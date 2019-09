Mario Götze und seine unklare Zukunft beim BVB: Das Märchen von der Entspanntheit

Wie schon im ersten Jahr unter Lucien Favre bringt Mario Götze bei Borussia Dortmund zum Saisonstart kein Bein auf den Boden. Diesmal kommt allerdings seine seit Monaten ungeklärte BVB-Vertragssituation hinzu.

Ende des vergangenen Jahres hat es begonnen und es zog sich bis in diesen Sommer hinein. "Ich bin sehr entspannt", wahlweise auch: "Ich bin total entspannt". Ohne Entspannung kein Statement von Mario Götze zu einer Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrages. Bloß kein Fass aufmachen, wo keines ist, war die Devise. Wird schon alles.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schlug in dieselbe Kerbe: "Mario ist ein Dortmunder Junge, den haben wir nicht bei uns, um mit ihm Geld zu verdienen", sagte er im letzten Dezember. Vier Monate später, Götze war derweil weiterhin entspannt, schloss Watzke einen vorzeitigen Wechsel erneut aus: "Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Mario nächstes Jahr bei uns spielt."

Wie seit Ablauf der Wechselfrist am 2. September bekannt ist, lag der Dortmunder Boss damit richtig. Jedoch auch nur knapp, denn das Interesse von Inter Mailand an Götze ist verbrieft und war akut. Und es ist auch nicht abgeflaut, die Nerazzurri wollen es im Winter oder spätestens im kommenden Sommer, da wäre Götze dann ablösefrei, erneut versuchen.

