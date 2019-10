BVB - News und Gerüchte: Mateu Morey sagte FC Bayern und Juventus ab

Im Juli wechselte Mateu Morey ablösefrei vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich im Werben um den Außenverteidiger gegen namhafte Konkurrenten durch, wie der 19-Järige nun bestätigte. Der zuletzt angeschlagene Torjäger Paco Alcacer könnte "im Idealfall" im Topspiel gegen Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) in den BVB-Kader zurückkehren.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Neuzugang Morey sagte FC Bayern und Juventus ab

Mateu Morey hat in einem Interview mit den Ruhrnachrichten bestätigt, dass er im Sommer einigen europöischen Topklubs - darunter auch der FC Bayern und Juventus - abgesagt habe, um zu Borussia Dortmund zu wechseln.

"Das stimmt. Es gab diese Anfragen tatsächlich", sagte der erst 19 Jahre alte Rechtsverteidiger, der sich im Juli ablösefrei dem BVB angeschlossen hatte. Die Dortmunder mussten für den Spieler des FC Barcelona lediglich eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich entrichten.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung zugunsten der Schwarz-Gelben seien unter anderem die intensiven Bemühungen von Sportdirektor Michael Zorc gewesen, der schon im Februar Gespräche mit Moreys Berater aufgenomen habe. Auch ein Gespräch zwischen Morey und Sergio Gomez, der bereits ein Jahr zuvor zum BVB gewechselt war und aktuell auf Leihbasis bei SD Huesca spielt, habe eine große Rolle gespielt: "Danach war für mich klar, dass ich diesen Schritt machen will. Am Ende ist mir die Entscheidung leichtgefallen."

Gomez habe besonders von den Fans geschwärmt und davon, dass es in Dortmund "einzigartig" sei. "Und er hat gesagt, dass ich es nicht bereuen werde, wenn ich den Schritt hierher wage", erklärte Morey, der jedoch bis dator auch aufgrund einer Schulterverletzung Anfang August noch kein Pflichtspiel für den BVB bestritten hat.

Zuletzt erhielt der 19-Jährige, der die geamte vergangene Saison bei Barca aufgrund von Verletzungen verpasst hatte (Meniskusriss, Bänderanriss), Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West. Beim 2:0-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen spielte Morey 51 Minuten. "Ich bin auf einem guten Weg und ich warte auf meine Chance", äußerte sich Morey daher positiv bezüglich kommender Einsätze bei den Profis.

BVB-News: Paco Alcacer peilt Comeback gegen Gladbach an

Paco Alcacer steht bei Borussia Dortmund offenbar kurz vor einem Comeback nach überstandenen Achillessehnenproblemen. Wie der kicker berichtet, soll der Spanier "im Idealfall" bereits beim Topspiel am kommenden Samstag gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach wieder im Kader der Schwarz-Gelben stehen.

Die Länderspielpause verbrachte Alcacer mit Erlaubnis der Dortmunder Führungsetage in seiner spanischen Heimat. "Wir haben ihm diese Zeit gegeben, damit er in Ruhe seine Verletzung auskurieren konnte", sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl gegenüber dem kicker.

Sollte der 26 Jahre alte Torjäger bereits gegen Gladbach zurückkehren, erwartet Kehl trotz der zweiwöchigen Pause keinen Substanzverlust: "Paco hat bis zu seinen Beschwerden das volle Programm mitmachen können. Ich gehe davon aus, dass er körperlich nicht zu viel verloren hat."

Alcacer ist mit fünf Toren in sechs Ligaspielen aktuell der beste Torschütze der Dortmunder, auch im DFB-Pokal gegen den KFC Uerdingen und im Supercup gegen den FC Bayern München traf der Spanier. Ohne einen Alcacer-Treffer gewann der BVB nur eines von fünf Spielen.

BVB: Nico Schulz steigt nach Verletzung wieder ins Training ein

Nico Schulz soll ab der kommenden Woche wieder voll ins Mannschaftstraining des BVB einsteigen. Das berichtet der kicker am Montag. Bereits am vergangenen Mittwoch war der Nationalspieler nach überstandener Fußverletzung ins Training der Dortmunder zurückgekehrt, hatte jedoch nur Teile davon absolviert. Nun soll das Pensum gesteigert werden.

Schulz hatte sich Anfang September auf der Länderspielreise mit der Nationalmannschaft einen Teilriss eines Bandes der linken Fußwurzel zugezogen und war seitdem verletzt ausgefallen. Ein Einsatz des 26-Jährigen am Samstag gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ist damit im Bereich des Möglichen.

Borussia Dortmund: Welcher BVB-Spieler gab die meisten Torvorlagen seit 2008 ab? © getty 1/23 Welcher Dortmunder Spieler hat seit der Saison 2008/09 die meisten Torvorlagen in der Bundesliga für den BVB gegeben? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/23 28. Platz: Lucas Barrios - 6 Assists. Teilt sich diese Platzierung mit Matthias Ginter und Andre Schürrle. © getty 3/23 21. Platz: Patrick Owomoyela - 7 Assists. Teilt sich diese Platzierung mit Alexander Frei, Sven Bender, Jonas Hofmann, Tamas Hajnal, Adrian Ramos und Nelson Valdez. © getty 4/23 19. Platz: Mohamed Zidan - 8 Assists. © getty 5/23 19. Platz: Sebastian Kehl - 8 Assists. © getty 6/23 18. Platz: Raphael Guerreiro - 10 Assists. © getty 7/23 17. Platz: Mats Hummels - 11 Assists. © getty 8/23 16. Platz: Ousmane Dembele - 12 Assists. © getty 9/23 15. Platz: Ilkay Gündogan - 13 Assists. © getty 10/23 13. Platz: Christian Pulisic - 15 Assists. © getty 11/23 13. Platz: Gonzalo Castro - 15 Assists. © getty 12/23 10. Platz: Robert Lewandowski - 20 Assists. © getty 13/23 10. Platz: Pierre-Emerick Aubameyang - 20 Assists. © getty 14/23 10. Platz: Marcel Schmelzer - 20 Assists. © getty 15/23 9. Platz: Jadon Sancho - 23 Assists. © getty 16/23 8. Platz: Kevin Großkreutz - 26 Assists. © getty 17/23 7. Platz: Nuri Sahin - 27 Assists. © getty 18/23 6. Platz: Shinji Kagawa - 28 Assists. © getty 19/23 5. Platz: Henrikh Mkhitaryan - 29 Assists. © getty 20/23 4. Platz: Jakub Blaszczykowski - 32 Assists. © getty 21/23 2. Platz: Mario Götze - 36 Assists. © getty 22/23 2. Platz: Lukasz Piszczek - 36 Assists. © getty 23/23 1. Platz: Marco Reus - 42 Assists.

BVB-Spielplan nach den Länderspielen: Topspiel gegen Gladbach steht an

Für den BVB stehen ab Mitte Oktober so etwas wie die Wochen der Wahrheit an. In der Champions League treffen die Schwarz-Gelben zweimal auf Inter Mailand, im DFB Pokal und in der Bundesliga gastiert Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach in Dortmund.

In der Bundesliga folgt auf das Topspiel gegen die Fohlen am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) das Revierderby gegen die wiedererstarkten Schalker, ein Heimspiel gegen den aktuell Zweiten aus Wolfsburg und am 9. November das lang ersehnte Duell mit dem FC Bayern München.