Eintracht Frankfurts Torhüter Frederik Rönnow stellt neuen Saisonrekord auf

Eintracht Frankfurts Torhüter Frederik Rönnow hat beim 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen einen neuen Saisonrekord in der Bundesliga aufgestellt. Der Däne hielt alle zehn Schüsse auf sein Tor. So viele Paraden hatte in dieser Spielzeit bisher kein anderer Keeper in einem Bundesligaspiel.

Damit löste Rönnow Zack Steffen von Fortuna Düsseldorf ab. Der parierte sowohl gegen Werder Bremen als auch gegen Borussia Mönchengladbach je neun Mal.

Rönnows Abend in der Commerzbank-Arena begann ruhig. In der ersten Halbzeit harmlose schossen Leverkusener nur einmal auf sein Tor. Erst in den zweiten 45 Minuten war er so richtig gefordert.

Die Bundesliga-Torhüter mit den meisten Paraden pro Spiel (2019/20)