BVB: Die legendäre Meistermannschaft von 2002 mit Rosicky, Lehmann, Koller und Co. © getty 1/27 Bayer Leverkusen verspielte in der Saison 2001/02 innerhalb von drei Wochen drei Titel. Nutznießer in der Bundesliga war Borussia Dortmund. Ein Blick zurück auf die BVB-Meistermannschaft von 2002 - und was die Spieler heute machen. © getty 2/27 TRAINER - Matthias Sammer: Bis heute der jüngste Meistertrainer der Geschichte. 2004 für eine Saison zum VfB, ab 2006 Sportmanager beim DFB, ab 2012 Sportvorstand beim FC Bayern. Fungiert mittlerweile beim BVB als externer Berater. © getty 3/27 TORHÜTER - Jens Lehmann (30 Einsätze): War der sichere Rückhalt, musste jedoch vier Spiele am Ende der Saison wegen einer Tätlichkeit zuschauen. Wechselte später zu Arsenal. War zuletzt Co-Trainer beim FC Augsburg und schielt auf einen Cheftrainer-Posten. © getty 4/27 Philipp Laux (5 Einsätze): Vertrat Lehmann während seiner Sperre und kassierte mit dem BVB zwei Pleiten. Beendete 2003 seine Karriere und wurde Torwarttrainer beim DFB und Hoffenheim. Ab 2008 beim FC Bayern, in Hoffenheim und in Leipzig Teampsychologe. © getty 5/27 VERTEIDIGER - Christian Wörns (29 Einsätze): Kickte noch bis zum Karriereende 2008 in Dortmund, Klinsmann strich ihn 2006 aus dem Kader für die Heim-WM. Schlug eine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich ein (Bochum, Schalke, Unterhaching, Augsburg, 1860). © getty 6/27 Evanilson (27 Einsätze): Blieb bis 2005, kam 2006 auf 3 Einsätze für Köln - doch danach ging nicht mehr viel zusammen. Tingelte viel durch Brasilien, machte dann 2013 endgültig Schluss. Läuft mittlerweile für die BVB-Legendenmannschaft auf. © getty 7/27 Jürgen Kohler (22 Einsätze): Spielte im Mai 2002 sein letztes Spiel im UEFA-Cup-Finale, wo er nach 31 Minuten Rot sah. Danach ein Jahr U21-Trainer Deutschlands, danach noch Coach in Duisburg, Aalen, Bonn. Trainiert derzeit die A-Jugend von Viktoria Köln. © getty 8/27 Dede (28 Einsätze): Blieb bis 2011 beim BVB und wurde dort zur Vereinslegende. Ging danach drei Jahre zu Eskisehirspor in die Türkei, wo er 2015 nach dem Karriereende als Co-Trainer fungierte. © getty 9/27 Christoph Metzelder (25 Einsätze): Ging 2007 zu Real Madrid, 2010 zu Schalke und beendete seine Karriere in der Heimat in Haltern, wo er aktuell 1. Vorsitzenden ist. Zudem Aufsichtsratsmitglied bei Preußen Münster und als TV-Experte aktiv. © getty 10/27 Ahmed Madouni (7 Einsätze): Wechselte 2005 nach Leverkusen, war später noch bei Union und Cottbus, wo er 2014 seine Karriere beendete. Ließ sich zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund blicken. © getty 11/27 MITTELFELDSPIELER - Stefan Reuter (28 Einsätze): 2004 war Schluss für den Weltmeister von 1990. Bis Januar 2005 Assistent der Unternehmensführung des BVB. Anschließend 1860-Geschäftsführer, seit 2012 Manager in Augsburg. Etablierte den FCA in der BL. © getty 12/27 Miroslav Stevic (24 Einsätze): Verließ den BVB nach der Meisterschaft und spielte noch für Fenerbahce, Bochum und Unterhaching. Von 2009 bis 2011 Sportdirektor bei 1860 München. Zuletzt immer wieder als Experte bei DAZN aktiv. © getty 13/27 Jörg Heinrich (16 Einsätze): Ging 2003 nach Köln und ließ anschließend seine Karriere im Osten ausklingen. Von 2005 bis 2007 Sportdirektor bei Union Berlin, später Trainer. Wurde beim BVB 2017 für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Peter Stöger. © getty 14/27 Tomas Rosicky (30 Einsätze): Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Absolvierte über 100 Länderspiele für Tschechien. Heute ohne Job im Fußball. © getty 15/27 Sunday Oliseh (18 Einsätze): 2003 ein Jahr nach Bochum verliehen, 2005 ging es nach Genk - dann war die Karriere des einstigen Ajax- und Juventus-Spielers vorbei. Wurde 2015 Nationaltrainer seines Heimatlands Nigeria, bis 2018 Coach bei Fortuna Sittard. © getty 16/27 Lars Ricken (28 Einsätze): Nach seinem Kreuzbandriss 2005 ging es bergab, 2007 wurde er von Thomas Doll in die zweite Mannschaft versetzt, wo er Kapitän wurde. 2009 beendete er seine Karriere. Seit 2008 Nachwuchskoordinator bei seinem Herzensklub. © getty 17/27 Otto Addo (8 Einsätze): Ab 2005 noch für Mainz und den HSV aktiv. Begann dann Co-Trainer-Tätigkeiten in Hamburg, bei Nordsjaelland und in Gladbach. Seit 2019 Talente-Trainer in Dortmund, wo er für den Übergangsbereich zu den Profis verantwortlich ist. © getty 18/27 Sebastian Kehl (15 Einsätze): Blieb bis zum Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiters der Lizenzspielerabteilung beim BVB. © getty 19/27 Francis Bugri (1 Einsatz): Kam am 13. Spieltag gegen 1860 in der 90. Minute rein und darf sich deshalb Meister nennen. Karriereende 2014, arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © getty 20/27 ANGREIFER - Jan Koller (33 Einsätze): Ging 2006 und kickte noch für Monaco, Nürnberg, Samara und Cannes. Spielte 2018 eine Partie für die Futsal-Abteilung des FC Deisenhofen, damit er von 1860-Legende Roman Tyce einen Tisch auf der Wiesn bekam. © getty 21/27 Fredi Bobic (3 Einsätze): Kam an Amoroso, Koller und Ewerthon nicht vorbei und wurde nach Bolton ausgeliehen. Später noch bei Hannover und Hertha. Anschließend Funktionär in Bulgarien, vier Jahre beim VfB und seit 2016 Vorstand Sport der Eintracht. © getty 22/27 Heiko Herrlich (10 Einsätze): Gab in der Meistersaison nach eineinhalb Jahren Pause wegen seiner Krebserkrankung sein Comeback. Karriereende 2004. Anschließend Trainer im U-Bereich, aber auch bei Bochum, Unterhaching, Regensburg und zuletzt Leverkusen. © getty 23/27 Ewerthon (27 Einsätze): Ging 2005 zu Saragossa, wo er ähnlich erfolgreich spielte, zwischenzeitlich aber zum VfB verliehen wurde. Später noch in Russland, Katar und Brasilien aktiv. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 24/27 Marcio Amoroso (31 Einsätze): In seinem ersten Jahr gleich Meister und Torschützenkönig, 2004 wurde sein Vertrag nach Zwistigkeiten mit Sammer aufgelöst. War noch für Malaga, Milan und Saloniki aktiv, ehe er 2009 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. © getty 25/27 Giuseppe Reina (6 Einsätze): Blieb bis 2004, dann ging's erst zur Hertha und ein Jahr später nach Siegen. Von 2010 bis 2012 trainierte er die A-Jugend der SV Holzwickede. Später noch Spielertrainer im österreichischen Oberndorf, zeitweise auch Kellner. © getty 26/27 David Odonkor (2 Einsätze): Wurde in Dortmund zum Nationalspieler und nahm an der WM 2006 teil. Ging danach zu Betis, später noch in Aachen aktiv. Gewann 2015 "Promi Big Brother", seit Sommer Co-Trainer beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor. © getty 27/27 Jan-Derek Sörensen (15 Einsätze): Kam 2001 zum BVB, nachdem er zuvor auch bei 1860 unterschrieben hatte - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Derzeit Trainer des Baerum SK.

