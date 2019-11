Bundesliga live: RB Leipzig gegen Mainz 05 heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen am heutigen Samstag RB Leipzig und der FSV Mainz 05 aufeinander. Alle Infos rund um die Partie sowie ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr bei SPOX.

Bundesliga: Wo und wann spielen Leipzig und Mainz?

Heute geht es zwischen den beiden Teams in der Red Bull Arena in Leipzig zur Sache. Anpfiff ist um 15.30 Uhr, als Schiedsrichter ist Guido Winkmann angesetzt, der von Christian Bandurski und Arno Blos unterstützt wird.

Bundesliga live: RB Leipzig gegen Mainz 05 heute im TV, Livestream

Das Duell zwischen Leipzig und Mainz könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge auf Sky verfolgen. Die Vorberichte starten bereits 30 Minuten vor dem Anstoß, ab 15.15 Uhr begleitet Euch Holger Pfandt durch den Nachmittag. Alternativ könnt Ihr auch zur Konferenz des Pay-TV-Senders greifen - beides ist sowohl im TV als auch via Sky Go auf den mobilen Endgeräten verfügbar.

Falls Ihr noch mehr Fußball sehen möchtet, könnte auch DAZN etwas für Euch sein. Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 - alles für nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Den erst Monat gibt es sogar kostenlos.

Leipzig gegen Mainz im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX sollt Ihr in Sachen Bundesliga nicht zu kurz kommen. Klickt Euch einfach durch unseren Liveticker-Kalender und wählt entweder das Einzelspiel oder die Konferenz aus - mit beidem verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Bundesliga: Der 10. Spieltag im Überblick

Am 10. Spieltag ist Derbyzeit! Heute Abend empfängt Union Berlin die Hertha, morgen geht es zwischen der Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Köln rund. Hier sind alle Spiele aufgeführt:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 01.11.2019 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim SC Paderborn 07 02.11.2019 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 02.11.2019 15.30 Uhr RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 02.11.2019 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach 02.11.2019 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayern München 02.11.2019 15.30 Uhr Werder Bremen SC Freiburg 02.11.2019 18.30 Uhr Union Berlin Hertha BSC 03.11.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln 03.11.2019 18 Uhr FC Augsburg Schalke 04

Leipzig und Mainz: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Julian Nagelsmann könnte bei Leipzig wieder rotieren, bei Mainz sind gleich zwei Spieler gesperrt. Diese Akteure könnten heute auf dem Platz stehen:

Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Ilsanker, Halstenberg - Kampl, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Poulsen

: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Ilsanker, Halstenberg - Kampl, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Poulsen Mainz: Zentner - Brosinski, St. Juste, Hack, Aaron - Kunde - Öztunali, R. Baku - Boetius - Szalai, Quaison

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Leipzig und Mainz

Zuhause konnte in den jüngsten drei Heimspielen nur drei Tore erzielen und holte nur zwei von neun möglichen Zählern.

Mainz konnte jedoch noch nie in Leipzig gewinnen, in drei Aufeinandertreffen ergatterte der FSV lediglich einen Punkt.

In der aktuellen Saison hapert es vor allem in der Abwehrarbeit, bislang kassierte Mainz in jedem Spiel einen Treffer.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Während Leipzig nach neun Spieltagen auf den internationalen Plätzen rangiert, sind die Mainzer Gäste nur zwei Punkte vom Vorletzten entfernt.