t-online.

Favre hatte von 2011 bis 2015 die Borussia aus Gladbach trainiert und dabei mit Eberl zusammengearbeitet. "Der Saisonstart in diesem Jahr verlief nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Lucien jetzt von außen so zu bewerten, wie es aktuell getan wird, ist überzogen." Der Schweizer könne mit dem BVB definitiv Meister werden: "Die Qualität besitzt er zu 100 Prozent."

BVB, News: Premiere für Roman Bürki

Es änderte zwar nichts an der letztendlichen Niederlage, doch BVB-Keeper Roman Bürki konnte sich am Mittwochabend über eine Premiere im Dortmunder Trikot freuen: Zum ersten Mal hielt er im BVB-Dress einen Strafstoß. Beim Stand von 0:1 parierte er den Elfmeter von Martinez in der 83. Minute.

Borussia Dortmund: Die nächsten Spiele und Termine

Am Samstag steht das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an.