Götzes Situation beim BVB erinnert an die Vorsaison

Das monatelange Diktum von der Entspanntheit entpuppte sich also als ziemliches Märchen. Das hatte man ahnen können, wenn man die weiteren Aussagen der Protagonisten verfolgte. "Wir werden nach dem Trainingslager miteinander sprechen. Dann schauen wir, ob beide Seiten miteinander zusammenarbeiten möchten", hieß es nach dem Start in die neue Saison plötzlich nur noch aus Watzkes Mund.

Im Trainingslager äußerte sich Watzke dann so: "Mario ist ein Spieler, der bei uns immer eine sehr hohe Wertschätzung genießt. Ich bin mir sicher, dass kaum ein Klub einem Spieler mehr Wertschätzung entgegengebracht hat als wir Mario in seiner schwierigen Zeit. Aber am Ende müssen beide Seiten mit einem Verhandlungsergebnis zufrieden sein." Ende August kam Watzke der Wahrheit einen weiteren Schritt näher: "Es wird auch davon abhängen, wie viel Spielanteile er bekommt und wie sein sportlicher Stellenwert ist."

Beides, Spielanteile wie Stellenwert, scheinen wie schon im Vorjahr zum Saisonstart unter Trainer Favre recht mickrig zu sein. Damals änderte sich seine Situation erst im Oktober, nachdem er in den ersten sechs Bundesligaspielen kein einziges Mal auflaufen durfte.

Favre über Götze: "Wir haben vorne viel Konkurrenz"

Aktuell kommt Götze auf lediglich 23 Pflichtspielminuten, in drei der bisherigen fünf Spiele kam er überhaupt nicht zum Einsatz. Darauf angesprochen kam von Favre die erwartbare, ausweichende Replik: "Wir haben vorne viel Konkurrenz."

