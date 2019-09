Bundesliga live: TSG Hoffenheim – SC Freiburg heute im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag kehren auch die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg aus der Länderspielpause zurück. Wo Ihr die erste Sonntagsbegegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät SPOX.

Hoffenheim - Freiburg: Termin und Spielstätte

Die TSG empfängt die Gäste aus Freiburg in der PreZero-Arena in Sinsheim. Schiedsrichter der Partie ist Guido Winkmann, der das Spiel um 15.30 Uhr anpfeift.

Bundesliga live: TSG Hoffenheim - SC Freiburg heute im TV und Livestream

Wie alle Sonntagsspiele der Bundesliga könnt Ihr auch dieses im TV nur auf Sky sehen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn beginnt dort das Programm, Marcus Lindemann wird das Geschehen für Euch kommentieren.

Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an. Über Sky Go könnt Ihr alle Sendungen auf Eurem PC, Tablet oder Smartphone verfolgen. Bei Sky Ticket könnt Ihr das Angebot für kurze Zeitintervalle buchen.

Hoffenheim gegen Freiburg im Liveticker auf SPOX

Wie immer könnt Ihr auch in unserem SPOX-Liveticker vorbeischauen. Dort halten wir Euch über alle wichtigen Szenen und Tore auf dem Laufenden.

2. Bundesliga: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Hoffenheim und Freiburg

So könnten beide Trainer ihre Teams aufstellen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Rudy, Grillitsch - Kaderabek, Zuber - Skov, Bebou - Belfodil

Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Rudy, Grillitsch - Kaderabek, Zuber - Skov, Bebou - Belfodil SC Freiburg: Schwolow - Lienhart, Koch, Schlotterbeck - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Waldschmidt, Borrello - Petersen

Hoffenheim und Freiburg: Die bisherigen Spiele

Das Heimteam hatte einen durchschnittlichen Start in die Saison. Einer Niederlage gegen Frankfurt am ersten Spieltag folgte ein Sieg und ein Unentschieden. Damit sitzt die TSG aktuell im Tabellenmittelfeld. Freiburg hingegen konnte sechs Punkte einfahren und ordnet sich deshalb etwas höher ein. So haben beide Mannschaften bisher abgeschnitten:

Spieltag Gegner Hoffenheim Ergebnis Gegner Freiburg Ergebnis 1 Eintracht Frankfurt 0:1 1. FSV Mainz 05 3:0 2 Werder Bremen 3:2 SC Paderborn 07 3:1 3 Bayer 04 Leverkusen 0:0 1. FC Köln 1:2

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle