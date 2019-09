Bundesliga-Montagsspiele im TV und Livestream: So kannst du sie live sehen

2/13

PLATZ 12: STEFAN SCHNOOR (1996/97) - Derby-Time am Millerntor und HSV-"Alustolle" Schnoor will gleich mal ein Zeichen setzen und senst, was das Zeug hält. Aber nicht mit Hartmut Strampe, der Schnoor nach weniger als vier Minuten zum Duschen schickt.