Das ist korrekt, vor allem die flexibel einsetzbaren Neuzugänge Thorgan Hazard und Julian Brandt, aber auch ein mittlerweile fitter Paco Alcacer machen es Götze schwer, in die erste Elf zu rutschen. Die Marschroute, die Götze in Sachen Zukunft beim BVB für sich selbst zurechtlegte, scheint sich also als die richtige herauszustellen: "Ich werde schauen, wie sich die Situation über die Saison hinweg entwickelt, welche Rolle ich spiele, in welcher Rolle mich Klub und Trainer sehen", sagte der 27-Jährige Ende Juli.

Freilich kann sich das derzeitige Reservistendasein auch schnell wieder ins Gegenteil verkehren. Das war ja auch in der Vorsaison der Fall, als Götze in 26 Bundesligaspielen letztlich noch sieben Tore erzielte und sieben Vorlagen lieferte - es war dank beständig guter Leistungen als falscher Neuner die beste Saison, die Götze seit seiner Rückkehr nach Dortmund 2016 spielte.

BVB bietet Götze Verlängerung - aber zu geringeren Bezügen

In welcher Rolle ihn der Verein sieht, das kann sich Götze hingegen längst selbst beantworten. Schließlich ist dies der Knackpunkt bei den Vertragsgesprächen: Der BVB hat Götze einen Kontrakt zu geringeren Bezügen vorgelegt, den dieser nicht unterschreiben möchte. Die Dortmunder sollen bereit sein, Götze mit sieben bis acht Millionen Euro jährlich zu entlohnen, was jedoch rund 25 Prozent weniger Gehalt bedeutet als aktuell.

Davon scheint der BVB trotz der laufenden Gespräche auch nicht abrücken zu wollen. Einen ablösefreien Götze-Abgang im kommenden Jahr würde man wohl eher in Kauf nehmen als eine Verlängerung zu weiterhin achtstelligen Bezügen. Der Borussia geht es in dieser Causa neben der Gehaltshygiene, Rückkehrer Mats Hummels ist erst kürzlich in den Bereich von Top-Verdiener Marco Reus aufgerückt, auch um Götzes Bedeutung für die Mannschaft.

Unersetzlich ist der Weltmeister von 2014 nämlich auch trotz des Leistungsaufschwungs im Vorjahr nicht, zumal Favre weiterhin skeptisch zu bleiben scheint und nun auch einen Kader hingestellt bekommen hat, der noch mehr Optionen als im letzten Jahr bietet, um auf Götze verzichten zu können. Für den Schweizer erhöht sich dadurch allerdings auch das Risiko, das Moderieren frustrierten Personals gehörte schließlich noch nie zu seinen Stärken.

Fans werfen Götze Undankbarkeit vor

Dass Götze beim Dortmunder Vertragsangebot wiederum nicht sofort freudig in die Hände klatscht und unterschreibt, liegt in dieser Gemengelage auf der Hand. Favres aktuelle Entscheidungen sowie die Offerte des Klubs bezeugen ja de facto keine gestiegene Wertschätzung. Nachvollziehbar also, dass Götze mit 27 Jahren nicht darauf anspringt, künftig schlechter zu verdienen und zugleich einen geringeren sportlichen Stellenwert zu besitzen.

In den sozialen Medien werfen ihm viele Fans aufgrund dieser Haltung Undankbarkeit vor. "Es ist logisch, dass das Ausland in den Überlegungen auch mal eine Rolle spielt. Als Fußballer hast du das Privileg, in nahezu jedem Land der Welt arbeiten zu können", ließ Götze vor Saisonbeginn vielsagend durchblicken.

Es ist davon auszugehen, dass die Borussia dem Offensivakteur genug Zeit für seine Entscheidung einräumen wird - allerdings ohne dabei die Deutungshoheit verlieren zu wollen. Das Bestreben, Götze weiter in Dortmund zu halten, hat der Klub ja dokumentiert.

Problematisch könnte es allerdings werden, wenn sich das Thema wie in der letzten Saison verselbständigt, anderes überlagert und für wochenlange Unruhe sorgt. Total entspannt kann bei der Personalie Götze jedenfalls keiner mehr sein.

Götze: Einsatzzeiten bei den BVB-Trainern seit seiner Rückkehr