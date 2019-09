Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Bei SPOX erfahrt Ihr alles wichtige zur Partie und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Den dritten Spieltag rundet diese Begegnung heute ab. 24 der 46 Bundesliga-Spiele zwischen den beiden Teams entschied die SGE für sich.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Datum, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Partie zwischen der Eintracht und der Fortuna findet am heutigen Sonntag um 18 Uhr statt.

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Frank Willenborg Assistenten: Arne Aarnink, Tobias Christ

Arne Aarnink, Tobias Christ Vierter Offizieller: Mike Pickel

Mike Pickel VAR: Marco Fritz

Marco Fritz VAR-Assistent: Markus Sinn

Transfereinnahmen im Sommer: Nur ein Verein schlägt den Ajax-Ausverkauf © getty 1/16 Der Transfersommer steht ganz im Zeichen des Ajax-Ausverkaufs. Durch den Wechsel von Kasper Dolberg zu Nizza knackte Ajax die 200-Millionen-Marke. Doch ein Verein verdiente noch mehr. SPOX zeigt die Vereine mit den größten Transfereinnahmen des Sommers. © getty 2/16 PLATZ 15: LEICESTER CITY – 87 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Harry Maguire für 87 Millionen Euro zu Manchester United). © getty 3/16 PLATZ 14: FC PORTO – 88 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Eder Militao für 50 Millionen Euro zu Real Madrid). © getty 4/16 PLATZ 13: AS ROM – 96,8 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Konstantinos Manolas für 36 Millionen Euro zum SSC Neapel). © imago images 5/16 PLATZ 12: FC SEVILLA – 101,2 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Wissam Ben Yedder für 40 Millionen Euro zur AS Monaco). © getty 6/16 PLATZ 11: EINTRACHT FRANKFURT – 101,8 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Luka Jovic für 60 Millionen Euro zu Real Madrid). © getty 7/16 PLATZ 10: 1899 HOFFENHEIM – 111,85 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Joelinton für 44 Millionen Euro zu Newcastle United). © getty 8/16 PLATZ 9: REAL MADRID – 115 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Mateo Kovacic für 45 Millionen Euro zum FC Chelsea). © getty 9/16 PLATZ 8: OLYMPIQUE LYON – 132,32 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Tanguy Ndombele für 60 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur). © getty 10/16 PLATZ 7: FC CHELSEA – 133,35 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Eden Hazard für 100 Millionen Euro zu Real Madrid). © getty 11/16 Platz 6: OSC LILLE – 145 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Nicolas Pepe für 80 Millionen Euro zum FC Arsenal). © imago images 12/16 PLATZ 5: FC BARCELONA – 154,9 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Malcom für 40 Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg). © getty 13/16 PLATZ 4: BENFICA LISSABON – 188,2 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Joao Felix für 126 Millionen Euro zu Atletico Madrid). © getty 14/16 PLATZ 3: JUVENTUS TURIN – 201,5 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Joao Cancelo für 65 Millionen Euro zu Manchester City). © getty 15/16 PLATZ 2: AJAX AMSTERDAM – 203,75 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Matthijs de Ligt für 85,5 Millionen Euro zu Juventus Turin). © getty 16/16 PLATZ 1: ATLETICO MADRID – 311,1 Millionen Euro (Teuerster Abgang: Antoine Griezmann für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona).

Eintracht Frankfurt gegen Düsseldorf heute im TV, Livestream und Liveticker

Wenn Ihr das Spiel im TV oder Livestream verfolgen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Um 17.30 Uhr, nach dem Ende der Partie Bremen gegen Augsburg, beginnt die Übertragung aus dem Münchner Studio. Kommentator der Partie ist Oliver Seidler.

Für Sky-Kunden gibt es via SkyGo einen Livestream, alternativ könnt Ihr über das SkyTicket das Spiel kostenpflichtig erwerben.

Ihr könnt das Spiel aber auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben der Bundesliga gibt es heute bei SPOX unter anderem Liveticker zur Formel 1, US Open, 2. Bundesliga und 3. Liga.

Frankfurt vs. Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Ante Rebic steht nicht im Kader der SGE. Laut Sky-Infos steht ein Wechsel zu AC Mailand kurz bevor.

Nach dem packenden Europa-League-Fight gegen Straßburg wird SGE-Trainer Adi Hütter die Rotationsmaschine ankurbeln und dem ein oder anderen Protagonisten vom vergangenen Donnerstag eine Pause geben. Mit Sicherheit ausfallen werden: Marco Russ (Achillessehnenriss) und Djibril Sow (Sehnenanriss).

Friedhelm Funkel dagegen stehen Raphael Wolf (Viruserkrankung), Georgios Siadas (Kreuzbandriss), Kevin Stöger (Kreuzbandriss), Michael Rensing (Schultereckgelenkssprengung), Nana Ampomah (Muskelfaserriss) und Aymen Barkok (Schultereckgelenkssprengung) nicht zur Verfügung.

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Kohr, Rode, Kostic - Kamada - Joveljic, Paciencia

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Kohr, Rode, Kostic - Kamada - Joveljic, Paciencia Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Hoffmann, Ayhan, Gießelmann - Morales, Bodzeck - Thommy, Fink, Kownacki - Hennings

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: Die letzten Duelle

Die Eintracht fegte in der vergangenen Hinrunde die Fortuna mit 7:1 vom Platz.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 11.03.2019 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 0:3 Bundesliga 19.10.2018 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 7:1 Bundesliga 04.05.2013 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 3:1 Bundesliga 30.11.2012 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 4:0

Die Tabelle der Bundesliga

Nach dem knappen Niederlage in Leipzig will Eintracht Frankfurt heute wieder in die Spur finden und sich auf Rang 7 vorschieben.