Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund empfängt in der heutigen Bundesliga-Partie die andere Borussia aus Mönchengladbach. Dieses Spiel könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Lucien Favre verzichtet Informationen von t-online.de zufolge auf Jadon Sancho. Der Engländer kehrte verspätet von der Länderspielreise zurück.

Vor Beginn: In den vergangenen 46 Pflichtspielen zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gab es kein einziges torloses Remis. Mit einem 0:0 endete dieses Duell letztmals im April 1994 in Mönchengladbach.

Vor Beginn: Borussia Dortmund gewann die vergangenen acht Bundesliga-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach. Eine solche Serie gab es zuvor noch nie in diesem Duell (auch nicht für die Gladbacher).

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff der Partie ist heute um 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund gegen Gladbach heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt dieses Spiel live und in Farbe. Kommentator des Spiel ist Wolff Fuss. Er wird von Co-Kommentator Lothar Matthäus begleitet.

Sky-Kunden die Partie auch via SkyGo im Livestream sehen. Alternativ könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so das Spiel sehen.

Dortmund vs. Gladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Lucien Favre muss auf Paco Alcacer (Achillessehnenreizung), Nico Schulz (Fußverletzung) und Lukasz Piszczek (Muskelfaserriss) verzichten.

Auch Gladbach-Coach Rose muss auf einige Spieler verzichten. Ihm stehen Ibrahima Traoré (Sprunggelenksverletzung), Torben Müsel (Knie-OP), Fabian Johnson (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Matthias Ginter (Schulterverletzung), Tobias Strobl (Meniskusverletzung), Tobias Sippel (Innenbandanriss Knie), Keanan Bennetts (Oberschenkelverletzung) und Stefan Lainer (Außenbandprobleme) nicht zur Verfügung.

BVB: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Hazard, Reus, Guerreiro - M. Götze

Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Hazard, Reus, Guerreiro - M. Götze Gladbach: Sommer - Jantschke, Elvedi, Bensebaini, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Plea, Thuram

Bundesliga: Die Tabelle vor BVB gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach führt die Tabelle der Bundesliga an. Borussia Dortmund dagegen ist nur Neunter.