Rückkehr von Thiago Silva zu Fluminense offiziell: "Das Monster ist zurück!"

"Das Monster ist zurück!", schrieb Silvas Ehefrau Belle Silva nach Verkündung des Transfers bei Instagram. "So glücklich, nach so vielen Jahren wieder zuhause zu sein", fügte sie an. Silva hat bei Fluminense einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Wie Chelsea mitteilte, darf der frühere brasilianische Nationalspieler schon vor dem offiziellen Transferdatum am 1. Juli bei Fluminense trainieren.

Zunächst wird Silva aber noch die Saison bei Chelsea beenden, wo sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Ende April hatte er angekündigt, nicht noch einmal bei den Blues zu verlängern und London diesen Sommer zu verlassen. Silva war 2020 von Paris Saint-Germain zu Chelsea gewechselt, hatte mit den Engländern 2021 die Champions League gewonnen. In der laufenden Saison kam er bisher zu 35 Pflichtspieleinsätzen, dabei gelangen ihm vier Tore.