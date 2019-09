Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Datum, TV, Livestream

In der Bundesliga beginnt am Freitag mit der Begegnung zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt der 6. Spieltag. Wo Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sehe alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge

Union Berlin - Eintracht Frankfurt: Anstoß und Austragungsort

Die berühmt-berüchtigte Alte Försterei ist der Ort des Geschehens, wenn die Eintracht Frankfurt am Freitag, den 27. September bei Union Berlin gastiert. In das Stadion passen knapp 22.000 Zuschauer. Angestoßen wird im Berliner Ortsteil Köpenick um 20.30 Uhr.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt live im TV und Stream sehen

Seit dieser Saison seht Ihr auf der Streaming-Plattform DAZN alle Freitags- und Montagsspiele live und in voller Länge. Selbstverständlich ist die Partie zwischen Berlin und Frankfurt dabei mit inbegriffen.

Auf DAZN seht Ihr nicht nur 40 Exklusiv-Spiele der Bundesliga plus alle Relegationsmatches live, sondern seid zusätzlich bei über 100 Spielen der UEFA Champions League, der kompletten Europa League, Serie A, Primera Division und vielem mehr live dabei.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Die Teams im Check

Für Union Berlin glich der Saisonstart einer Achterbahnfahrt. In fünf Spielen konnten die Berliner erst einmal gewinnen und zwar ausgerechnet gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Trotz des überzeugenden 3:1-Erfolgs gegen den BVB steht Eisern Union mit vier Punkten nur auf Platz 14 der Tabelle.

Die Frankfurter stehen etwas besser da. Sieben Punkte aus fünf Partien bedeuten Platz neun.

So oder so, beide Teams benötigen die drei Punkte unbedingt. Union, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen und die Eintracht, um für die kommenden Aufgaben in Liga und Europapokal eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein zu tanken. Aus diesem Grund dürfen wir uns auf eine spannende und umkämpfte Partie freuen, bei der beide Mannschaften alles in die Waagschale werfen werden.

Die Tabelle nach dem 5. Spieltag